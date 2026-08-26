ఆగస్టు 28న అరుదైన యోగం.. శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు ఈ 7 వస్తువులు దానం చేస్తే అదృష్టం కలిసొస్తుందట!
2026 ఆగస్టు 28న శ్రావణ పౌర్ణమి, రాఖీ పౌర్ణమి, చంద్రగ్రహణం ఒకే రోజున రావడంతో ఈ రోజుకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉందని కథనం చెబుతోంది. ఈ సందర్భంగా దానధర్మాలు చేయడం శుభప్రదమని, ముఖ్యంగా అవసరమైన వారికి తెల్లని వస్తువులు, అలంకరణ సామాగ్రి, తాగునీరు, ధనం, ఆహారం దానం చేయాలని సూచిస్తోంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో పౌర్ణమి తిథికి అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా శ్రావణ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి పవిత్రతను సంతరించుకుంది. ఇదే రోజున రక్షాబంధన్ (రాఖీ పౌర్ణమి) వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున అమ్మవారు లక్ష్మీదేవితో పాటు పార్వతీ మాతను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని, అఖండ సౌభాగ్యం ప్రాప్తిస్తుందని విశ్వసిస్తారు. అయితే ఈ ఏడాది పౌర్ణమి ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.
ఇదే రోజున చంద్రగ్రహణం కూడా ఏర్పడుతుండటంతో ఈ పర్వదినం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. పౌర్ణమి, రాఖీ పౌర్ణమి, చంద్రగ్రహణం ఒకే రోజు రావడంతో ఈ సమయంలో దానధర్మాలు చేయడం వల్ల విశేషమైన పుణ్యఫలం దక్కుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
శ్రావణ పౌర్ణమి 2026
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, శ్రావణ పౌర్ణమి తిథి ఆగస్టు 27 గురువారం ఉదయం 8:38 గంటలకు ప్రారంభమై, ఆగస్టు 28 శుక్రవారం ఉదయం 9:26 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి నిబంధనల ప్రకారం ఆగస్టు 28, 2026 నాడే పౌర్ణమి పూజలు, చంద్రగ్రహణ దానాలు ఆచరించడం శ్రేయస్కరం. ఈ అరుదైన గ్రహణ యోగ వేళ ఎలాంటి వస్తువులను దానం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తెల్లటి వస్తువుల దానం
చంద్రగ్రహణం, రాఖీ పౌర్ణమి ఒకే రోజు రావడం వల్ల ఈ సమయంలో తెల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం అత్యంత శుభప్రదమని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. నిరుపేదలకు లేదా అవసరమైన వాళ్లకు తెల్లని వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా జాతకంలో చంద్ర, శుక్ర గ్రహాల ప్రభావం బలపడుతుంది. దీనివల్ల మానసిక ఆందోళనలు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో, వైవాహిక జీవితంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. అలాగే తల్లితో సత్సంబంధాలు మెరుగవుతాయి.
అలంకరణ సామాగ్రి దానం
ఈ అరుదైన పర్వదినాన వివాహిత మహిళలు లేదా పేదలకు అలంకరణ వస్తువులు, సౌభాగ్య సామాగ్రిని దానం చేయడం మంచిది. ఈ పరిహారం వల్ల భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, దాంపత్య జీవితం మధురంగా మారుతుంది. పెళ్లిలో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు సైతం తొలగిపోతాయి.
జలదానం మహిమ
వేడిని తగ్గించే చల్లని నీటిని దానం చేయడం హిందూ సంస్కృతిలో ఎంతో పుణ్య కార్యంగా భావిస్తారు. చంద్రగ్రహణం వేళ బప్పికలు ఏర్పాటు చేసి లేదా బాటసారులకు తాగునీరు దానం చేయడం ద్వారా చంద్రుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఇది మానసిక ప్రశాంతతను చేకూర్చి, ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగించే ధన దానం
జీవితంలో తీవ్రమైన ఆర్థిక త్రికాలు లేదా అప్పుల బాధలతో సతమతమయ్యే వారు ఈ పవిత్ర దినాన శక్తికొలది ధన దానం చేయాలి. మన సామర్థ్యానికి తగినట్లుగా పేదలకు కొంత మొత్తాన్ని దానం చేయడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగవుతుంది. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభిస్తుంది.
అన్నదానం - మహాదానం
శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు ఆకలితో ఉన్నవారికి అన్నదానం చేయడం సర్వశ్రేష్ఠమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. చంద్రగ్రహణ సమయంలో దానధర్మాలు చేయడం వల్ల సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి. పేదలకు భోజనం పెట్టడం లేదా ఆహార ధాన్యాలను దానం చేయడం వల్ల కుటుంబంలో ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి.
ధార్మిక గ్రంథాల దానం
జీవితంలో సుఖశాంతులు, ఆధ్యాత్మిక చింతన వెల్లివిరవాలంటే ఈ రోజున భగవద్గీత, రామాయణం వంటి పవిత్ర ధార్మిక గ్రంథాలను దానం చేయడం మంచిది. ఇది వ్యక్తికి మానసిక స్థైర్యాన్ని, సన్మార్గాన్ని చూపుతుంది.
విద్యార్థులకు విద్యా సామగ్రి దానం
గ్రహణ కాలంలో విద్యార్థులకు పెన్నులు, పెన్సిళ్లు, నోట్బుక్స్ వంటి చదువుకు సంబంధించిన వస్తువులను దానం చేయడం శుభసూచకం. దీనివల్ల విద్యార్థులకు చదువులో ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. అలాగే యువతకు కెరీర్ మరియు వ్యాపార రంగాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More