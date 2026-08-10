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    ఈరోజు సోమవారం వేళ ఈ రాశులకు ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు!

    గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటకం, సింహం, ధనుస్సు, మకరం వంటి రాశులకు ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు కనిపించే అవకాశం ఉంది. 

    Published on: Aug 10, 2026, 04:00:30 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ సనాతన ధర్మంలో సోమవారం రోజును దైవిక పూజలకు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా పవిత్ర శ్రావణ మాసంలో వచ్చే సోమవారాలకు విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. నేడు సావన్ రెండో సోమవారం కావడంతో శివాలయాలు శివనామస్మరణతో మార్మోగుతున్నాయి.

    ఈరోజు సోమవారం వేళ ఈ రాశులకు ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు!
    ఈరోజు సోమవారం వేళ ఈ రాశులకు ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు!

    గ్రహ నక్షత్రాల గమనం, జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఎదురుకానుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సాక్షాత్తూ ఆ పరమశివుడి అనుగ్రహంతో ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు లభిస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    మేష రాశి

    ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల్లో కాస్త సున్నితంగా వ్యవహరించడం మంచిది. వృత్తి జీవితం అత్యంత బిజీగా గడుస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరమైన స్థితిలో ఉంటారు. ఆరోగ్య పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు, కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు.

    వృషభ రాశి

    మీ సత్తా ఏమిటో నిరూపించుకోవడానికి ఆఫీస్‌లో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో మీ మనసులోని భావాలను దాచుకోకుండా పంచుకోండి. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులను సమర్థవంతమైన ప్రణాళికతో అధిగమిస్తారు.

    మిథున రాశి

    ఉద్యోగ పరంగానూ, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఈ రోజు ఎంతో సృజనాత్మకంగా సాగిపోతుంది. భవిష్యత్తు కోసం అవసరమైన పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం. అయితే కొందరికి ఆరోగ్యం గురించిన చిన్నపాటి ఆందోళనలు ఉండే అవకాశం ఉంది.

    కర్కాటక రాశి

    భావోద్వేగాలను అణచిపెట్టకుండా సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగండి. ఆఫీస్‌లో ఎదురయ్యే కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించి ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.

    సింహ రాశి

    వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటారు. పెద్ద ఎత్తున ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవీ తలెత్తవు. ప్రేమ బంధాన్ని మరింత పరిపక్వతతో, ప్రశాంతంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లండి. ఒకవైపు వ్యక్తిగత బంధాలను కాపాడుకుంటూనే మరోవైపు వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.

    కన్య రాశి

    రోజు భాగస్వామితో కాస్త ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ఆఫీస్‌లో సరికొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ధనాన్ని ఖర్చు చేసేటప్పుడు కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలేవీ మిమ్మల్ని ఈ రోజు ఇబ్బంది పెట్టవు.

    తులా రాశి

    పనిచేసే చోట చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురైనప్పటికీ, మీ లక్ష్యాలను సాధించడంలో మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనకడుగు వేయరు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఆరోగ్యం సాధారణంగానే సాగుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడిపేందుకు చిన్న చిన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోండి. మెరుగైన కెరీర్ కోసం ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా స్వీకరించండి. సంపదను కాపాడుకోవడంలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి.

    ధనుస్సు రాశి

    ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఎదురయ్యే సమస్యలను సంయలనంతో పరిష్కరించుకోండి. ఉద్యోగ జీవితంలోనూ మీరు అనుకున్న విజయాలను అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం రెండూ ఈ రోజు మీకు పూర్తిగా అనుకూలిస్తాయి.

    మకర రాశి

    జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించి మీ పనితీరును నిరూపించుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. బంధాల్లో స్పష్టత ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి

    ఆర్థికంగా నిలకడ ఉంటుంది కానీ ఆరోగ్యం విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం. ప్రేమ జీవితంలో నిజాయితీ మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆఫీస్ పనితీరులో వచ్చే సవాళ్లను చాకచక్యంగా పరిష్కరించుకోండి.

    మీన రాశి

    ప్రేమ జీవితంలోని భావాలను దాచుకోకుండా కుండబద్దలు కొట్టినట్లు మాట్లాడండి. కార్యాలయంలో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తారు. అయితే ఆర్థిక పరమైన చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు సోమవారం వేళ ఈ రాశులకు ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు సోమవారం వేళ ఈ రాశులకు ఉద్యోగం, ప్రేమ, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభవార్తలు!
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