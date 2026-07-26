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    జీవితాన్ని మార్చే శ్రీకృష్ణుడి 5 అమూల్యమైన బోధనలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిందే!

    శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన బోధనలు నేటి వేగవంతమైన జీవితానికీ ఎంతో ప్రాసంగికం. ఫలితంపై కాకుండా కర్తవ్యంపై దృష్టి పెట్టడం, మార్పును స్వీకరించడం, మనసును అదుపులో ఉంచుకోవడం, బంధాల్లో ప్రేమ–గౌరవాన్ని పెంపొందించడం వంటి జీవితాన్ని మార్చే అమూల్యమైన సూత్రాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 26, 2026, 09:40:31 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ప్రతి ఒక్కరూ విజయంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కోసం అలుపెరగకుండా ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ, పోటీ ప్రపంచంలో పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, అంచనాల మధ్య సరైన దారి దొరకడం కష్టమవుతోంది. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయాల్లో యుగాల క్రితం భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు అందించిన బోధనలు నేటికీ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. శ్రీమద్భగవద్గీతలో చెప్పిన ఆచరణాత్మక సూత్రాలు మన జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా, సుసంపన్నంగా మార్చగలవు. రోజూ వీటిని ఆచరణలో పెడితే మన ఆలోచనా విధానమే పూర్తిగా మారిపోతుంది.

    జీవితాన్ని మార్చే శ్రీకృష్ణుడి 5 అమూల్యమైన బోధనలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిందే!
    జీవితాన్ని మార్చే శ్రీకృష్ణుడి 5 అమూల్యమైన బోధనలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిందే!

    కేవలం కర్మ మీదే ధ్యాస ఉండాలి

    శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అందించిన అత్యంత శక్తివంతమైన సందేశం ఏమిటంటే.. మనుషులకు కేవలం కర్మ చేయడం మీద మాత్రమే హక్కు ఉంది, ఫలితం మీద ఉండదు. భవిష్యత్తులో వచ్చే ఫలితం గురించి అతిగా ఆలోచించడం వల్ల లేనిపోని భయాలు, మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతాయి.

    మనం చేసే పనిని పూర్తి నిజాయితీతో, అంకితభావంతో చేస్తే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, పని నాణ్యత కూడా మెరుగవుతుంది. ఫలితం సరైన సమయంలో దక్కుతుంది, కానీ నిజాయితీగా చేసిన ఏ కర్మ కూడా ఎప్పటికీ వృథా కాదు. ఈ ఒక్క సూత్రాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే రోజూవారీ పనిలో బరువు తగ్గిపోతుంది.

    మార్పును సహజంగా స్వీకరించాలి

    జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు, కష్ట, లాభనష్టాలు, గెలుపు-ఓటములు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవు. ఇవన్నీ కాలంతో పాటు మారుతుంటాయి. ఇది సృష్టి సహజ నియమం. ఎవరైతే ఈ మార్పులను తేలికగా అంగీకరిస్తారో, వారు ఏ కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ కుంగిపోరు. ప్రతి సవాల్‌ను ఒక కొత్త పాఠంగా భావించి ముందుకు సాగితే జీవితం మరింత బలపడుతుంది. మార్పును చూసి భయపడటం మాని దాన్ని స్వాగతిస్తే మనసులో ఎప్పుడూ స్థిరత్వం ఉంటుంది.

    మనసుపై పట్టు సాధించడమే అసలైన గెలుపు

    మనుషుల మనసే వారికి అత్యుత్తమ మిత్రుడు అలాగే అతిపెద్ద శత్రువు కూడా. ప్రతికూల ఆలోచనలు, కోపం లేదా భయం మనసును ఆక్రమించుకుంటే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అసాధ్యం. శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మసంయమం, ఓర్పు, సానుకూల దృక్పథానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. క్రమం తప్పకుండా ఆత్మచింతన చేయడం, క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్య మనసును స్థిరంగా ఉంచడానికి తోడ్పడుతాయి. మనసు మన అదుపులో ఉంటే జీవితం ఎప్పుడూ బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా సాగుతుంది.

    బంధాల్లో ప్రేమ, గౌరవం ఉండాలి

    మానవ సంబంధాలు కేవలం మాటలతో కాకుండా అచంచలమైన నమ్మకం, పరస్పర సహకారం, గౌరవంతో బలపడతాయని శ్రీకృష్ణుడు తన జీవితం ద్వారా నిరూపించారు. తోటివారి పట్ల దయ, సానుభూతి చూపితే బంధాలు మరింత మధురంగా మారుతాయి. మనసులో సంతృప్తి పెరుగుతుంది. ఎవరైతే ఇతరులను గౌరవిస్తారో, సమాజం వారిని కూడా అంతే గౌరవిస్తుంది. ప్రేమను, కరుణను పంచడం ద్వారా జీవితం సుందరంగా మారుతుంది.

    ఏ పరిస్థితిలోనైనా బాధ్యతను విస్మరించకూడదు

    మహాభారత యుద్ధ సమయంలో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ తన కర్తవ్యాన్ని విడిచిపెట్టవద్దని అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు బోధించారు. కష్టాలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ వస్తాయి, కానీ వాటికి భయపడి మధ్యలోనే ఆగిపోవడం సమస్యకు పరిష్కారం కాదు. ధైర్యం, నిజాయితీ, నిబద్ధతతో బాధ్యతలను నిర్వర్తించడమే నిజమైన విజయానికి బాటలు వేస్తుంది.

    శ్రీకృష్ణుడు అందించిన ఈ విలువైన సూత్రాలు కేవలం మతపరమైన ఉపదేశాలు మాత్రమే కావు; ఇవి మనిషి జీవితాన్ని ఉన్నత స్థాయికి చేర్చే ఆచరణాత్మక మార్గదర్శకాలు. వీటిని మన దైనందిన జీవితంలో అలవరుచుకోవడం ద్వారా ఒత్తిడిని జయించి పరిపూర్ణమైన మానసిక ప్రశాంతతను సొంతం చేసుకోవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జీవితాన్ని మార్చే శ్రీకృష్ణుడి 5 అమూల్యమైన బోధనలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిందే!
    Home/Rasi Phalalu/జీవితాన్ని మార్చే శ్రీకృష్ణుడి 5 అమూల్యమైన బోధనలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిందే!
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