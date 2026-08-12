ఆగస్టు 12 రాశి ఫలాలు: బుధవారం+ఆషాఢ అమావాస్య.. ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం!
ఆగస్టు 12, 2026 బుధవారం రాశి ఫలాల ప్రకారం మేషం, కన్య, మీన రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అనుకూల పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. కర్కాటక రాశి వారికి ప్రేమ, ఆర్థిక విషయాల్లో మార్పులు ఉండగా, వృషభం, సింహం, ధనుస్సు, కుంభ రాశుల వారు పని ఒత్తిడి, ఆర్థిక వ్యవహారాలు విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధవారాన్ని విఘ్నేశ్వరుడైన గణనాథునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజు వినాయకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల సకల సంపదలు చేకూరుతాయని, జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.
గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా రూపొందించిన ఆగస్టు 12 నాటి రాశి ఫలాలు కొందరికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుండగా, మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నాయి. నేటి జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం ఏయే రాశుల వారికి ఎలా ఉందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు ఆర్థిక పరంగా మంచి లాభాలు అందే అవకాశం ఉంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం చర్మ సంరక్షణ లేదా మీకు నచ్చిన పనులపై దృష్టి పెట్టండి. వృత్తి జీవితంలో ఏకాగ్రత ఎంత అవసరమో, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సమతుల్యత పాటించడం అంతే ముఖ్యం.
వృషభ రాశి: కెరీర్ రంగంలో ఉన్నవారికి పనిభారం కాస్త పెరిగే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి పనుల మధ్యలో చిన్న విరామాలు తీసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కాస్త సమయం గడపడం ద్వారా ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.
మిథున రాశి: రోజంతా శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూసుకోండి. దూర ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రేమ జంటలు భాగస్వామితో అనుబంధాన్ని బలపరుచుకోవడానికి వినూత్న మార్గాలను అన్వేషించాలి. ఇతరుల గురించి ఆలోచించే బదులు స్వయంగా మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి.
కర్కాటక రాశి: మీ ప్రేమ జీవితంలో ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. వివాహిత జంటలు చిన్నచిన్న విషయాలకే వాదనలకు దిగకుండా సర్దుకుపోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మెరుగుపడుతుంది. పిల్లల ఆరోగ్య విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం.
సింహ రాశి: ఈ రోజు మీకు క్షణం తీరిక లేని గడుపుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు కాబట్టి డబ్బు చెల్లించే విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. కార్యాలయంలో పని ఒత్తిడి మానసికంగా అలసటను కలిగిస్తుంది.
కన్యా రాశి: ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. రోజంతా సానుకూల వాతావరణం మనసును ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది. పెళ్లి కాని యువతీ యువకులకు ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా కలిసి వస్తుంది. మనసులోని భావాలను ఇష్టపడే వారితో పంచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
తులా రాశి: ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనే అద్భుతమైన సామర్థ్యం మీలో ఉంది. సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం వల్ల మంచి పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా సాగిపోతుంది.
వృశ్చిక రాశి: అవివాహితులు ఎవరినైనా నమ్మే ముందు హృదయం కంటే బుద్ధికి ఎక్కువ పనులు చెప్పాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కుటుంబంలో ఒకరి ఆర్థిక అవసరాల కోసం సాయం చేయాల్సి రావచ్చు. మీ ఆహారపు అలవాట్లను ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుకోండి. రోజు మొత్తం సానుకూల ధోరణితో గడుస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి: ప్రతి అడుగు వేసే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. పోషకాహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఆఫీసు రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి. సానుకూల ఆలోచనలతో పాటు మీ మానసిక ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
మకర రాశి: జంక్ ఫుడ్కు ఎంత దూరంగా ఉంటే ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది. ఉద్యోగ రీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి మీకు ఇష్టమైన హాబీలకు సమయం కేటాయించండి.
కుంభ రాశి: భాగస్వామితో కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి ఇది సరైన సమయం. ఒక మంచి రొమాంటిక్ డిన్నర్ ప్లాన్ చేయవచ్చు. రోజంతా పనులతో బిజీగా గడుపుతారు. కెరీర్ రంగంలో ఇతరుల కుట్రలకు లేదా రాజకీయాలకు బలి కాకుండా అప్రమత్తంగా ఉండండి.
మీన రాశి: ఈ రోజు మీ జాతకం అత్యంత అద్భుతంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో పదోన్నతికి బాటలు వేస్తాయి. మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ, బయటి ఆహారానికి పూర్తిగా స్వస్తి చెప్పండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More