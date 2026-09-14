Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Vinayaka Chaturthi : వినాయకుడు నేర్పించే ఆర్థిక సూత్రాలు- మీ ఫైనాన్షియల్ విఘ్నాలను ఇలా తొలగించండి..

విఘ్ననాథుడి పండుగ కేవలం ఆధ్యాత్మికానికే కాదు, మన ఆర్థిక జీవితాన్ని చక్కదిద్దడానికి గొప్ప మార్గదర్శి! గణపతి రూపం, ఆయన వాహనం నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అద్భుతమైన ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్‌మెంట్ పాఠాలు ఇవే..

Published on: Sep 14, 2026, 09:10:25 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

భాద్రపద శుద్ధ చవితి అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తుకువచ్చేది బొజ్జ గణపయ్య! విఘ్నాలను తొలగించే వినాయకుడిని తొలి పూజ్యుడిగా పూజించడం మన ఆచారం. అయితే గణపతిని కేవలం పూజించడమే కాదు, ఆయన రూపాన్ని, తత్వాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తే మన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పే అద్భుతమైన “మనీ మేనేజ్‌మెంట్” సూత్రాలు కూడా కనిపిస్తాయి. వ్యక్తిగత ఆర్థిక క్రమశిక్షణ, నిలకడైన పెట్టుబడులు, రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ విషయాల్లో వినాయకుడి రూపం మనకు అందించే విలువైన సందేశాలు ఇవే..

వినాయకుడు నేర్పించే ఆర్థిక సూత్రాలు..
వినాయకుడు నేర్పించే ఆర్థిక సూత్రాలు..

పెద్ద చెవులు: మార్కెట్ పరిశోధన, నిపుణుల సలహాలు

గణపతి పెద్ద చెవులు శక్తినీ, ఓర్పును సూచిస్తాయి. ఆర్థిక రంగంలో అడుగుపెట్టేముందు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన మొదటి సూత్రం ఇది. ఏ ప్రణాళికలోనైనా పెట్టుబడి పెట్టేముందు మార్కెట్ పరిస్థితులను, నిపుణుల సలహాలను శ్రద్ధగా వినాలి. ఇతరుల మాటలు గుడ్డిగా నమ్మకుండా, పథకాలకు సంబంధించిన నిబంధనలు, రిస్క్‌లను క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకున్నాకే నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఈ పెద్ద చెవులు మనకు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

చిన్న కళ్లు: దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలపై పక్కా దృష్టి..

గణపతి చిన్న కళ్లు సూక్ష్మ దృష్టికి, ఏకాగ్రతకు సంకేతం. మన ఆర్థిక ప్రయాణంలో దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలపై స్పష్టమైన దృష్టి ఉండాలి. తాత్కాలిక ఆకర్షణలకు, అనవసర ప్రలోభాలకు లొంగిపోకుండా రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్, పిల్లల ఉన్నత చదువులు, సొంతింటి కల వంటి ప్రధాన లక్ష్యాలపైనే శ్రద్ధ పెట్టాలి. మన సంపాదన, ఖర్చుల ప్రతి లెక్కనూ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే అలవాటు చేసుకోవాలి.

ఎలుక వాహనం: చిన్న చిన్న ఖర్చుల నియంత్రణ..

వినాయకుని వాహనం ఎలుక. పరిమాణంలో ఎలుక చాలా చిన్న జీవే అయినా, ధాన్యం కొట్లలోకి దూరి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ధాన్యాన్ని నాశనం చేస్తుంది. మన రోజువారి జీవితంలో చేసే చిన్న చిన్న అనవసర ఖర్చులు, ప్రణాళిక లేని షాపింగ్‌లు కూడా ఈ ఎలుక లాంటివే. నెలాఖరుకు జేబును ఖాళీ చేసేది ఈ సూక్ష్మ వ్యయాలే. అందుకే ఎలుకను అదుపులో ఉంచినట్లే, మన చిన్న చిన్న ఖర్చులను కట్టడి చేస్తే పెద్ద మొత్తంలో పొదుపు సాధ్యమవుతుంది.

మోదకం: సిప్ పెట్టుబడులు, కాంపౌండింగ్ తీపి ఫలితం..

గణపతి చేతిలో ఉండే మోదకం కష్టపడి సాధించిన విజయాన్ని, ఓర్పుకు లభించే తీపి ఫలితాన్ని సూచిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థలో కాంపౌండింగ్ శక్తి కూడా అలాంటిదే. క్రమశిక్షణతో కూడిన సిప్ విధానంలో ప్రతి నెలా నిలకడగా పెట్టుబడి పెడుతూ పోతే, కాలక్రమేణా కాంపౌండింగ్ మ్యాజిక్‌తో అది భారీ సంపదగా మారుతుంది.

ఇక ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్రపంచంలో లాభాలతో పాటు నష్టాలు, ఆర్థిక సంక్షోభాలు రావడం సహజం. మార్కెట్ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు లోనైనప్పుడు తట్టుకునేలా ముందే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ (అత్యవసర నిధి) ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అలాగే లైఫ్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌లు తీసుకోవడం ద్వారా ఎలాంటి ఆర్థిక విఘ్నాలు వచ్చినా కుటుంబం సురక్షితంగా ఉంటుంది.

విఘ్ననాథుడి ఈ సూత్రాలను దైనందిన జీవితంలో ఆచరిస్తే ఎలాంటి ఫైనాన్షియల్ "విఘ్నాలైనా" తొలగిపోవడం ఖాయం.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/News/Vinayaka Chaturthi : వినాయకుడు నేర్పించే ఆర్థిక సూత్రాలు- మీ ఫైనాన్షియల్ విఘ్నాలను ఇలా తొలగించండి..
Home/News/Vinayaka Chaturthi : వినాయకుడు నేర్పించే ఆర్థిక సూత్రాలు- మీ ఫైనాన్షియల్ విఘ్నాలను ఇలా తొలగించండి..
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes