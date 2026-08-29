దానం, దక్షిణ ఒకటేనా? స్తోమతకు తగ్గట్టే దక్షిణ ఇవ్వాలా? శాస్త్రాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
సనాతన ధర్మంలో పూజలు, హోమాలు, వ్రతాలు పూర్తయిన తర్వాత పురోహితులు లేదా వేద పండితులకు దక్షిణ సమర్పించడం ఒక పవిత్రమైన ఆచారంగా భావిస్తారు. దక్షిణ కేవలం డబ్బు ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు.. పూజా కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన గురువు పట్ల కృతజ్ఞత, గౌరవం, వినయం వ్యక్తం చేయడానికి ఇచ్చే కానుకగా భావిస్తారు.
సనాతన ధర్మంలో పూజలు, హోమాలు, వ్రతాలు లేదా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం వంటి పవిత్ర క్రతువులు పూర్తయిన తర్వాత పురోహితులకు లేదా పండితులకు 'దక్షిణ' సమర్పించడం అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. చాలా మంది దక్షిణ అంటే కేవలం కానుకగా ఇచ్చే డబ్బు మాత్రమేనని భావిస్తుంటారు. అయితే మన ధర్మశాస్త్రాలలో దక్షిణ వెనుక ఎంతో లోతైన, పవిత్రమైన భావం దాగి ఉంది. పూజ చేయించిన గురువు పట్ల, దైవ కార్యాన్ని నిర్విఘ్నంగా నడిపించిన పండితుడి పట్ల భక్తిప్రపత్తులతో చూపే కృతజ్ఞతా భావానికి ఇది ప్రతీక. సరైన పద్ధతిలో కాకుండా అయిష్టంగానో, పొరపాట్లతోనో ఇచ్చే దక్షిణ పూజా ఫలాన్ని తగ్గిస్తుందని పండితులు చెబుతుంటారు. అందుకే దక్షిణ సమర్పణలో శాస్త్ర నియమాలను పాటించడం తప్పనిసరి.
దానం, దక్షిణ రెండూ ఒకటి కావు
చాలామంది దానాన్ని, దక్షిణను ఒకేలా చూస్తుంటారు. కానీ శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ రెండింటి స్వభావం, ఉద్దేశం పూర్తిగా వేర్వేరు. పేదవారికి లేదా ఆపదలో ఉన్నవారికి వారి ఆకలి, అవసరాలు తీర్చడానికి ఇచ్చే సహాయాన్ని 'దానం' అంటారు. ఇందులో జాలి, దయ, కరుణ వంటి భావాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. కానీ 'దక్షిణ' అలా కాదు. దైవ కార్యాలను శాస్త్రోక్తంగా జరిపించిన పూజారికి లేదా వేద పండితుడికి అత్యంత గౌరవభావంతో సమర్పించే పవిత్ర కానుక ఇది. ఇందులో అహంకారం కాకుండా వినయం, శ్రద్ధ నిండి ఉండాలి. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న భేదాన్ని గుర్తించి నడుచుకోవాలి.
ఆడంబరాలు వద్దు.. స్తోమతకు తగ్గట్టే సమర్పించండి
దక్షిణ ఇచ్చేటప్పుడు గొప్పలకు పోయి ఆడంబరాలు ప్రదర్శించకూడదని శాస్త్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఎవరికీ తాహతుకు మించిన భారం ఉండకూడదు. మన స్తోమత ఎంత ఉందో అంతే మొత్తాన్ని నిండు మనసుతో, స్వచ్ఛమైన భావనతో సమర్పించాలి. ఇతరుల ముందు గొప్పగా కనిపించాలని ఎక్కువ ఇవ్వడం గానీ, లేదా ఇష్టం లేకపోయినా మొహమాటానికి ఇవ్వడం గానీ చేయకూడదు. అదే సమయంలో తక్కువ ఇస్తున్నామని సంకోచపడాల్సిన అవసరమూ లేదు. ఇచ్చే దాంట్లో శ్రద్ధ ఉంటే చాలు, చిన్న కానుకైనా భగవంతుని కృపకు పాత్రమవుతుంది.
నగదుతో పాటు వీటిని చేరిస్తే మరింత శుభం
దక్షిణ అనగానే కేవలం నగదు రూపంలోనే ఇవ్వాలనే నిబంధన ఏమీ లేదు. నగదుతో పాటు కొన్ని పవిత్ర వస్తువులను జత చేసి ఇవ్వడం అత్యంత శ్రేయస్కరమని శాస్త్ర వచనం. రాగి, ఇత్తడి పాత్రలైన చెంబు, పళ్లెం లేదా చిన్న గిన్నెలు సమర్పించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. రాగి సూర్య భగవానుడికి, ఇత్తడి బృహస్పతికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయి. వీటితో పాటు తాజా పండ్లు, మిఠాయిలు, పసుపు రంగు వస్త్రం, పూజా అక్షతలు, తమలపాకు, వక్కలను తాంబూలంలో ఉంచి సమర్పించడం ఉత్తమమైన మార్గం.
నిండు మనసుతో, గౌరవంగా ఇవ్వండి
దక్షిణ సమర్పించే సమయంలో పాటించాల్సిన అతి ముఖ్యమైన నియమం గౌరవం. పూజా కార్యక్రమం ముగిసిన వెంటనే ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో, రెండు చేతులతో నమస్కరిస్తూ ఇవ్వాలి. నిర్లక్ష్యంగా లేదా విసిరేసినట్లుగా ఎప్పుడూ ఇవ్వకూడదు. తాంబూలం పళ్ళెంలో దక్షిణను ఉంచి, పండితుడికి వినమ్రంగా అందించడం మన సంస్కృతి. మనస్ఫూర్తిగా, శ్రద్ధాభక్తులతో ఇచ్చినప్పుడే పూజ సంపూర్ణమై, ఇంటా బయటా సకల శుభాలు కలుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More