కేతు సంచారంతో డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం!
వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం సింహరాశిలోని మఖ నక్షత్రంలో కేతు సంచారం కొనసాగుతోంది. డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ సంచారం కారణంగా మేషం, సింహం, ధనుస్సు సహా 5 రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, పురోగతి దక్కనున్నాయి.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో కేతువును రహస్యమైన, నీడ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. గ్రహాల సంచారం మానవ జీవితంపై, రాశిచక్రాలపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ప్రస్తుతం కేతువు సింహరాశిలో కొలువై ఉన్నాడు. దీనితో పాటు కేతువు తన సొంత నక్షత్రమైన 'మఖ' నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాబోయే డిసెంబర్ 5వ తేదీ వరకు కేతువు ఈ మఖ నక్షత్రంలోని వివిధ పాదాలలో ప్రయాణించనున్నాడు.
సొంత నక్షత్రంలో కేతువు సంచరించే ఈ కాలంలో మొత్తం 5 రాశుల వారికి అద్భుతమైన సానుకూల ఫలితాలు దక్కనున్నాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని పురోగతి, ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు, కోర్టు కేసుల్లో విజయం వంటి విశేష ప్రయోజనాలు ఈ రాశుల వారి సొంతం కానున్నాయి. డిసెంబర్ వరకు కేతువు అనుగ్రహంతో ఏ ఏ రాశుల జాతకం మారనుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి కేతు నక్షత్ర మార్పు అత్యంత ప్రయోజనకరంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగానికి చెందిన వ్యక్తులు ఈ సమయంలో మంచి లాభాలను గడిస్తారు. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే ఎంతో బలంగా తయారవుతుంది, భవిష్యత్తులో కూడా ఆర్థిక వృద్ధి నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు కంపెనీలో లేదా ఆఫీసులో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడం వల్ల మీ మనస్సు ఎంతో ఉత్సాహంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి:
మఖ నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం సింహ రాశి వారికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశంగా మారనుంది. ఈ రాశి వారు తమ కెరీర్లో అద్భుతమైన ప్రగతిని సాధిస్తారు. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న మానసిక ఒత్తిళ్లు, ఆందోళనలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఇన్నాళ్లూ నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి విషయంలోనూ సానుకూల వాతావరణం కనిపిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి కేతు గ్రహ సంచారం విశేష ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. సుదీర్ఘకాలంగా నడుస్తున్న కోర్టు కేసులు లేదా వివాదాల్లో ఈ సమయంలో విజయం వరిస్తుంది. దీనివల్ల కుటుంబంలో ఆనందం, ప్రశాంతత నెలకొంటాయి. లీగల్ సమస్యలు తొలగిపోవడంతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
రాబోయే రోజులు వృశ్చిక రాశి వారికి అన్ని కోణాల్లో లాభదాయకంగా ఉండబోతున్నాయి. వీరు తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో కానీ, వ్యక్తిగత జీవితంలో కానీ ఉన్న అనిశ్చితి, గందరగోళ పరిస్థితులు తొలగిపోయి విషయాలపై స్పష్టత వస్తుంది. రాబోయే కాలం ఈ రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా మారనుంది.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి రాబోయే సమయం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలకు ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పవచ్చు. వ్యాపారం బాగా పుంజుకుంటుంది మరియు కొత్త ఒప్పందాలు లేదా ప్రాజెక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. ఇక ప్రేమ జీవితంలో లేదా వ్యక్తిగత సంబంధాలలో ఉన్న విభేదాలు, గందరగోళాలు పూర్తిగా తొలగిపోయి సఖ్యత పెరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More