దీపావళి నాటికి ఈ 3 రాశులకు లక్ష్మీ కటాక్షం.. ధనం, గౌరవం, వ్యాపార లాభాలు!
జ్యోతిష్య ప్రకారం, బుధుడు–శుక్రుడు కలయికతో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ యోగం సెప్టెంబర్ 26 నుంచి డిసెంబర్ వరకు కొనసాగుతుందని, దీపావళి సమయంలో కూడా దీని ప్రభావం ఉంటుందని కథనం పేర్కొంటోంది.
ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ నూతన శోభను సంతరించుకోనుంది. గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడనున్న 'లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం' ప్రభావంతో పలు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, ధనలాభాలు కలగనున్నాయి.
అద్భుతమైన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగ విశేషాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కలయిక ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ముఖ్యంగా వాక్కు, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్కుకారకుడైన బుధుడు మరియు సంపద, వైభవానికికారకుడైన శుక్రుడు పరస్పరం కలవడం వల్ల 'లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 26 నుండి ప్రారంభమైన ఈ యోగం డిసెంబర్ వరకు కొనసాగనుంది. దీని వల్ల రాబోయే దీపావళి పండుగ వేళ కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి ధన ధాన్యాల కొరత అనేది ఉండదని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
జన్మకుండలిలో బుధ, శుక్రులు ఒకే స్థానంలో కూర్చుంటే దానిని అత్యంత శక్తివంతమైన ధన యోగంగా పరిగణిస్తారు. ముఖ్యంగా ఇలా కలవడం వల్ల ఈ అద్భుత యోగం ఏర్పడుతుంది. జాతకంలోని వివిధ స్థానాల (భావాల) ఆధారంగా ఈ యోగం ఇచ్చే ఫలితాలు మారుతుంటాయి. ఉదాహరణకు నాల్గవ ఇంట ఉంటే ఆభరణాలు, భూములు, వాహనాలు సమకూరుతాయి; పదవ ఇంట ఉంటే కెరీర్లో తిరుగులేని శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు.
ఈ రాజయోగం వల్ల విశేష లాభాలు పొందే ముఖ్య రాశులు:
మిథున రాశి: ఈ రాశి వారికి లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ద్వారా కెరీర్లో అనూహ్యమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలగడంతో పాటు మీ మధురమైన మాటతీరుతో అనుకున్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యక్తిగత ప్రొఫైల్ మరింత మెరుగవుతుంది.
తులా రాశి: తులా రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత సుగమంగా సాగిపోతుంది. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు లేదా డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది.
మకర రాశి: మకర రాశి జాతకులకు ఈ రాజయోగం ద్వారా ఆర్థిక స్థితి మెరుగవుతుంది. క్రమంగా ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. సొంత వ్యాపారం చేసే వారికి లాభాలు ఆర్జించే సువర్ణావకాశాలు లభిస్తాయి.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More