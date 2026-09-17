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డబ్బు నిలవాలంటే ఈ తప్పులు చేయకండి.. చాణక్యుడు చెప్పిన ఆర్థిక సూత్రాలు

ఆచార్య చాణక్యుని నీతి శాస్త్రంలో ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, పొదుపు, ప్రశాంతమైన జీవనం గురించి ముఖ్యమైన సూచనలు ఉన్నాయి. ఉదయం ఆలస్యంగా లేవడం, కోపం, బద్ధకం, ఇంట్లో గొడవలు, ఆహారాన్ని వృథా చేయడం, డబ్బును అనవసరంగా ఖర్చు చేయడం వంటి అలవాట్లు జీవితంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని ఈ వ్యాసం వివరిస్తుంది.

Published on: Sep 17, 2026, 09:30:15 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఆచార్య చాణక్యుని నీతి శాస్త్రం కేవలం శ్లోకాలతో కూడుకున్నది మాత్రమే కాదు.. మనిషి దైనందిన జీవితాన్ని సరిదిద్దే గొప్ప జీవన గ్రంథం. ఇందులో చెప్పిన ప్రతీ అంశం నేటి ఆధునిక జీవితానికి కూడా సరిగ్గా సరిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఎన్ని సంపాదించినా చేతిలో డబ్బు నిలవడం లేదని బాధపడేవారికి చాణక్య నీతిలో స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. జీతం రాగానే ఖర్చయిపోవడం, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడటానికి మన రోజూవారీ అలవాట్లే కారణం కావచ్చని చాణక్యుడు హెచ్చరిస్తున్నారు.

డబ్బు నిలవాలంటే ఈ తప్పులు చేయకండి.. చాణక్యుడు చెప్పిన ఆర్థిక సూత్రాలు
డబ్బు నిలవాలంటే ఈ తప్పులు చేయకండి.. చాణక్యుడు చెప్పిన ఆర్థిక సూత్రాలు

ఉదయం పూట ప్రశాంతత ముఖ్యం

ఉదయం లేచిన వెంటనే ఇళ్లలో గొడవలు పడటం లేదా చిరాకు పడటం వల్ల రోజంతా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. సాధారణంగా ఎవరైతే ఆలస్యంగా నిద్రలేస్తారో వారిలో తెలియని అసహనం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఇది ఇంటి వాతావరణాన్ని పాడుచేస్తుంది.

చాణక్య నీతి ప్రకారం కోపం, బద్ధకం మనిషికి అతిపెద్ద శత్రువులు. ఉదయాన్నే త్వరగా లేవడం, మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం వల్ల ఆ రోజంతా సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఉదయం వేళ ఇళ్లలో ఎలాంటి వాదనలకు తావులేకుండా చూసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

అన్నం, ధనాన్ని అవమానించకూడదు

మన సంస్కృతిలో అన్నపూర్ణాదేవిగా భావించే ఆహారాన్ని ఎప్పుడూ వ్యర్థం చేయకూడదు. ఎవరైనా ప్రేమగా వండిపెట్టిన వంటకంలో అనవసరంగా తప్పులు వెతకడం, చిన్న చూపు చూడటం మంచిది కాదు. అలాగే డబ్బు విషయంలోనూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉదయాన్నే డబ్బు గురించి ఇంట్లో గొడవలు పెట్టుకోవడం, ఇతరుల ఆర్జనను ఎగతాళి చేయడం లేదా అనవసర ఖర్చులు చేయడం వంటివి ఆర్థికాభివృద్ధిని దెబ్బతీస్తాయి.

డబ్బు నిలవాలంటే క్రమశిక్షణ తప్పనిసరి

కష్టపడి సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి విలువైనదే. కొద్ది కొద్దిగానైనా పొదుపు చేసే అలవాటును అలవర్చుకోవాలి. ఉదయం నిద్రలేచింది మొదలు ప్రతి విషయంలోనూ ఒక పద్ధతి పాటిస్తేనే ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధ్యమవుతుంది. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉంటూ, ప్రతి పైసాను ఎందుకు ఖర్చు చేస్తున్నామో బేరీజు వేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఈ చిన్న జీవన సూత్రాలను పాటిస్తే భవిష్యత్తులో ధనానికి సంబంధించిన ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవని చాణక్య నీతి స్పష్టం చేస్తోంది.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/డబ్బు నిలవాలంటే ఈ తప్పులు చేయకండి.. చాణక్యుడు చెప్పిన ఆర్థిక సూత్రాలు
Home/Rasi Phalalu/డబ్బు నిలవాలంటే ఈ తప్పులు చేయకండి.. చాణక్యుడు చెప్పిన ఆర్థిక సూత్రాలు
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