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    కర్కాటకంలో సూర్య-చంద్రుల కలయిక.. ఈ 4 రాశులకు సూర్య గ్రహణం వేళ సమస్యలా?

    సూర్యగ్రహణంతో పాటు కుజుడు రాహువు అధిపత్యంలోని ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం జ్యోతిష్యపరంగా ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ సంచారం కన్య, తులా, మీన రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక లాభాలు, గౌరవ ప్రతిష్టలు, కొత్త అవకాశాల విషయంలో అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. 

    Published on: Aug 12, 2026, 11:00:05 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఖగోళంలో సంభవించే ప్రతి మార్పు మానవ జీవితాలపై మరియు రాశిఫలాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ ఏడాది అమావాస్య సందర్భంగా సంవత్సరపు చివరి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ప్రత్యేకించి ఈ గ్రహణ సమయంలో కర్కాటక రాశిలో గ్రహాల రాకుమారుడైన సూర్యుడు, మనస్సాకారకుడైన చంద్రుడు ఒకే రాశిలో కలవనున్నారు.

    కర్కాటకంలో సూర్య-చంద్రుల కలయిక.. ఈ 4 రాశులకు గ్రహణ ప్రభావం!
    కర్కాటకంలో సూర్య-చంద్రుల కలయిక.. ఈ 4 రాశులకు గ్రహణ ప్రభావం!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యగ్రహణాన్ని అంతగా శుభపరిణామంగా పరిగణించరు. ఒకే రాశిలో సూర్య-చంద్రుల కలయిక కారణంగా ఏర్పడే ఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అన్ని రాశులపై ఏదో ఒక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ గ్రహణ ప్రభావం వల్ల నాలుగు రాశుల వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ రాశులు ఏవి, ఏ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.

    వృషభ రాశి

    సంవత్సరపు చివరి సూర్యగ్రహణం వృషభ రాశి వారికి అంత అనుకూలంగా లేదని చెప్పవచ్చు. కర్కాటక రాశిలో సూర్య-చంద్రుల సంచారం వల్ల ఈ రాశివారి ఆర్థిక స్థితిలో అవాంఛనీయ మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ధన నష్టం జరిగే సూచనలు ఉన్నందున పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు లేదా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చేతులు మార్చేటప్పుడు తీవ్రమైన అప్రమత్తత అవసరం. అలాగే, మారుతున్న వాతావరణం కారణంగా ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.

    సింహ రాశి

    సూర్యగ్రహణ ప్రభావం సింహ రాశి వారి వృత్తి మరియు వ్యక్తిగత జీవితాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు అనుకోని కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా జీవిత భాగస్వామితో లేదా సన్నిహితులతో చిన్నపాటి విషయాలకే మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సంయమనం పాటించడం, అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం ఎంతైనా అవసరం.

    కర్కాటక రాశి

    సూర్యుడు మరియు చంద్రుడు నేరుగా మీ సొంత రాశిలోనే సంచరిస్తున్న తరుణంలో ఏర్పడుతున్న ఈ గ్రహణం కర్కాటక రాశి వారికి కొన్ని ఇబ్బందులను తెచ్చిపెట్టవచ్చు. మీ ఆర్థిక జీవితంలో ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. మనసులో తెలియని నిరాశ, ఆందోళన ఆవహించే అవకాశం ఉంది. చిన్న చిన్న కారణాలకే ఒత్తిడికి గురికావడం వల్ల పనులు మరింత జాప్యమవుతాయి. అనవసరమైన ఆలోచనలకు స్వస్తి చెప్పి, ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ సూర్యగ్రహణ కాలం సానుకూలంగా లేదు. మీరు తలపెట్టిన పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడంలో అనేక రకాల అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. ఎంత కష్టపడినా తగిన గుర్తింపు రాకపోవడంతో నిరుత్సాహం కలగవచ్చు. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టడం అత్యంత ముఖ్యం. అలసటను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యుల సూచనలు పాటించడం మంచిది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటకంలో సూర్య-చంద్రుల కలయిక.. ఈ 4 రాశులకు సూర్య గ్రహణం వేళ సమస్యలా?
    Home/Rasi Phalalu/కర్కాటకంలో సూర్య-చంద్రుల కలయిక.. ఈ 4 రాశులకు సూర్య గ్రహణం వేళ సమస్యలా?
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