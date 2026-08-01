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    శుక్ర-కేతు ద్విద్వాదశ యోగం: ఈ 4 రాశుల వారు జాగ్రత్త.. ఖర్చులు, సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!

    ఆగస్టు 1, 2026న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కేతువుతో కలిసి ద్విద్వాదశ యోగం ఏర్పడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ యోగం ముఖ్యంగా సింహం, కన్య, తుల, మీన రాశుల వారికి ఆర్థిక ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళన, కుటుంబ విభేదాలు, ఉద్యోగ సవాళ్లు వంటి ప్రభావాలను కలిగించే అవకాశం ఉంది.  

    Published on: Aug 1, 2026, 16:00:11 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రతి గ్రహ మార్పు మనుషుల జీవితాలపై, వివిధ రాశుల జాతకులపై ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం చూపుతుంది. తాజాగా ఆగస్టు 1, 2026 న శుక్ర భగవానుడు సింహ రాశి నుంచి కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించారు. ఈ రాశి మార్పు కారణంగా ఆకాశంలో శుక్రుడు, కేతువుల కలయికతో 'ద్విద్వాదశ యోగం' ఏర్పడింది.

    శుక్ర-కేతు ద్విద్వాదశ యోగం: ఈ 4 రాశుల వారు జాగ్రత్త.. ఖర్చులు, సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!
    శుక్ర-కేతు ద్విద్వాదశ యోగం: ఈ 4 రాశుల వారు జాగ్రత్త.. ఖర్చులు, సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!

    జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి సవాళ్లను విసురుతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక, ఆరోగ్య, ఉద్యోగ, కుటుంబ రంగాలలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆర్థిక మరియు వ్యక్తిగత జీవితాలపై ఈ గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందనే దానిపై నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏయే రాశుల వారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

    సింహ రాశి

    శుక్రుడు మీ రాశి నుంచి వేరే స్థానానికి మారడం వల్ల ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. చేతిలో డబ్బు నిలవకపోవడం వల్ల బడ్జెట్ తారుమారు అవుతుంది. ఆఫీసులో లేదా చేసే పనుల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే తీవ్ర నష్టాలను చవిచూడాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో లేదా జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలున్నాయి. ఏ విషయంలోనైనా ఆచితూచి అడుగువేయడం, అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    కన్యా రాశి

    శుక్రుడు మీ సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పటికీ, కేతువుతో ఏర్పడిన ద్విద్వాదశ సంబంధం వల్ల మానసిక ఆందోళన పెరుగుతుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించాలన్నా లేదా భారీ పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా ఇది సరైన సమయం కాదు. కార్యాలయంలో మీపై బాధ్యతల భారం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, క్రమబద్ధమైన దినచర్యను పాటించడం అత్యవసరం.

    తులా రాశి

    మీ రాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుని సంచార ప్రభావం మీపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. రాబడికి, ఖర్చులకు మధ్య సరైన సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం ఈ సమయంలో అత్యంత కీలకం. మీ అత్యంత సన్నిహితులు లేదా బంధువులు అనేవారు చెప్పే మాటలు మీ మనసును బాధిస్తాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాలలో ఉన్నవారు అత్యంత సంయమనం పాటించాలి. తొందరపాటుతో తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా భవిష్యత్తులో పెద్ద సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

    మీన రాశి

    ఈ రాశి వారు వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. భాగస్వామితో లేదా జీవిత భాగస్వామితో అపోహలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. వ్యాపారంలో ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మడం వల్ల మోసపోయే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు కాబట్టి నిర్లక్ష్యం తగదు. సంయమనంతో కూడిన జీవనశైలి మీకు ఈ సమయంలో రక్షణ కల్పిస్తుంది.

    ద్విద్వాదశ యోగం అంటే ఏమిటి?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి రెండు మరియు పన్నెండవ స్థానాలలో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఏర్పడే సంబంధాన్ని 'ద్విద్వాదశ యోగం' అంటారు. ఈ యోగం వల్ల అనవసర ఖర్చులు, మానసిక అశాంతి, దూరం పెరగడం లేదా సమతుల్యత లోపించడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అయితే, జాతకంలో ఇతర గ్రహాల బలాలను బట్టి దీని ప్రభావం వ్యక్తిగతంగా మారుతుంది.

    ఈ సమయంలో ఏం చేయాలి?

    ప్రతి శుక్రవారం రోజున భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారిని పూజించండి.

    తెల్లటి వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా ప్రతికూల ఫలితాలను తగ్గించుకోవచ్చు.

    ఆర్థిక పరమైన పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కుటుంబ సభ్యులతో లేదా నిపు్రులతో చర్చించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/శుక్ర-కేతు ద్విద్వాదశ యోగం: ఈ 4 రాశుల వారు జాగ్రత్త.. ఖర్చులు, సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!
    Home/Rasi Phalalu/శుక్ర-కేతు ద్విద్వాదశ యోగం: ఈ 4 రాశుల వారు జాగ్రత్త.. ఖర్చులు, సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!
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