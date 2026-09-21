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అక్టోబర్‌లో 4 గ్రహాల సంచారం.. 5 రాశులవారికి లక్కు, పెండింగ్ పనులు ముందుకు!

అక్టోబర్ 2026లో సూర్యుడు, బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడి సంచారం జ్యోతిష్య పరంగా చాలా ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. ఈ గ్రహాల స్థానాలలో మార్పు ఫలితంగా కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.

Published on: Sep 21, 2026, 17:53:07 IST
By Anand Sai
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గ్రహాల కదలికల పరంగా అక్టోబర్ నెల చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ నెలలో అనేక ముఖ్యమైన గ్రహాల స్థానాలు మారతాయి. సూర్యుడు, బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడి కదలికలతో పాటు శని కదలిక కూడా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. అదే సమయంలో రాహువు, కేతువుల స్థానాలు కూడా రాశిచక్ర గుర్తులపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన గ్రహాలలో ఈ మార్పులు అన్ని రాశిచక్రాల వారి జీవితాలపై ఒకే విధమైన ప్రభావాన్ని చూపవు. కొంతమందికి వారి కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉండగా, మరికొందరికి వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు, పెరిగిన ఆదాయానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. అయితే అక్టోబర్‌లో గ్రహాల శుభ ప్రభావం వల్ల ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది?

జ్యోతిష్య శాస్త్రం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం

మేష రాశి

అక్టోబర్ నెల మేషరాశి వారికి వృత్తిపరమైన పురోగతికి కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు . ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి మరిన్ని బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. వారి సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టడం లేదా తమ వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించడం గురించి ఆలోచించవచ్చు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేయడానికి పట్టుదల మరియు ఓర్పు అవసరం. కేవలం ఆర్థిక విషయాలలో మాత్రమే తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం మంచిది. పెట్టుబడి, కొనుగోలు లేదా పెద్ద ఖర్చు విషయంలో, క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ముందుకు సాగండి. కొన్ని కుటుంబ విషయాలపై చర్చలు జరగవచ్చు. ఈ సందర్భంలో, మీ అభిప్రాయాన్ని మొండిగా చెప్పకుండా, ప్రశాంతంగా మరియు స్పష్టంగా మాట్లాడటం మంచి సంబంధాలను కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుంది.

వృశ్చిక రాశి

అక్టోబర్‌లో వృశ్చిక రాశి వారు తమ కెరీర్, వ్యాపార సంబంధిత విషయాలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టవలసిన పరిస్థితిని ఎదుర్కోవచ్చు. గతంలో మీరు పడిన కష్టానికి ఫలితాలు నెమ్మదిగా కనిపించడం ప్రారంభం కావచ్చు. మీ పనికి కార్యాలయంలో గుర్తింపు లభించి, మీకు కొత్త బాధ్యతలు కూడా అప్పగించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త వ్యక్తులతో సంబంధాలు పెంచుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్ వ్యాపారానికి అవసరమైన అవకాశాలను సృష్టించుకోవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఈ నెలలో సరైన బడ్జెట్‌ను రూపొందించుకోవడం మంచిది. ఆదాయ వ్యయాల మధ్య సమతుల్యతను పాటించండి. కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయంపై చర్చ జరగవచ్చు, అందరి అభిప్రాయాలను విని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. పని ఒత్తిడి మధ్య మీ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. సమయానికి విశ్రాంతి తీసుకోండి, మీ దినచర్యలో సమతుల్యతను పాటించండి.

కన్యా రాశి

అక్టోబర్ నెల కన్యారాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించడానికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన పనులను పొందవచ్చు. పనిపై మీ శ్రద్ధ, సమయపాలన పెద్దల దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త క్లయింట్‌లను లేదా వ్యాపార సంబంధాలను అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం లభించవచ్చు. కొన్ని రోజులుగా వాయిదా పడిన ప్రాజెక్టులను చేపట్టడానికి, అమలు చేయడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం కావచ్చు. మీరు ఆర్థికంగా కొత్త ఆదాయ మార్గాల గురించి ఆలోచించవచ్చు. రావలసిన డబ్బు అందే అవకాశం ఉంది. మీరు ఆర్థిక సమస్యలను దశలవారీగా పరిష్కరించుకునే అవకాశం పొందవచ్చు. కానీ పెద్ద పెట్టుబడి లేదా ఖర్చు చేసే ముందు పూర్తి సమీక్ష చేసుకోవడం మంచిది.

సింహ రాశి

అక్టోబర్ నెల రెండో భాగం సింహరాశి వారికి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అక్టోబర్ 31న గురు గ్రహం సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు గ్రహాన్ని జ్ఞానం, విస్తరణ, శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందువల్ల ఈ సంచారం ప్రభావం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఉద్యోగులకు వారి కెరీర్‌లో పురోగతి సాధించడానికి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం గురించి ఆలోచించవచ్చు. కొత్త అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, దానిలోని లాభనష్టాలను పరిశీలించి ముందుకు సాగండి. మీరు సరైన ప్రణాళిక, సహనం, వివేకంతో అడుగులు వేస్తే, ఈ కాలంలోని అవకాశాలను మీరు పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోగలరు.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి అక్టోబర్ నెల ఆర్థికంగా కొన్ని కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. మీరు మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాల గురించి ఆలోచిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఉద్యోగాలు మారడం లేదా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడం గురించి తీవ్రంగా ఆలోచించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు, గతంలో ఏర్పడిన పాత పరిచయం మళ్లీ ఉపయోగపడి, వ్యాపారంలో లాభదాయక అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. కానీ ఆదాయంతో పాటు ఖర్చులు కూడా పెరగకుండా జాగ్రత్తపడటం ముఖ్యం. అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించుకోండి. రాబోయే రోజుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆర్థిక ప్రణాళికను రూపొందించుకోండి. కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడపడం మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఈ నెలలో ప్రియమైన వారి మద్దతు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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