అక్టోబర్ 1 నుంచి గురు, కుజ గ్రహాలతో 5 రాశుల వారికి అదృష్టం, పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!
అక్టోబర్ నెలలో గురు, కుజ గ్రహాల ప్రత్యేక సంయోగం నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పరుస్తుంది. ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో గణనీయమైన మార్పులు సంభవించవచ్చు. ఈ ప్రత్యేక రాజయోగం వలన ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారు?
కుజుడు ప్రస్తుతం కర్కాటకంలో సంచరిస్తున్నాడు, నవంబర్ 12 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. మరోవైపు గురుడు అక్టోబర్ 31 వరకు కర్కాటకంలోనే ఉంటాడు. అందువల్ల కర్కాటకంలో గురు-కుజ సంయోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కర్కాటకంలో కుజుడు నీచ స్థితిలో ఉంటే, గురుడు ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉంటాడు. గురుడి బలమైన స్థానం కుజుడి నీచ ప్రభావాన్ని తగ్గించి 'నీచభంగ రాజయోగాన్ని' ఏర్పరుస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ ప్రత్యేక యోగం కొన్ని రాశులవారికి అక్టోబర్ 1 నుంచి అదృష్టం తీసుకువస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి గురు, కుజ గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడే నీచభంగ రాజయోగం ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన విషయాలలో సానుకూల పరిణామాలను తీసుకురాగలదు. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగావకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకుని, లాభాలకు కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు.
కుంభ రాశి
వృత్తి, వ్యాపార పరంగా కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం ముఖ్యమైనది కావచ్చు. ఉద్యోగ రంగంలో కొత్త అవకాశాలతో పాటు ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా మెరుగైన స్థానం లభించే అవకాశం ఉంది. పాత అప్పులు లేదా ఆర్థిక ఒత్తిడి నుండి క్రమంగా ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు, లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఈ కాలం వారి కెరీర్లో తదుపరి అడుగు వేయడానికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి గురు, కుజ గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడిన నీచభంగ రాజయోగం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. పనిలో మీ బాధ్యత పెరగడంతో పాటు మీ కష్టానికి గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఒక మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా కాంట్రాక్ట్ ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా మిగిలిపోయిన డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ఒత్తిడి క్రమంగా తగ్గవచ్చు. కొత్త ఆదాయ మార్గాల గురించి ఆలోచించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం కావచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి గురు-కుజ సంయోగం అనేక రంగాలలో కొత్త అవకాశాలను తెరిచి చూపవచ్చు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు తమ ప్రయత్నాలలో మంచి పురోగతిని సాధించే అవకాశం ఉంది. ఎంతో కాలంగా నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్న కొన్ని కోరికలు కూడా నెరవేరవచ్చు. కొత్త వ్యాపారం లేదా సంస్థను ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్న వారికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. సరైన ప్రణాళిక, నిరంతర కృషితో మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశం ఉంది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి ఈ రాజయోగం భౌతిక సౌకర్యాలు, ఆర్థిక పురోగతి పరంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. పొదుపులో కూడా మెరుగుదల ఉండవచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పని పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త అవకాశాలను, లాభదాయకమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోవచ్చు. మీరు కోరుకుంటున్న కొన్ని సౌకర్యాలను పొందే అవకాశం కూడా మీకు లభించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More