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సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు ఈ వారం ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ధనం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో శుభ ఫలితాలు!

ఈ వారం గ్రహాల సంచారాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు కొన్ని రాశులపై అనుకూల ప్రభావం చూపుతాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. సూర్యుడు కన్యా రాశిలో సంచరిస్తూ సెప్టెంబర్ 27న హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. బుధుడు, శుక్రుడు తులా రాశిలో ఉండటం వల్ల లక్ష్మీ-నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. 

Published on: Sep 26, 2026, 11:30:24 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఆకాశంలో గ్రహాల కదలికలు మారుతున్న కొద్దీ మానవ జీవితాలపై, రాశి చక్రాలపై వాటి ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ వారం ఖగోళంలో చోటుచేసుకుంటున్న కీలక మార్పుల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. ప్రస్తుతం సూర్యుడు కన్యా రాశిలో సంచరిస్తుండగా, సెప్టెంబర్ 27న హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు.

సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు ఈ వారం ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ధనం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో శుభ ఫలితాలు! (AI)
సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు ఈ వారం ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ధనం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో శుభ ఫలితాలు! (AI)

అలాగే బుధ, శుక్రులు తులా రాశిలో సంచరిస్తుండటం వల్ల 'లక్ష్మీ-నారాయణ యోగం' ఏర్పడుతోంది. అక్టోబర్ 3 నుంచి శుక్రుడు వక్ర గమనంలోకి మారనున్నారు. ఈ తరుణంలో ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

1. మేష రాశి: అసాధారణ ధైర్యం, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు

మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటుంది. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం, పరాక్రమం ఇనుమడిస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి ప్రాజెక్టులు లేదా ఆఫర్లు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు లేదా అదనపు బాధ్యతలు దక్కవచ్చు. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు, ధనం చేతికి అందుతాయి. అనుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు.

2. మిథున రాశి: వ్యాపార విస్తరణ, విద్యార్థులకు విజయం

మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ధనలాభంతో పాటు వృత్తిపరంగా ఉన్నతి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు పెద్ద లాభాలు వచ్చే ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్య పరంగా కూడా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

3. సింహ రాశి: అడ్డుపడిన పనులు పూర్తి, నాయకత్వ లక్షణాలు

సింహ రాశి వారి పెండింగ్ పనులన్నీ ఈ వారం విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీ పనితీరును చూసి ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి కల నెరవేరే సమయం ఇది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలు మరింత బలపడతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

4. తులా రాశి: ఆకస్మిక ధనలాభం, భౌతిక సుఖాలు

తులా రాశిలో ఏర్పడుతున్న ప్రత్యేక గ్రహ యోగాల వల్ల వీరికి కెరీర్‌లో అద్భుతమైన విజయాలు దక్కుతాయి. అనుకోని మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది. భౌతిక సుఖాలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గుముఖం పట్టి, పొదుపు చేయడంలో సఫలమవుతారు.

5. మకరం: అదృష్టం తోడుగా

మకర రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్న అప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. కుటుంబ సమస్యలు సమసిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు ఈ వారం ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ధనం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో శుభ ఫలితాలు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు ఈ వారం ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం.. ధనం, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో శుభ ఫలితాలు!
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