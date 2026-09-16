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చాణక్య నీతి: ఈ లక్షణాలున్నవారిని అస్సలు నమ్మకండి.. గుప్త శత్రువులను ఇలా గుర్తించండి!

ఆచార్య చాణక్యుడి నీతి సూత్రాలు మానవ సంబంధాల్లో ఎవరిని నమ్మాలి, ఎవరితో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనే విషయాలపై పలు సూచనలు అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా ముఖంపై తీపిగా మాట్లాడి, వెనుక నుంచి నష్టం కలిగించే వ్యక్తులను చాణక్య నీతి గుప్త శత్రువులుగా అభివర్ణిస్తుంది. 

Published on: Sep 16, 2026, 12:30:47 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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మానవ జీవితాన్ని మరింత సులభతరం చేయడానికి, సమాజంలో ఒడిదుడుకులను తట్టుకోవడానికి ఆచార్య చాణక్యుడు ఎన్నో అమూల్యమైన నీతులను అందించారు. నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ ఆయన చెప్పిన సూత్రాలు మనుషుల ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మన చుట్టూ ఉన్నవారందరినీ మిత్రులుగా భావించడం ఎంత ప్రమాదకరమో, అలాగే మనకు తెలియకుండానే వెన్నుపోటు పొడిచే శత్రువులను ఎలా గుర్తించాలో చాణక్య నీతి స్పష్టంగా చెబుతోంది.

చాణక్య నీతి: ఈ లక్షణాలున్నవారిని అస్సలు నమ్మకండి.. గుప్త శత్రువులను ఇలా గుర్తించండి!
చాణక్య నీతి: ఈ లక్షణాలున్నవారిని అస్సలు నమ్మకండి.. గుప్త శత్రువులను ఇలా గుర్తించండి!

ముఖంపై నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ, వెనుక నుంచి గోతులు తవ్వే వ్యక్తుల గురించి చాణక్యుడు తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. అలాంటి వారిని జీవితం నుంచి ఎంత త్వరగా దూరం చేస్తే అంత మంచిదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

విష కుంభం వంటి గుప్త శత్రువుల గుర్తింపు

శ్లోకం ద్వారా చాణక్యుడు గుప్త శత్రువుల స్వభావాన్ని బయటపెట్టారు. ఎవరైతే మీ ముందు ఎంతో ఆప్యాయంగా, తీపి మాటలు మాట్లాడుతుంటారో, కానీ మీ వెనుక మాత్రం మీ పనులను చెడగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారో, వారు మిత్రులు కారు, గుప్త శత్రువులు. పైకి అలా కనిపించినప్పటికీ, లోపల పూర్తిగా విషం నిండిన కుండను ఎలాగైతే నమ్మి తీసుకోమో, అలాగే పైకి మంచిగా నటించే మోసపూరిత మనుషులను కూడా వెంటనే వదిలేయాలని చాణక్యుడు హితవు పలికారు. ఇలాంటి వారు సమాజంలో లేదా కార్యాలయాల్లో మన ప్రగతిని ఓర్వలేక రహస్యంగా నష్టం కలిగిస్తుంటారు.

నిజమైన మిత్రుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు

సాధారణ రోజుల్లో ఎవరైనా మనతో స్నేహం చేయవచ్చు. కానీ నిజమైన మిత్రుడు లేదా బంధువు కష్టకాలంలోనే పరీక్షకు నిలబడతాడు. జీవితంలో ఆరు కీలకమైన సందర్భాల్లో ఎవరైతే మన వెంటే నిలబడతారో, వారే అసలైన మిత్రులు:

ఉత్సవం: మనం సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు లేదా విజయం సాధించినప్పుడు మనతో పాటు ఆనందించడం.

వ్యసనం: జీవితంలో అనుకోని కష్టాలు, వ్యక్తిగత సంక్షోభాలు వచ్చినప్పుడు చేయి అందించడం.

దుర్భిక్షం: తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా ఆకలి చావులు ఎదురైనప్పుడు ఆదుకోవడం.

రాష్ట్ర విప్లవం: దేశంపై లేదా సమాజంపై పెద్ద ఆపద వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా నిలబడడం.

రాజద్వారం: కోర్టు కేసులు లేదా చట్టపరమైన సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు అండగా ఉండడం.

శ్మశానం: జీవితం ముగిసే చివరి క్షణంలో, దుఃఖ సమయంలో భుజం కావడం.

చాణక్య నీతి సారం: ఎవరిని నమ్మాలి?

కేవలం మన దగ్గర ఉన్న ధనసంపదను, హోదాను చూసి చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళు ఎప్పటికీ నిజమైన మిత్రులు కాలేరని చాణక్యుడు స్పష్టం చేశారు. కష్టకాలంలో ఎవరైతే ఎలాంటి పిలుపు లేకుండా స్వయంగా వచ్చి సాయం చేస్తారో, వారే నిజమైన బంధువులు. అయితే, దుష్ట మిత్రులను ఎంతగా నమ్మకూడదో, అంతగా సన్నిహిత మిత్రుల పైనా గుడ్డిగా ఆధారపడకూడదని చాణక్య హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో మన మధ్య మనస్పర్థలు వస్తే, మన రహస్యాలన్నీ బయటపెట్టే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మానవ సంబంధాలలో ఎప్పుడూ ఒక హద్దును పాటించడం చాలా ముఖ్యం.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/చాణక్య నీతి: ఈ లక్షణాలున్నవారిని అస్సలు నమ్మకండి.. గుప్త శత్రువులను ఇలా గుర్తించండి!
Home/Rasi Phalalu/చాణక్య నీతి: ఈ లక్షణాలున్నవారిని అస్సలు నమ్మకండి.. గుప్త శత్రువులను ఇలా గుర్తించండి!
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