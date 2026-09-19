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సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 26 వరకు వార రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, ధనం, ప్రేమ, ఆరోగ్యం

సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 26 వరకు గ్రహాల సంచారం 12 రాశుల జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతుందని ఈ వారఫలాల అంచనాలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ కాలంలో కొందరికి పెండింగ్ పనులు పూర్తవడం, ఆదాయ మార్గాలు పెరగడం, వ్యాపారంలో పురోగతి వంటి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చని చెబుతోంది. 

Published on: Sep 19, 2026, 12:31:58 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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కొత్త వారం ప్రారంభం కాబోతున్న వేళ, రాబోయే ఏడు రోజులు తమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులను తీసుకురాబోతున్నాయనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయా, వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయా, ఆర్థిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాలపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతుంది.

సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 26 వరకు వార రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, ధనం, ప్రేమ, ఆరోగ్యం (AI)
సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 26 వరకు వార రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, ధనం, ప్రేమ, ఆరోగ్యం (AI)

సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 26 వరకు గ్రహాల రాకపోకలు, సంచారం అన్ని రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. ఈ కాలంలో కొందరికి పెండింగ్ పనులు పూర్తయితే, మరికొందరు ఖర్చులు, కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశాలున్నాయి.

మేష రాశి: మేష రాశి వారి ఓవరాల్ పరిస్థితి చాలా బాగుంది. ఆరోగ్యం కుదుటపడగా, వ్యాపారం అద్భుతంగా సాగుతోంది. వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం తోడ్పడుతుంది, ప్రయాణాలు మరియు ధర్మ కార్యాల్లో పాల్గొంటారు.

వృషభ రాశి: ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం హెచ్చుతగ్గులతో సాగుతుంది. ప్రారంభంలో స్వల్ప ప్రమాదాలు లేదా ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.

మిథున రాశి: ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు వ్యాపార పరంగా అద్భుతమైన సమయం నడుస్తోంది. జీవిత భాగస్వామి సాన్నిధ్యం లభిస్తుంది.

కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సింహ రాశి వారు ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి, ప్రభుత్వ రంగంతో సంబంధం ఉన్నవారికి ధనార్జన ఉంటుంది.

కన్య రాశి: కన్య రాశి వారికి ప్రభుత్వ మద్దతు లభిస్తుంది. తండ్రి ఆశీస్సులు, ప్రేమ మరియు సంతాన సౌఖ్యం బాగున్నాయి. అయితే వారం గృహంలో కొద్దిపాటి కలహాలు వచ్చే సూచనలున్నాయి.

తులా రాశి: తులా రాశి వారు అందరినీ ఆకర్షిస్తారు కానీ తండ్రితో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. వృశ్చిక రాశి వారి ఆరోగ్య సమస్యలు పూర్తిగా నయమయ్యాయి. పర్సనల్ లైఫ్ చాలా ఆనందంగా సాగుతుంది.

ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి వారికి వారం ప్రారంభంలో సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది, అయితే మధ్య మరియు అంతిమ కాలంలో ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకోవడం మంచిది.

మకర రాశి: ఈ రాశి వారికి మధ్యకాలం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది, సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.

కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది, ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి.

మీన రాశి: ఈ రాశి వారికి కోర్టు వ్యవహారాలలో విజయం లభిస్తుంది, వ్యాపారంలో ఉన్నతాధికారుల సహకారం లభిస్తుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 26 వరకు వార రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, ధనం, ప్రేమ, ఆరోగ్యం
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 26 వరకు వార రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, ధనం, ప్రేమ, ఆరోగ్యం
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