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నేడు ఈ 12 రాశుల వారికి ఆర్థిక రాబడులే లక్ష్యం.. మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి!

నేటి రాశి ఫలాల ప్రకారం ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, వ్యాపార ఒప్పందాలు, రుణాలు, పన్నులు, బిల్లులు వంటి విషయాల్లో ప్రతి రాశి వారు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.  మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి..

Published on: Sep 22, 2026, 11:00:57 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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నేటి దైనందిన జీవితంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు, వ్యాపార నిర్వహణ అత్యంత కీలకం. ప్రతి రాశి వారు తమ రోజువారీ ఖర్చులు, పెట్టుబడులు, బాధ్యతల విషయంలో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

నేడు ఈ 12 రాశుల వారికి ఆర్థిక రాబడులే లక్ష్యం.. మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి! (AI)
నేడు ఈ 12 రాశుల వారికి ఆర్థిక రాబడులే లక్ష్యం.. మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి! (AI)

మేష రాశి:

నేడు మీ ఆర్థిక వాతావరణం ఎంతో క్రమబద్ధంగా, ఉత్సాహంగా కనిపిస్తోంది. ఆస్తి, గృహ రుణాలు, అద్దెలు, పన్నులు, బీమా లేదా ఇతర కాగితపు లావాదేవీలకు సంబంధించిన రసీదులు, షరతులను మొదట్లోనే భద్రపరచడం చాలా లాభసాటిగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు తమ కస్టమర్లు, బిల్లులు మరియు ఒప్పందాల విషయంలో మరోసారి చర్చించాల్సి రావచ్చు. కాబట్టి మీ మాటతీరు స్పష్టంగా ఉంచండి. ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.

వృషభ రాశి:

ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు దక్కుతాయి. వ్యాపారం, స్పెక్యులేషన్ రంగాల్లో అడుగుపెట్టేటప్పుడు తీవ్రమైన సంయమనం అవసరం. ముందుగా బిల్లులు, కస్టమర్ల చెల్లింపులు, పెండింగ్ అగ్రిమెంట్లపై దృష్టి పెట్టండి. షేర్లు లేదా కమోడిటీ ట్రేడింగ్ చేసేవారు కేవలం స్పష్టమైన నిబంధనలతో మాత్రమే ముందుకు సాగాలి, కేవలం అంచనాలతో కాకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి.

మిథున రాశి:

డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలలో నేడు అప్రమత్తంగా ఉండటం అత్యవసరం. ఆస్తి, అద్దె, పన్నులు లేదా కొనుగోలు-విక్రయ పత్రాలను సరి చూసుకోవడం మొదటి ప్రాధాన్యతగా పెట్టుకోండి. షేర్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్‌లో అతి ఉత్సాహం కంటే క్రమశిక్షణే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. అసంపూర్ణ సమాచారం మిమ్మల్ని గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒత్తిడికి తలొగ్గి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.

కర్కాటక రాశి:

వ్యాపార మరియు భాగస్వామ్య లావాదేవీల పరంగా నేడు మీకు అనుకూల వాతావరణం ఉంది. కస్టమర్లు, బిల్లులు, ఒప్పందాలకు సంబంధించిన విషయాలను ముందుగానే చక్కబెట్టుకోండి. ఆస్తి లేదా గృహ రుణాలకు సంబంధించిన వ్యవహారాలలో మృదువైన కానీ స్పష్టమైన వైఖరిని అవలంబించండి. భవిష్యత్తులో షరతులు మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తగినంత వెసులుబాటు ఉంచుకోండి.

సింహ రాశి:

డబ్బు పరంగా నేడు మీకు చాలా ఉపయోగకరమైన రోజు. మీ పొదుపు, బ్యాంకు నిల్వలు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, బంగారం, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా ట్రేడింగ్ స్థితిగతులను ప్రశాంతమైన మనసుతో బేరీజు వేసుకోండి. ఆస్తి పన్నులు, బీమా రికార్డులను సరిగ్గా ఉంచుకోండి. భవిష్యత్తులో చెల్లింపుల గడువు మారే అవకాశం ఉన్నందున కొద్దిగా సడలింపు పాటించండి.

కన్యా రాశి:

ధన నిర్వహణలో సమతుల్యమైన, ఆచరణాత్మక ఆలోచనా విధానమే మీకు విజయాన్ని ఇస్తుంది. మీ వద్ద ఉన్న నగదు నిల్వలు, పొదుపు పత్రాలు, షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులకు సంబంధించిన రికార్డులను చక్కగా సర్దుబాటు చేసుకోండి. ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలకు తావు ఇవ్వకుండా, మీ రిస్క్ పరిమితులను ముందుగానే నిర్ధారించుకోవడం ఉత్తమం.

తులా రాశి:

గృహ-కుటుంబ బాధ్యతలు, చెల్లింపుల క్రమశిక్షణపై నేడు మీ దృష్టి ఎక్కువగా ఉండాలి. ఆస్తి, అద్దె, రుణాలు, పన్నుల చెల్లింపులకు సంబంధించిన తేదీలను స్పష్టం చేసుకోండి. అనవసరమైన పెద్ద ఖర్చులను పక్కన పెట్టి, ధరలను పోల్చి చూసి కొనుగోలు చేయడం మంచిది. చిన్న చిన్న చెల్లింపులు ఆకస్మికంగా రావచ్చు.

వృశ్చిక రాశి:

వ్యాపార లావాదేవీలు మరియు ఆర్థిక చర్చలలో వేగం పుంజుకుంటుంది, అయితే ఫలితాలు రావాలంటే మీరు గట్టిగా శ్రమించాల్సిందే. కస్టమర్ల జాబితాలు, బిల్లులు, అగ్రిమెంట్ల షరతులను ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించుకోండి. బకాయిల వసూళ్లు, చెల్లింపుల మధ్య సమన్వయం సాధించడం నేటి ప్రత్యేకత.

ధనుస్సు రాశి:

ఆర్థిక వ్యవహారాలలో సంయమనం, స్పష్టత మిమ్మల్ని కాపాడతాయి. చేతిలో ఉన్న నగదు, బ్యాంకు పొదుపులు, షేర్లు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ల పరిస్థితిని పద్ధతి ప్రకారం పరిశీలించండి. ట్రేడింగ్ రంగంలో ఉన్నవారు ఎమోషన్స్‌కు లోనుకాకుండా, మీ సొంత నియమాల ప్రకారమే అడుగు ముందుకు వేయండి.

మకర రాశి:

వ్యాపారం మరియు ధన నిర్వహణలో క్రమశిక్షణతో కూడిన విధానం మీకు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. కస్టమర్లు, బిల్లులు, భాగస్వామ్య ఒప్పందాలకు సంబంధించిన పత్రాలను పకడ్బందీగా ఉంచుకోండి. ఏదైనా పాత పెండింగ్ అంశంపై మళ్లీ చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి అన్నింటినీ లిఖితపూర్వకంగా భద్రపరచడం చాలా మంచిది.

కుంభ రాశి:

ఖర్చులు, ఆర్థిక బద్ధతల విషయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బడ్జెట్ రూపకల్పన, రెగ్యులర్ చెల్లింపులు, నగదు నిల్వలను ప్రశాంతంగా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఆస్తికి సంబంధించిన కాగితాలు లేదా పన్ను చెల్లింపులలో పాత విషయాలు మళ్లీ తెరపైకి రావచ్చు, కాబట్టి పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.

మీన రాశి:

వ్యాపార సంభాషణలు, పెండింగ్ లావాదేవీలను చక్కదిద్దుకోవడానికి నేడు మంచి రోజు. కస్టమర్ల బిల్లులు, భాగస్వామ్య ధన వ్యవహారాలను క్లియర్ చేసుకోండి. షేర్ మార్కెట్ లేదా కమోడిటీ ట్రేడింగ్‌పై ఆసక్తి ఉంటే కేవలం పరిమిత రిస్క్ ఉండేలా చూసుకోండి. తొందరపడి ఎలాంటి ముగింపునకు రాకండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/నేడు ఈ 12 రాశుల వారికి ఆర్థిక రాబడులే లక్ష్యం.. మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి!
Home/Rasi Phalalu/నేడు ఈ 12 రాశుల వారికి ఆర్థిక రాబడులే లక్ష్యం.. మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి!
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