జంధ్యం ధరించడం వెనుక ఉన్న అర్థం, ఆంతర్యం ఇదే.. ఆధ్యాత్మికంగా, ఆరోగ్యపరంగా ఎంతో విశిష్టత!
హిందూ సంప్రదాయంలో యజ్ఞోపవీతం లేదా జంధ్యం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఇది కేవలం ఒక దారం మాత్రమే కాదు, క్రమశిక్షణ, బాధ్యత, ఆధ్యాత్మిక చైతన్యానికి ప్రతీకగా శాస్త్రాలు పేర్కొంటాయి. జంధ్యంలో ఉండే మూడు పోగులు, తొమ్మిది తంతువులు, ఐదు ముడులు వంటి ప్రతి అంశానికి ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక అర్థం ఉంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైనది, అత్యున్నతమైనది 'యజ్ఞోపవీతం' లేదా 'జంధ్యం'. కేవలం ఒక దారంలా కనిపించే ఈ జంధ్యం వెనుక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక, వైజ్ఞానిక రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి. ఉపనయన సంస్కారం ద్వారా దీక్షగా స్వీకరించే ఈ పవిత్ర దారం, వ్యక్తిని క్రమశిక్షణతో కూడిన బాధ్యతాయుతమైన జీవితం వైపు నడిపిస్తుంది.
జంధ్యం అంటే కేవలం దారం కాదు.. ఒక సంకల్పం
ఉపనయన సమయంలో ఎడమ భుజం నుంచి కుడి వైపునకు ధరించే ఈ యజ్ఞోపవీతం, ఒక వ్యక్తిని 'ద్విజుడి'గా అంటే రెండవ జన్మ పొందిన వ్యక్తిగా మారుస్తుంది. జంధ్యం ధరించిన వారు నిరంతరం తమ కర్తవ్యాలను గుర్తుంచుకోవాలని, సాత్వికమైన జీవనాన్ని సాగించాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఇది వ్యక్తిని అహంకారం నుంచి జ్ఞానం వైపు, అశాంతి నుంచి క్రమశిక్షణ వైపు నడిపిస్తుంది.
జంధ్యం వెనుక ఉన్న పరమార్థం
జంధ్యం మూడు పోగులతో తయారవుతుంది. ఇవి త్రిమూర్తులు (బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు)కు ప్రతీకలు. అంతేకాకుండా, ఇవి దేవఋణం, పితృఋణం, ఋషిఋణం అనే మూడు ఋణాలను సూచిస్తాయి.
మనిషి తన జీవిత కాలంలో ఈ మూడు ఋణాలను తీర్చుకోవడమే లక్ష్యంగా ఉండాలని, సత్వ-రజ-తమో గుణాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ జీవించాలని ఇది గుర్తు చేస్తుంది. జంధ్యంలో ఉండే తొమ్మిది తంతువులు, తొమ్మిది రకాల శక్తులకు ప్రతిరూపాలు. అలాగే, జంధ్యానికి ఉండే ఐదు ముడులు పంచభూతాలను, ధర్మ-అర్థ-కామ-మోక్షాలను సూచిస్తాయి. దీని 96 అంగుళాల పొడవు, మనిషికి ఉండాల్సిన 64 కళలు, 32 విద్యల జ్ఞానాన్ని గుర్తుకు తెస్తుంది.
పాటించాల్సిన కఠిన నియమాలు
జంధ్యం ధరించడం అంటే దాన్ని పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం. మలమూత్ర విసర్జన వంటి సమయాల్లో జంధ్యాన్ని కుడి చెవిపై వేసుకోవడం సంప్రదాయం. దీనివల్ల ఆరోగ్యం కాపాడబడుతుంది. జంధ్యం తెగినా లేదా ఆరు నెలలు దాటినా వెంటనే మార్చాలి. మారుస్తున్నప్పుడు, పాత జంధ్యాన్ని తొలగించి కొత్తది ధరించేటప్పుడు "యజ్ఞోపవీతం పవిత్రం..." అనే మంత్రాన్ని పఠించాలి. జంధ్యంపై ఎప్పుడూ తాళాలు లేదా ఇతర బరువులు వేలాడదీయకూడదు.
నేటి ఆధునిక కాలంలో..
నేటి బిజీ లైఫ్లో కూడా చాలా కుటుంబాలు ఉపనయనాన్ని ఒక బాధ్యతగా భావిస్తున్నాయి. బయటి ప్రపంచంతో పోరాడుతున్నప్పుడు, మన మనసును లోపల ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి జంధ్యం ఒక నిరంతర రిమైండర్లా పనిచేస్తుంది. ఇది వ్యక్తికి తన మూలాలను గుర్తు చేస్తూనే, సమాజం పట్ల బాధ్యతగా ఎలా ఉండాలో నేర్పుతుంది. జంధ్యం ధరించేవారికి చెడు కలలు రావని, వారిలో ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని చెబుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More