అక్టోబర్ 8 నుంచి గురు ప్రభావం.. ఈ 6 రాశుల జీవితంలో కీలక మార్పులు!
అక్టోబర్లో దేవగురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలోని అశ్లేష నక్షత్రం 4వ పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. అక్టోబర్ 8 సాయంత్రం 7:03 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ సంచారం అక్టోబర్ 31 వరకు కొనసాగుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువు బృహస్పతికి అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. జ్ఞానం, సంపద, అదృష్టం, సంతానం మరియు వివాహానికికారకుడైన గురు భగవానుడు ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అక్టోబర్ నెలలో గురువు తన నక్షత్ర పాదంలో కీలక మార్పులు చేయబోతున్నారు. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 8వ తేదీన సాయంత్రం 7:03 గంటలకు బృహస్పతి అశ్లేష నక్షత్ర నాలుగో పాదంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
ఈ అరుదైన నక్షత్ర మార్పు అక్టోబర్ 31 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 31 మధ్యాహ్నం మాఘ నక్షత్ర మొదటి పాదానికి గురుడు ప్రయాణం మారుస్తారు. ఆశ్లేష నక్షత్ర నాలుగో పాదం మీన నవాంశకు చెంది ఉండటం, పైగా దీనికి గురుడే అధిపతి కావడం వల్ల దీని ప్రాధాన్యత మరింత పెరిగింది. పండిత నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ ప్రత్యేక గ్రహ స్థితి కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్ మరియు ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుంది.
అశ్లేష నక్షత్ర నాలుగో పాద సంచార విశేషాలు
గత ఆగస్టు 19న అశ్లేషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించిన బృహస్పతి, దశలవారీగా తన గమనాన్ని మారుస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు అశ్లేషా నక్షత్ర నాలుగో పాదంలోకి ప్రవేశించే గురుడి శక్తి మేధస్సు, లోతైన ఆలోచనలు, వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ స్వల్ప కాల వ్యవధిలో ముఖ్యంగా ఆరు రాశుల జాతకులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
మేష రాశి: ఉద్యోగంలో సరికొత్త అవకాశాలు
మేష రాశి వారికి గురుని ఈ నక్షత్ర మార్పు వృత్తి జీవితంలో తిరుగులేని మలుపు ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా ఒక నిర్దిష్టమైన లక్ష్యం కోసం శ్రమిస్తున్న వారికి సరైన దారి దొరుకుతుంది. ప్రైవేట్ లేదా ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉద్యోగం చేసే వారికి ఉన్నత బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. సీనియర్లు లేదా సహోద్యోగుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త ప్లాన్లతో ముందుకు వెళ్లేందుకు ఇది సరైన సమయం.
మిథున రాశి: ఆర్థిక స్థిరత్వం, కుటుంబంలో సంతోషం
మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం ఆర్థికంగా మంచి ఊరటనిస్తుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం గురుడు ధన, వాక్ స్థానాలను ప్రభావితం చేయడం వల్ల బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరిగే సూచనలున్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఇంక్రిమెంట్లు లేదా ప్రమోషన్ల గురించి శుభవార్తలు అందవచ్చు. కుటుంబంలో దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారం లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు
ప్రస్తుతం గురుడు స్వయంగా మీ రాశిలోనే, పైగా ఉచ్ఛ స్థితిలో సంచరిస్తున్నారు. అశ్లేషా నాలుగో పాద ప్రవేశం ఈ ప్రభావాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తుంది. మీ మాటలకు సమాజంలోనూ, కార్యాలయంలోనూ తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సఫలమవుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి బంధాలు బలపడతాయి.
కన్యా రాశి: ఆదాయ మార్గాలు విస్తృతం
కన్యా రాశి జాతకులకు ఈ గోచారం లాభదాయకమైన మలుపులను తెస్తుంది. గతంలో చేసిన నెట్వర్కింగ్ మరియు పరిచయాలు ఇప్పుడు మీకు ఆర్థికంగా లాభం చేకూరుస్తాయి. విద్యా, మీడియా, ఫైనాన్స్ రంగాల్లో పనిచేసే వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి పాత క్లయింట్ల నుంచి మంచి మద్దతు లభిస్తుంది.
తులా రాశి: కెరీర్లో పటిష్టమైన స్థితి
తులా రాశి వారికి వృత్తిపరంగా కీలకమైన బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఉన్నతాధికారుల అభినందనలు అందుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టుల నిర్వహణలో మీ ప్రతిభ నిరూపించుకుంటారు. వ్యాపార రంగంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఏదైనా పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించడం మంచిది.
మీన రాశి: విద్యార్థులకు, శ్రేయోభిలాషులకు స్వర్ణయుగం
అశ్లేష నక్షత్ర నాలుగో పాదం మీన నవాంశకు చెంది ఉండటం మరియు మీన రాశికి అధిపతి స్వయంగా గురుడే కావడంతో ఈ రాశి వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన కాలం. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తారు. సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి సరికొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం మీ సొంతం అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More