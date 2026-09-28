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122 రోజుల పాటు శని ప్రత్యేక సంచారం.. ఈ 4 రాశులకు అనుకోని లాభాలు!

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని భగవానుడి నక్షత్ర మార్పుకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రస్తుతం రేవతి నక్షత్రంలో ఉన్న శని 2026 అక్టోబర్ 9 మధ్యాహ్నం 3:58 గంటలకు ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు ఇచ్చిన సమాచారం పేర్కొంటోంది.  

Published on: Sep 28, 2026, 11:05:52 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని భగవానుడి సంచారానికి, నక్షత్ర మార్పులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మనిషి కర్మను బట్టి ఫలితాలను ఇచ్చే శని ప్రస్తుతం రేవతి నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నారు. అయితే అక్టోబర్ 9, 2026 మధ్యాహ్నం 3:58 గంటలకు శని తన గమనాన్ని మారుస్తూ ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. 27 నక్షత్రాలలో 26వదైన ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రానికి స్వయంగా శనిదేవుడే అధిపతి.

122 రోజుల పాటు శని ప్రత్యేక సంచారం.. ఈ 4 రాశులకు అనుకోని లాభాలు!
122 రోజుల పాటు శని ప్రత్యేక సంచారం.. ఈ 4 రాశులకు అనుకోని లాభాలు!

ఈ నక్షత్రంలో శని సంచారం 2027 ఫిబ్రవరి 8 వరకు అంటే దాదాపు 122 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. శని తన సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మానవులలో క్రమశిక్షణ, కఠిన శ్రమ, ఆధ్యాత్మిక దృక్పథం పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కీలక పరిణామం వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల జాతకులకు జీవితంలో కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు కెరీర్ పరంగా గొప్ప విజయాలు సొంతమవుతాయి.

వృషభ రాశి: ఆకస్మిక ధన లాభం, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు

వృషభ రాశి వారికి శని నక్షత్ర మార్పు ఎంతో అనుకూలమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఊహించని విధంగా ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఎక్కడైనా డబ్బు నిలిచిపోయినా లేదా రుణాలు ఇరుక్కుపోయినా, ఆ మొత్తాలు మళ్లీ మీ చేతికి అందుతాయి. ఆరోగ్య పరంగా కూడా మెరుగైన మార్పులు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ రంగంలో పనిచేసేవారికి కోరుకున్న ఫలితాలు దక్కుతాయి.

తులా రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం, భూమి-వాహన కొనుగోళ్లు

తులా రాశి వారికి శని సంచారం శుభపరిణామాలను తీసుకు వస్తుంది. ఆర్థికంగా ఈ కాలం మీకు అత్యంత సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కల నెరవేరే బలమైన యోగాలున్నాయి. పాత అప్పుల బాధ నుంచి పూర్తిగా విముక్తి లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరును మెచ్చుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతూ, గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలను తొలగించుకుంటారు.

మకర రాశి: క్రమశిక్షణతో కూడిన విజయాలు

మకర రాశి జాతకులకు శని నక్షత్ర మార్పు జీవితంలో క్రమశిక్షణను, దాని ద్వారా గొప్ప విజయాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు కీలకమైన ప్రాజెక్టులు లేదా బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. ఆర్థిక రంగంలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. మీరు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా చేరుకుంటారు. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన తరుణం. అనవసర ఖర్చులు తగ్గుముఖం పట్టడంతో పాటు పొదుపు చేయడం సులువవుతుంది.

కుంభ రాశి: అటకెళ్లిన పనులు పూర్తి, వ్యక్తిగత వికాసం

కుంభ రాశి వారికి 2027 ఫిబ్రవరి వరకు జరిగే ఈ శని సంచారం కాలం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. పెండింగ్‌లో పడిపోయిన పనులన్నీ ఒక్కటొకటిగా పూర్తవుతాయి. మీ వ్యక్తిత్వంలో స్పష్టమైన మార్పు, మాట తీరులో ఆకర్షణ పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. తల్లిదండ్రుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం చేసే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు రాబడి పెరుగుతుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/122 రోజుల పాటు శని ప్రత్యేక సంచారం.. ఈ 4 రాశులకు అనుకోని లాభాలు!
Home/Rasi Phalalu/122 రోజుల పాటు శని ప్రత్యేక సంచారం.. ఈ 4 రాశులకు అనుకోని లాభాలు!
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