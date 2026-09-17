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మరికొన్ని రోజుల్లో 6 రాశులకు లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్ చేయనున్న బుధుడు.. ఆదాయాన్ని పెంచే మార్గాలు!

బుధ రాశిలో మార్పు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. బుధుడు మరికొన్ని రోజుల్లో తులారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంచారం అనేక రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

Published on: Sep 17, 2026, 12:56:21 IST
By Anand Sai
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బుధ గ్రహాన్ని తెలివితేటలు, వాక్చాతుర్యం, సంభాషణ, తర్కం, వ్యాపారం, వృత్తికి కారక గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు సెప్టెంబర్ 26, 2026న మధ్యాహ్నం తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడి ప్రభావం వాక్చాతుర్యం, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం, ​​వ్యాపార ఆలోచనా విధానం, వృత్తిపై పడే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో శుక్రుడు ఇప్పటికే తులారాశిలో ఉన్నాడు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో బుధుడు, శుక్రుడు ఇద్దరినీ శుభ గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక ఫలితాలను ఇవ్వగలదు.

జ్యోతిష్యం
జ్యోతిష్యం

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈ బుధ సంచారం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతికి కొత్త మార్గాలను తెరిచే అవకాశం ఉంది. మీ ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు పనిలో మరింత గుర్తింపు పొందవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కొన్ని పనులు మళ్లీ ఊపందుకోవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యత లేదా ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్‌పై పనిచేసే అవకాశం లభించవచ్చు. మీ సంప్రదింపుల నైపుణ్యాలు ఉన్నతాధికారులు, సహోద్యోగుల దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త పరిచయాలు, కాంట్రాక్టుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకు కొత్త కస్టమర్లు లేదా కొత్త మార్కెట్ పరిచయం కావచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాల గురించి ఆలోచించడానికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉంది.

మేష రాశి

తులారాశిలో బుధ సంచారం మేషరాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ వాక్చాతుర్యం, ఆలోచనలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరిచే సామర్థ్యం ప్రత్యేకంగా సహాయపడతాయి. మీకు పనిలో ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. మీ పనిని మీ పై అధికారులు మెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. మీరు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని వృత్తిపరమైన అవకాశాలు నెరవేరవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త వినియోగదారులను, వ్యాపార పరిచయాలను ఏర్పరచుకోవచ్చు. భాగస్వామ్యాలు లేదా కొత్త ఒప్పందాల ద్వారా ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశం ఉండవచ్చు. మీ సామాజిక పరిధి విస్తరిస్తుంది, మీరు కలిసే కొత్త వ్యక్తులు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, మీ పొదుపును పెంచుకోగలుగుతారు.

కర్కాటక రాశి

బుధ గ్రహ సంచారం కర్కాటక రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని పనులు ఈ కాలంలో విజయవంతం కావచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రసంగం, కమ్యూనికేషన్, రచన, మీడియా, మార్కెటింగ్ వంటి రంగాలలో పనిచేసేవారు లేదా ప్రజలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉన్నవారు మంచి అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీ ప్రసంగ శైలి, ఆలోచనలను సమర్థవంతంగా వ్యక్తపరిచే మీ సామర్థ్యం ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా అదనపు బాధ్యత లభించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మీ ఆదాయం కూడా పెరగవచ్చు. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత బలోపేతం చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో మీ మాటలకు ఎక్కువ విలువ లభిస్తుంది. మీ పట్ల గౌరవం కూడా పెరగవచ్చు. కొత్త అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు మీరు తెలివిగా వ్యవహరిస్తే, ఈ కాలంలోని సానుకూల ఫలితాలను మీరు సద్వినియోగం చేసుకోగలరు.

మకర రాశి

బుధ సంచారం మకర రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం, సంభాషణ నైపుణ్యాలు, వృత్తిపరమైన ఆకర్షణను పెంచే అవకాశం ఉంది. మీ పనితీరు, మీరు ఆలోచనలను వ్యక్తపరిచే విధానం ఇతరులతో ప్రశంసించబడవచ్చు. ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో చర్చలు జరిపేటప్పుడు మీ తెలివితేటలు, సమయస్ఫూర్తితో తీసుకున్న నిర్ణయాలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. ఇది మీ వృత్తి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను అందించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త వినియోగదారులు, కొత్త పరిచయాలు లేదా కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో ఒక ముఖ్యమైన ప్రయాణం చేపట్టే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి వారి అంచనాలకు తగిన అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది.

మిథున రాశి

మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు కాబట్టి ఈ సంచారం మీకు ప్రత్యేకంగా ఉండవచ్చు. మీ తెలివితేటలు, సంభాషణా నైపుణ్యాలు, సృజనాత్మక ఆలోచనా విధానం మీ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. మీకు పనిలో కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు, ఇది మీ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించడానికి ఒక మంచి వేదికను అందిస్తుంది. ఉద్యోగాలు మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి కూడా అనుకూలమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి లేదా ఇప్పటికే ఉన్న వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అవకాశం ఉండవచ్చు. మార్కెటింగ్, మీడియా, రచన, విద్య, కమ్యూనికేషన్ లేదా సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారు తమ ప్రతిభతో మంచి ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది.

తులా రాశి

తులారాశి వారు తమ కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో గణనీయమైన మార్పులను చూసే అవకాశం ఉంది. మీ పని, సామర్థ్యాలకు తగిన గుర్తింపు లభించవచ్చు. ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కాంట్రాక్టులు, కొత్త కస్టమర్ల పరిచయాలు, వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన అవకాశాలను పొందవచ్చు. మీరు సరైన వ్యక్తులతో ఏర్పరచుకునే సంబంధాలు రాబోయే రోజుల్లో మీకు కొత్త మార్గాలను తెరిచి చూపవచ్చు. ఈ కాలంలో చేసిన కొన్ని పెట్టుబడులు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇల్లు, భూమి లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే ప్రణాళికలు కూడా ముందుకు సాగవచ్చు. స్నేహితులు లేదా పరిచయస్తులతో కలిసి చేపట్టే కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఆర్థిక లాభాలకు దారితీయవచ్చు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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