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స్వాతి నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ రాశులవారికి గోల్డెన్ టైమ్, ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!

బుధ గ్రహం అక్టోబర్ 1న స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనుంది. ఈ విధంగా బుధుడు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురావచ్చు. వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. స్వాతి నక్షత్రంలో బుధ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది?

Published on: Sep 24, 2026, 14:20:48 IST
By Anand Sai
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బుధ గ్రహం విద్య, తెలివితేటలు, తార్కిక ఆలోచన, వ్యాపారం, లావాదేవీలు, సంభాషణ నైపుణ్యాలతో ముడిపడి ఉంటుందని భావిస్తారు. అందువల్ల బుధ గ్రహం మారడం లేదా నక్షత్ర మారడం అనేది 12 రాశుల వారి జీవితంలోని వివిధ రంగాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం చిత్తా నక్షత్రంలో ఉన్న బుధుడు అక్టోబర్ 1న స్వాతి నక్షత్రంలోకి వెళ్తాడు. అక్టోబర్ 1, గురువారం ఉదయం 9:33 గంటలకు స్వాతి రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్టోబర్ 12 వరకు ఉంటాడు. స్వాతి నక్షత్రంలో బుధ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి కలిసి వస్తుంది.

స్వాతి నక్షత్రంలోకి బుధుడు
స్వాతి నక్షత్రంలోకి బుధుడు

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి స్వాతి నక్షత్రంలో బుధ సంచారం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. పని ప్రదేశంలో మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం గుర్తించవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. ఇది భవిష్యత్తులో వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి సహాయపడవచ్చు. ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త వినియోగదారులు, వ్యాపార భాగస్వాములతో సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవచ్చు. ఆర్థికంగా వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. రావలసిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గవచ్చు.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక స్వాతి నక్షత్రంలో బుధుడు సంచరించడం కర్కాటక రాశి వారికి వృత్తి, విద్య, కుటుంబ జీవితంలో మంచి అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది. మీ నాలుగో ఇంట్లో బుధుడు సంచరించడం వల్ల ఇల్లు, వాహనం, ఆస్తి, కుటుంబ సౌకర్యాలకు సంబంధించిన విషయాలలో పురోగతి లభిస్తుంది. మీరు ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే ప్రణాళిక కలిగి ఉంటే.. ఈ కాలంలో అది నెరవేరే అవకాశం ఉంది. మీ తల్లి ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడవచ్చు. సామాజిక హోదా, గౌరవం పెరగడంతో పాటు చిరకాలంగా కోరుకుంటున్న కొన్ని సౌకర్యాలను పొందే అవకాశం ఉంది. గురు గ్రహ అనుకూల ప్రభావం వల్ల ఉన్నత విద్య కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. విదేశాలలో చదువుకోవడానికి లేదా ప్రయాణించడానికి సంబంధించిన అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యత, పదోన్నతి లేదా వారి కెరీర్‌లో తదుపరి స్థాయికి వెళ్లే అవకాశం లభించవచ్చు.

తులా రాశి

తులారాశి వారికి స్వాతి నక్షత్రంలో బుధ సంచారం వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను తెరిచి ఉంటుంది. మీ లగ్నంలో బుధుడు సంచరించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్య పరంగా కూడా ఇది అనుకూలమైన సమయం, కొన్ని దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు రూపొందించిన కొత్త వ్యూహాలు విజయవంతం కావచ్చు. మీ పనితీరును మీ పెద్దలు ప్రశంసిస్తారు, మీరు గౌరవం, ప్రతిష్టలలో కూడా పెరుగుదలను చూస్తారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వివాహంలో పరస్పర అవగాహన పెరగవచ్చు. మీ భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడిపే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. పని రంగంలో మీ సామర్థ్యాన్ని గుర్తించే అవకాశం ఉంది. మీకు కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభించవచ్చు. మొత్తంమీద వృత్తి, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, వైవాహిక జీవితంలో మంచి మార్పులను ఆశించవచ్చు.

ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు రాశి వారికి స్వాతి నక్షత్రంలో బుధ సంచారం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతికి మార్గం సుగమం చేయవచ్చు. మీ మూడో ఇంట్లో బుధుడు సంచరించడం వలన ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం పెరగవచ్చు. చట్టం లేదా కోర్టుకు సంబంధించిన విషయాలలో అనుకూలమైన పురోగతికి అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి మంచి గుర్తింపు, పదోన్నతి లేదా ఎక్కువ బాధ్యత లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో కొత్త సంబంధాలు, ప్రాజెక్టులు కూడా లాభదాయకంగా ఉండవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తగ్గి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడవచ్చు. ప్రేమ సంబంధాలలో మంచి సామరస్యం ఉండవచ్చు. మీ భాగస్వామితో సంతోషంగా సమయం గడిపే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.

మకర రాశి

మకర రాశి వారికి బుధుడు స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వారి వృత్తిలో గణనీయమైన మార్పులకు దారితీయవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. పనిని పెద్దలు ప్రశంసించవచ్చు. మీరు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతి లేదా మంచి హోదాకు సంబంధించిన వార్త అందుకునే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త మార్కెట్లు, వినియోగదారులు లేదా వ్యాపార పరిచయాల ద్వారా తమ పనిని విస్తరించుకోవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా మెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో పాటు గతంలో ఎదుర్కొన్న కొన్ని ఆర్థిక సమస్యలను పరిష్కరించుకునే అవకాశం లభించవచ్చు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడం ద్వారా కొత్త ప్రాజెక్టులకు మార్గం సుగమం కావచ్చు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/స్వాతి నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ రాశులవారికి గోల్డెన్ టైమ్, ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!
Home/Rasi Phalalu/స్వాతి నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. ఈ రాశులవారికి గోల్డెన్ టైమ్, ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!
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