సెప్టెంబర్ 21 నుంచి 7 రోజులు.. ఈ 4 రాశులకు ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో విజయాలు, ధన లాభాలు!
సెప్టెంబర్ 21, 2026 నాటి గ్రహస్థితుల ఆధారంగా రాబోయే వారం మేషం, మిథునం, తుల, వృశ్చికం రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల పరిణామాలు ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్వాసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం, వాటి స్థాన మార్పులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రస్తుతం సెప్టెంబర్ 21, 2026 నాటి గ్రహాల స్థితిగతులను పరిశీలిస్తే.. సూర్యుడు, బుధుడు కన్య రాశిలోనూ, కుజుడు, గురుడు కర్కాటక రాశిలోనూ సంచరిస్తున్నారు.
అలాగే శుక్రుడు తులా రాశిలో, శని మీన రాశిలో వక్రి గతిలో ఉండగా, రాహు కుంభంలో, కేతువు సింహ రాశిలో ఉన్నారు. ఈ అద్భుతమైన గ్రహాల కలయిక మధ్య రాబోయే ఏడు రోజులు కొన్ని రాశుల వారికి వ్యాపార, ఆర్థిక రంగాలలో విశేషమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చనుంది. ముఖ్యంగా మేషం, మిథునం, తులా, వృశ్చిక రాశుల వారికి ఈ వారం ఎంతో కీలకంగా మారనుంది.
మేష రాశి: వృత్తిరీత్యా కొత్త బాధ్యతలు, వ్యాపార విస్తరణ
మేష రాశి వారికి ఈ వారం పని రంగంలో సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టనున్నాయి. ఉద్యోగం చేసేవారు తమపై ఉన్న అదనపు బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలి. ఆఫీసులో మీ అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరిచేటప్పుడు తొందర పాటు ప్రదర్శించకూడదు. వ్యాపారస్తులకు కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం లాభసాటిగా మారుతుంది.
నిలిచిపోయిన పనులను మళ్లీ పట్టాలెక్కించేందుకు ఇది సరైన సమయం. ఆర్థికంగా రాకపోకలను బేరీజు వేసుకుంటూ అడుగులు వేయాలి. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు కుటుంబ సభ్యుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన విశ్రాంతి, సమతుల్య ఆహారం చాలా ముఖ్యం.
మిథున రాశి: సరికొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు - ఉద్యోగ మార్పునకు అవకాశం
మిథున రాశి జాతకులకు ఈ వారం వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకు సాగే అదృష్టం లభిస్తుంది. చాలాకాలంగా ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి తగిన ప్రత్యామ్నాయాలు దొరుకుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త నెట్వర్క్ ఏర్పడుతుంది. పాత పరిచయాలు ప్రస్తుత పనులకు ఎంతగానో సహకరిస్తాయి.
ధనపరమైన విషయాల్లో మాత్రం ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం భవిష్యత్తుకు భద్రతనిస్తుంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి చర్చలు జరిగినా, స్పష్టమైన సంభాషణ ద్వారా అపార్థాలను సులభంగా తొలగించుకోవచ్చు.
తులా రాశి: శుక్రుడి అనుగ్రహం - భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు
తులా రాశిలో శుక్రుని సంచారం ఈ రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు భౌతిక సుఖాలు, ఆనందం, సంబంధాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ఆఫీసులో తోటి ఉద్యోగులతో సత్సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు ఉన్నవారు ప్రతి విషయాన్ని స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవడం మంచిది.
ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండాలంటే పక్కా బడ్జెట్ ప్రకారం ఖర్చు చేయాలి. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం దక్కుతుంది. మనసులోని ఆందోళనలను ప్రియమైన వారితో పంచుకోవడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం - కొత్త ఆదాయ మార్గాలు
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం కష్టపడే తత్వం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ విధులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను విజయవంతంగా ముగిస్తారు.
వ్యాపారంలో కొత్త ఆదాయ వనరులను అన్వేషించడానికి ఇది అనుకూలమైన తరుణం. పాత పరిచయాలు ఆర్థిక పురోగతికి బాటలు వేస్తాయి. ఎవరికైనా డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చేటప్పుడు లేదా తీసుకునేటప్పుడు అన్ని నిబంధనలను బేరీజు వేసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. ఒత్తిడిని దరిచేరనీయకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటం చాలా అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More