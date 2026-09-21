పరివర్తిని ఏకాదశి 2026: ఈ 5 వస్తువులు దానం చేస్తే ఆర్థిక సమస్యలు దూరం!
భాద్రపద మాసంలోని పరివర్తిని ఏకాదశిని పద్మా ఏకాదశి, పార్శ్వ ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజున శ్రీమహావిష్ణువును పూజించడంతో పాటు దానధర్మాలు చేయడం శుభప్రదమని హిందూ సంప్రదాయంలో విశ్వాసం.
హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతానికి అత్యున్నత స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా భాద్రపద మాసంలో వచ్చే పరివర్తిని ఏకాదశికి పద్మా ఏకాదశి, పార్శ్వ ఏకాదశి అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. చాతుర్మాసంలో భాగంగా యోగనిద్రలో ఉన్న శ్రీమహావిಷ್ಣువు ఈ రోజునే తన భంగిమను మారుస్తారని ప్రతీతి. ఈ పవిత్ర దినాన కేవలం ఉపవాస, పూజా కార్యక్రమాలే కాకుండా, దాన ధర్మాలు చేయడం ద్వారా అనంతమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. జీవితంలో ఎదురవుతున్న ఆర్థిక సమస్యలు, ఇబ్బందులు తొలగిపోవాలంటే ఈ ఏకాదశి నాడు ఏ వస్తువులు దానం చేయాలో వివరంగా చూద్దాం.
తాజా పండ్ల దానం.. ఆర్థిక ఇబ్బందులకు చెక్
జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలు రావాలన్నా, నిలిచిపోయిన ధనం తిరిగి చేతికి అందాలన్నా పరివర్తిని ఏకాదశి రోజున తాజా పండ్లను దానం చేయడం ఉత్తమం. శ్రీమహా విష్ణువును నిష్టతో పూజించిన తర్వాత అరటిపళ్లు, ఆపిల్స్ లేదా బత్తాయి వంటి మౌసమీ పండ్లను పేదలకు లేదా దేవాలయంలో అందించాలి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఏకాదశి నాడు పండ్ల దానం చేయడం వల్ల జాతకంలో గురు గ్రహ బలం పెరుగుతుంది. దీని వల్ల ఆర్థిక రంగంలో ఎదురవుతున్న అవరోధాలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి.
సువాసన వెదజల్లే సామగ్రి, పసుపు వస్త్రాలు
దాంపత్య జీవితంలో మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం బలపడాలంటే ఈ పర్వదినాన ప్రత్యేక దానాలు చేయాలి. సువాసినులకు కుంకుమ, సిందూరం, గాజులు, పసుపు రంగు వస్త్రాలను వాయనంగా లేదా దానంగా ఇవ్వడం మంచిది. ఈ చిన్న పరిహారం కుటుంబంలో సంతోషాన్ని నింపడంతో పాటు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి కలహాలకు తావులేకుండా పరస్పర విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.
పాదరక్షల దానం.. శని, రాహు దోష నివారణ
జీవితంలో పదే పదే ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు, సమాజంలో గౌరవం తగ్గడం, కెరీర్లో ఆటంకాలు వంటి సమస్యలతో సతమతమయ్యేవారు ఈ ఏకాదశి రోజున జోళ్లు లేదా చెప్పులు దానం చేయడం విశేష ఫలితాలనిస్తుంది. నిరుపేదలకు లేదా అవసరంలో ఉన్న వారికి పాదరక్షలు దానం చేయడం ద్వారా జాతకంలోని రాహు, శని గ్రహాల దుష్ప్రభావాలు శాంతిస్తాయి. ఇది వ్యక్తి జీవితంలోని అపజయాలను దూరం చేసి ప్రశాంతమైన మార్గాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.
గోసేవ మరియు పసుపు దానం
సనాతన సంప్రదాయంలో గోవుకు అత్యంత పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. పరివర్తిని ఏకాదశి రోజున గోదానం చేయడం లేదా గోశాలకు వెళ్లి సేవ చేయడం వల్ల గొప్ప పుణ్యఫలం ప్రాప్తిస్తుంది. ఒకవేళ నేరుగా గోదానం చేయడం కుదరని పక్షంలో, గోవులకు తృణధాన్యాలు, బెల్లం, నానబెట్టి శనగలను తినిపించడం ద్వారా అదే పుణ్యం లభిస్తుంది. అలాగే, సుఖ సమృద్ధి కోసం పసుపు దానం అత్యంత కీలకం. పూజా సమయంలో ఉపయోగించిన తర్వాత ఒంటి పసుపు కొమ్ములను బ్రాహ్మణులకు లేదా పేదలకు దానం చేస్తే దేవగురు బృహస్పతి అనుగ్రహం లభించి ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More