తులసి నుండి ఉసిరి వరకు.. చాతుర్మాసంలో ఈ 6 మొక్కలను పూజిస్తే దైవ కృపతో పాటు సిరి సంపదలు!
చాతుర్మాసం భక్తి, తపస్సు, ఆత్మశోధనకు అత్యంత పవిత్రమైన కాలంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో పూజలతో పాటు ప్రకృతి, వృక్షాలను సంరక్షించడం కూడా శుభప్రదమని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. తులసి, రావి, మర్రి, ఉసిరి, అరటి, శమీ మొక్కలు, చెట్లను పూజించడం లేదా సంరక్షించడం వల్ల సుఖసంతోషాలు లభిస్తాయని నమ్మకం.
హిందూ ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రమైన చాతుర్మాస కాలం నడుస్తోంది. ఈ నాలుగు నెలల పాటు కొన్ని ప్రత్యేక మొక్కలను పూజించడం వల్ల దైవ కృపతో పాటు ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
హిందూ సంప్రదాయంలో చాతుర్మాసానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. భక్తి, తపస్సు, ఆత్మశోధన కోసం కేటాయించిన ఈ నాలుగు మాసాలు అత్యంత పవిత్రమైనవిగా భావిస్తారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 20 వరకు చాతుర్మాస దీక్ష కొనసాగనుంది. ఈ కాలంలో జగత్ పాలకుడైన శ్రీమహావిష్ణువు యోగ నిద్రలో ఉంటారు.
అయినప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక దృక్పథంతో చూస్తే ఈ సమయం అత్యంత శక్తిమంతమైనది. ఈ సమయంలో కేవలం పూజా కార్యక్రమాలే కాకుండా, ప్రకృతిని, వృక్షజాలాన్ని రక్షించడం, గౌరవించడం కూడా చాలా విశేషమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. వర్షాకాలంలో ప్రకృతి పచ్చదనంతో కళకళలాడుతుంది. ఈ సమయంలో మొక్కలను సేవించడం, పూజించడం వల్ల విశేషమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుంది. మరి చాతుర్మాస సమయంలో ఏయే మొక్కలను పూజిస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తులసి పూజతో సకల సౌభాగ్యాలు
హిందూ కుటుంబాలలో తులసికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. తులసి మాత శ్రీమహావిష్ణువుకి, లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన పవిత్ర మొక్క. ఈ నెలల్లో తులసిని నిత్యం పూజించడం వల్ల ఆ ఇంట్లో సిరిసంపదలు తాండవిస్తాయని నమ్ముతారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం తులసి కోట ముందు దీపం వెలిగించి, నీరు సమర్పించి విష్ణు నామ స్మరణ చేయడం శుభప్రదం. తులసి మొక్కను సంరక్షించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా మారడమే కాకుండా ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
రావి చెట్టు విశిష్టత
సనాతన ధర్మంలో రావి చెట్టును సాక్షాత్తు దేవతల నివాస స్థానంగా భావిస్తారు. చాతుర్మాస సమయంలో రావి చెట్టును పూజించడం వల్ల పూర్వజన్మల పాపాలు తొలగిపోయి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా పర్యావరణ సమతుల్యతలో రావి చెట్టు పాత్ర ఎంతో కీలకం. ఇది అందించే స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ ప్రాణప్రదమైనది. రావి చెట్టుకు నస్కరించుకోవడం లేదా దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి దీపం వెలిగించడం వల్ల విశేషమైన పుణ్యం లభిస్తుంది.
అక్షయ వటముగా మారిన మర్రి చెట్టు
మర్రి చెట్టును అక్షయ వటంగా కీర్తిస్తారు. ఇది దీర్ఘకాలిక ఆయువుకు, జీవితంలో స్థిరత్వానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. చాతుర్మాస సమయంలో మర్రి చెట్టును పూజించడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని, దీర్ఘాయువు ప్రాప్తిస్తుందని విశ్వాసం. మర్రి చెట్టు వేర్లు బలంగా ఉండటం కుటుంబ బంధాల గట్టితనాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ చెట్టు నీడలో ప్రార్థనలు చేయడం ప్రాచీన కాలం నుంచి వస్తున్న సాంప్రదాయం.
ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే ఉసిరి చెట్టు
ఆయుర్వేదంలో ఉసిరిని అమృతంతో సమానంగా చూస్తారు. చాతుర్మాసంలో ఉసిరి చెట్టును పూజించడం ద్వారా ఉత్తమమైన ఆరోగ్య లాభాలతో పాటు దీర్ఘాయువు సిద్ధిస్తుంది. ఉసిరి చెట్టుకు శ్రీమహావిష్ణువుతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది. ఈ పవిత్ర మాసాల్లో ఉసిరి మొక్కను సేవించడం, దానికి ప్రణామాలు ఆచరించడం లేదా కొత్త మొక్కలను నాటి సంరక్షించే సంకల్పం తీసుకోవడం ఆధ్యాత్మికంగా, పర్యావరణ పరంగా ఎంతో శ్రేయస్కరం.
అరటి చెట్టుతో సానుకూల శక్తి
హిందూ పూజా విధానంలో అరటి చెట్టుకు అత్యున్నత స్థానం ఉంది. శుభకార్యాలు ఏవైనా అరటి కంబాలు ఉండాల్సిందే. దీనిని శ్రీమహావిष्णुవుతో, బృహస్పతితో ముడిపెట్టి చూస్తారు. చాతుర్మాస సమయంలో విష్ణు ఆరాధన ప్రధానం కాబట్టి, అరటి చెట్టును పూజించడం లేదా దాని చెంత విష్ణు మంత్రాలను జపించడం వల్ల అదృష్టం వరిస్తుంది. ఇది ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని పెంచడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
శమీ వృక్షం ప్రసాదించే విజయం
శమీ మొక్క శుభప్రదానికి, విజయానికి ప్రతీక. ఈ సమయంలో శమీ మొక్కను నాటడం, దాని బాగోగులు చూసుకోవడం పర్యావరణ రక్షణ పట్ల మన బాధ్యతను గుర్తు చేస్తుంది. దీనిని పూజించడం వల్ల మనసులో సానుకూల ఆలోచనలు బలపడతాయి. ప్రకృతి పట్ల ప్రేమను పెంపొందించే ఈ పవిత్ర కార్యం మనిషిని మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More