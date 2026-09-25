శుక్రవారం రాశి ఫలాలు: ఈ 4 రాశులకు శుభవార్తలు.. మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
శుక్రవారం సనాతన సంప్రదాయంలో లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావిస్తారు. నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా ఈ రోజు 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది.
సనాతన సంప్రదాయంలో శుక్రవారం దైవారాధనకు, ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవి పూజకు ఎంతో ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. ఈ శుభదినాన నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ కొత్త మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కొన్ని రాశుల వారికి శుభవార్తలు అందగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
మేష రాశి
కొన్ని చిన్నపాటి పొరపాట్లు లేదా అపార్థాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు మీ వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం. మనసుకు ప్రశాంతతను చేకూర్చడానికి కాస్త ధ్యానం చేయడం మంచిది.
వృషభ రాశి
మీ భాగస్వామిని మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇద్దరూ కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం ఉత్తమం. మీ బంధం పట్ల మీరు ఎంతో సీరియస్గా ఉంటే, ఇక వివాహం గురించి ఆలోచించడానికి ఇది సరైన సమయం.
మిథున రాశి
మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. రియల్ ఎస్టేట్ లేదా ఆస్తులకు సంబంధించిన లావాదేవీలలో శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. నేటి రోజు మీకు చాలా అద్భుతంగా గడుస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం నేర్చుకోండి, ఇది మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుతుంది.
కర్కాటక రాశి
అనవసరమైన ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండండి. ఈ రోజు మీకు అన్ని విషయాల్లోనూ సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది మరియు కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు వస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాలు బలపడటంతో పాటు భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్లే సూచనలున్నాయి.
సింహ రాశి
మీ భాగస్వామి మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరిచేందుకు ఒక సర్ప్రైజ్ డేట్ను ప్లాన్ చేయవచ్చు. అయితే మీ ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త వహించాలి. ఆస్తి తగాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది, లేదంటే నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉంది. విద్యార్థులకు ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి
కొత్త ఆస్తులు లేదా భూములు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు చదువుపై పూర్తి ఏకాగ్రత పెట్టాలి. కుటుంబంలో అనుబంధాలు బలపడతాయి. అయితే జీవిత భాగస్వామి కోసం వెతుకుతున్న వారికి మాత్రం కొంత నిరాశ ఎదురుకావచ్చు.
తులా రాశి
ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు అనుభవజ్ఞులైన వారి సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి ఉద్రిక్తతలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. వృత్తి జీవితంలో మంచి విజయాలతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
నేటి రోజు మిశ్రమ ఫలితాలతో కూడుకుని ఉంటుంది. పోటీ తక్కువగా ఉండటం వల్ల మీ ఉత్పాదకత పై ప్రభావం పడవచ్చు. అయినప్పటికీ ఆదాయం పెరుగుతుంది మరియు కార్యాలయంలో కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
మీ భాగస్వామితో కలిసి సంతోషంగా గడిపేందుకు మంచి సమయం లభిస్తుంది. అయితే దినచర్యలో భాగంగా కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కెరీర్ పరంగా కాస్త ఒత్తిడి ఉండే రోజు ఇది.
మకర రాశి
కుటుంబ సభ్యులతో ఎక్కువ సమయం గడపండి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో కొద్దిగా వెనుకడుగు ఉండవచ్చు కాబట్టి ప్రతి నిర్ణయం చాలా ఆలోచించి తీసుకోండి. రొమాంటిక్ పరంగా సమయం అద్భుతంగా ఉంది. మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవكండి.
కుంభ రాశి
ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టడం భవిష్యత్లో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ ఆరోగ్యంపై మీరు దృష్టి పెట్టాలి. సహచరులతో కలిసి పనిచేయడం మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
మీన రాశి
ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించండి. మీ ప్రేమ బంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడండి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి పౌష్టికాహారాన్ని తీసుకోవడం ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More