చాణక్య నీతి: జ్ఞానం నుంచి వినయం వరకు.. గొప్ప వ్యక్తిగా ఎదగడానికి 5 సూత్రాలు
చాణక్య నీతి యొక్క ఈ 3 విషయాలు మీ జీవితాన్ని మారుస్తాయి! మీ ప్రశంసలను నివారించడం మరియు జ్ఞానాన్ని మీ సహచరుడిగా చేయడం ద్వారా మీరు సమాజంలో గౌరవాన్ని ఎలా పొందవచ్చో తెలుసుకోండి.
భారతీయ నేల గర్వించదగిన గొప్ప తత్వవేత్తలలో ఆచార్య చాణక్యుడు అగ్రగణ్యుడు. ఆయన అందించిన నీతి సూత్రాలు కేవలం ప్రాచీన కాలానికే పరిమితం కాకుండా, ఆధునిక మానవుడి దైనందిన జీవితానికి కూడా దిశాదర్శనం చేస్తున్నాయి. జీవితం, రాజనీతి, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, మానవ సంబంధాల గురించి ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాటలోనూ ఎంతో లోతైన అర్థం దాగి ఉంటుంది.
నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ సమాజంలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండాలని, అందరూ గౌరవించాలని కోరుకుంటారు. అయితే కేవలం పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయడం లేదా బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెంచుకోవడం వల్ల మాత్రమే ఈ గౌరవం దక్కదు. మనిషి ప్రవర్తన, ఇతరులతో మెలిగే తీరు సమాజంలో అతని స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.
జ్ఞానమే మనిషికి అసలైన బలం
చాణక్య నీతి ప్రకారం, మనిషికి నిజమైన ఆయుధం జ్ఞానమే. కేవలం పాఠశాలల్లో చదివే పుస్తక జ్ఞానం లేదా డిగ్రీలు మాత్రమే జీవితాన్ని నడిపించలేవు. జీవితంలో ఎదురయ్యే అనుభవాలు మనిషిని అసలు సిసలైన జ్ఞానిగా మారుస్తాయి. ప్రతి తప్పు నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవడం, పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం, ఏ కష్టకాలంలోనైనా ఓపికగా ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జ్ఞాన మార్గంలో భాగమే. నిరంతరం కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే తత్వం ఉన్నవారు ఎప్పుడూ ఇతరుల కంటే ఒక అడుగు ముందే ఉంటారు. ఈ అలవాటే వారి ఆలోచనా విధానాన్ని మరింత పదును తేలుస్తుంది.
నిరంతర అభ్యాసంతో ఆత్మవిశ్వాసం
ఏదైనా ఒక విషయాన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనిషిలో ఆత్మవిశ్వాసం వాటంతట అవే పెరుగుతాయి. మాట్లాడే తీరు మారుతుంది, ఇతరుల ముందు తమ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా ఉంచగలుగుతారు. ఈ లక్షణాలే వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని ఇతరుల దృష్టిలో ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. జీవితాంతం విద్యార్థిలా ఉంటూ నేర్చుకోవాలనే తపన ఉన్నవారే నిజమైన నాయకులుగా ఎదుగుతారు.
ఆత్మ ప్రశంసలకు దూరంగా ఉండండి
తాము సాధించిన విజయాలపై ఆనందపడటం సహజమే కానీ, ప్రతి చిన్న విషయానికి తామే గొప్ప అని డబ్బా కొట్టుకోవడం మంచి పద్ధతి కాదు. చాణక్యుడు ఎప్పుడూ ఆత్మప్రశంసలకు దూరంగా ఉండాలని గట్టిగా హెచ్చరించారు. ఎవరైతే తమ డబ్బు, హోదా, విజయాల గురించి పదే పదే ఇతరుల ముందు చెప్పుకుంటారో, వారిపై సమాజంలో వ్యతిరేక భావన కలుగుతుంది. మన గొప్పతనాన్ని మన నోటితో చెప్పుకోవడం కంటే, మనం చేసే పనులే సమాజానికి సమాధానం చెప్పాలి. నిశ్శబ్దంగా కష్టపడితే ఫలితాలు వాటంతట అవే మీ ప్రతిభను చాటుతాయి.
విజయంతో పాటు వినమ్రత అవసరం
జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన తర్వాత అహంభావం ప్రవేశిస్తే అది ఉన్న బంధాలను కూడా దూరం చేస్తుంది. సాధించిన విజయం ఎంత పెద్దదైనప్పటికీ, ప్రవర్తనలో వినయపూర్వకమైన ధోరణి ఎప్పుడూ ఉండాలి. తోటివారిని చిన్నచూపు చూడకుండా, అందరితో సమానంగా మెలగడం ఉత్తమ లక్షణం. ఇతరుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కేలా జీవించాలే తప్ప, అహంకారంతో ఇబ్బంది పెట్టకూడదు. వినమ్రత ఉన్నవారినే సమాజం ఎల్లప్పుడూ గుండెల్లో పెట్టుకుని గౌరవిస్తుంది.
అందరినీ గౌరవించడం మీ బాధ్యత
సమాజంలో మీకు తిరిగి గౌరవం దక్కాలంటే, ముందుగా మీరు ఇతరులను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. అవతలి వాడు చిన్నవాడా, పెద్దవాడా, ధనికుడా, పేదవాడా అనే తేడాలు చూడకుండా అందరితోనూ మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడాలి. కుటుంబ సభ్యులు, సహోద్యోగులు, స్నేహితుల పట్ల సానుకూల దృక్పథం కలిగి ఉండటమే నిజమైన సంస్కారం. చాణక్యుడి ఈ మార్గదర్శక సూత్రాలను పాటిస్తే ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా అగ్రస్థానంలో నిలవడం ఖాయం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More