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సెప్టెంబర్ 28 నుంచి చంద్రుడి సంచారంతో 5 రాశులకు బంపర్ ఫలితాలు.. కెరీర్, ధనం, కుటుంబంలో శుభవార్తలు!

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 సెప్టెంబర్ 28న చంద్రుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించి, సెప్టెంబర్ 30న వృషభ రాశిలోకి మారనున్నాడు. చంద్రుడు మనస్సు, భావోద్వేగాలు, ప్రశాంతతకు కారకుడిగా భావిస్తారు.  

Published on: Sep 24, 2026, 09:36:57 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుని సంచారానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. త్వరలో మేష రాశిలోకి ప్రవేశించనున్న చంద్రుడి ప్రభావం వల్ల అన్ని రాశులపై ప్రభావం పడనున్నప్పటికీ, ప్రత్యేకంగా ఐదు రాశుల వారికి ఈ కాలం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండనుంది.

సెప్టెంబర్ 28 నుంచి చంద్రుడి సంచారంతో 5 రాశులకు బంపర్ ఫలితాలు.. కెరీర్, ధనం, కుటుంబంలో శుభవార్తలు! (AI)
సెప్టెంబర్ 28 నుంచి చంద్రుడి సంచారంతో 5 రాశులకు బంపర్ ఫలితాలు.. కెరీర్, ధనం, కుటుంబంలో శుభవార్తలు! (AI)

మేష రాశిలో చంద్రుని సంచారం

ఖగోళ మరియు జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 28, 2026 న చంద్రుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించి సుమారు రెండు రోజుల పాటు అక్కడే సంచరిస్తారు. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 30న వృషభ రాశిలోకి మారుతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనస్సుకు, ప్రశాంతతకు మరియు భావోద్వేగాలకుకారకుడిగా పేర్కొంటారు. అగ్ని తత్వ రాశి అయిన మేషానికి కుజుడు అధిపతి. ఉత్సాహం, శక్తి నిండిన ఈ రాశిలో మనఃకారకుడు సంచరించడం వల్ల మనుషులలో ఒక్కసారిగా శక్తి ఇనుమడిస్తుంది. నిర్ణయాలు వేగంగా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

చంద్రుని ఈ సంచారం కారణంగా మేషం మొదలు మీనం వరకు అందరిపై ప్రభావం పడినప్పటికీ, ఐదు రాశుల వారికి మాత్రం ఊహించని లాభాలు, విజయాలు దక్కుతాయి.

ఈ చంద్ర గోచారంతో అత్యధిక లాభాలు పొందే ఆ 5 రాశులు:

మేష రాశి: ఈ రాశి వారికే చంద్ర సంచారం జరుగుతుండటంతో అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలు అందరి ప్రశంసలను అందుకుంటాయి. కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యలు తొలగిపోయి, జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మధురంగా మారుతుంది.

మిథున రాశి: ఆర్థిక పరంగా ఈ కాలం మీకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడటంతో పాటు పాత బాకీలు లేదా నిలిచిపోయిన ధనం చేతికి అందుతుంది. తోబుట్టువుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన విస్తరణ అవకాశాలు లభించి, దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరుతాయి.

కర్కాటక రాశి: దైవ కార్యాలపై ఆసక్తి పెరగడంతో పాటు లాంగ్ జర్నీలు (దూర ప్రయాణాలు) లాభసాటిగా మారుతాయి. కెరీర్‌లో ఊహించని ఉన్నతిని సాధిస్తారు. మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు ఇంక్రిమెంట్లు లభించే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది.

తులా రాశి: ఈ రాశి వారికి చంద్రుని గోచారం అంతులేని సంతోషాలను తెస్తుంది. ఆర్థిక స్థితి బలపడటంతో పాటు విద్యార్థులు చదువులో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరుస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో కొత్త ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది.

మకర రాశి: వ్యక్తిగత మరియు వృత్తి జీవితం రెండింటిలోనూ అద్భుతమైన ఫలితాలను చూస్తారు. సమాజంలో లేదా కుటుంబంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. పిల్లల నుంచి సంతోషకరమైన వార్తలు అందుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరి, పెట్టిన పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి రాబడులు వస్తాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 28 నుంచి చంద్రుడి సంచారంతో 5 రాశులకు బంపర్ ఫలితాలు.. కెరీర్, ధనం, కుటుంబంలో శుభవార్తలు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 28 నుంచి చంద్రుడి సంచారంతో 5 రాశులకు బంపర్ ఫలితాలు.. కెరీర్, ధనం, కుటుంబంలో శుభవార్తలు!
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