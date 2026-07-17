దేవశయని ఏకాదశి జూలై 24న, 25న? ఆ రోజు ఏం చెయ్యాలో, ఏం చేయకూడదో తెలుసుకోండి!
దేవశయని ఏకాదశి హిందూ ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుల్లో ఒకటి. ఈ రోజున పాటించాల్సిన నియమాలు, చేయకూడని పనులు, శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం పొందేందుకు అవసరమైన ఆచారాల గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.
హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అత్యంత పవిత్రమైన తిథుల్లో ఏకాదశి ఒకటి. అందులోనూ ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే 'దేవశయని ఏకాదశి'కి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రోజు నుంచే శ్రీహరి యోగ నిద్రలోకి వెళ్తారని భక్తుల విశ్వాసం. ఈ పవిత్ర దినాన కొన్ని నియమాలు పాటిస్తేనే స్వామి వారి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
ఈసారి ఏకాదశి ఎప్పుడు?
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఆషాఢ శుక్ల పక్ష ఏకాదశి తిథి జూలై 24, 2026 ఉదయం 09:12 గంటలకు మొదలై, జూలై 25, 2026 ఉదయం 11:34 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రామాణికంగా, ఈ ఏడాది జూలై 25న దేవశయని ఏకాదశిని జరుపుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
దేవశయని ఏకాదశి రోజున చేయకూడని పనులు
శాస్త్రాల ప్రకారం, ఏకాదశి రోజున మనం చేసే పనులు, తీసుకునే ఆహారం మన మనస్సును, ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే ఈ రోజున కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉండాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు:
సాత్విక ఆహారమే ముఖ్యం: ఈ రోజున మాంసాహారం, మద్యం వంటి తామసిక ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇవి మనస్సును అశాంతికి గురిచేయడమే కాకుండా, విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులకు ఆటంకంగా మారుతాయి.
బియ్యం వద్దు: ఏకాదశి రోజున అన్నం (బియ్యం) తినకూడదన్నది కఠిన నియమం. పురాణాల ప్రకారం, ఆ రోజున అన్నం తినడం వల్ల పాపాలు అంటుకుంటాయని భక్తుల నమ్మకం.
తులసికి దూరంగా: శ్రీమహావిష్ణువుకు ఎంతో ఇష్టమైన తులసి మాతను ఈ రోజున అస్సలు తుంచకూడదు. తులసిని తాకడం లేదా తుంచడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అసంతృప్తి చెందుతుందని భావిస్తారు. స్వామికి నైవేద్యం సమర్పించాల్సి వస్తే, ముందు రోజే తులసి దళాలను సిద్ధం చేసుకుని ఉంచుకోవాలి.
నలుపు రంగు దుస్తులు: పవిత్రమైన పండుగ రోజుల్లో, ముఖ్యంగా విష్ణు పూజలో నలుపు రంగు దుస్తులను ధరించడం నిషిద్ధం. నలుపు రంగు ప్రతికూలతను ఆకర్షిస్తుంది. దీనికి బదులుగా పసుపు రంగు దుస్తులు ధరిస్తే స్వామి అనుగ్రహం త్వరగా లభిస్తుంది.
వాదనలు, అవమానాలు వద్దు: ఏకాదశి రోజున మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి. ఎవరినీ కించపరచడం, ఎగతాళి చేయడం లేదా అనవసరమైన గొడవలకు దిగడం వంటివి చేయకూడదు. అందరితో గౌరవంగా మెలగడం ఉత్తమం.
మనం పాటించే చిన్న చిన్న నియమాలే భక్తికి నిదర్శనం. ఈ దేవశయని ఏకాదశి నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీహరిని ఆరాధించి, ఆయన కృపకు పాత్రులవుదాం.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More