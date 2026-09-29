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సమగ్ర శిక్ష తెలంగాణ కోఆర్డినేటర్ పోస్టులకు అక్టోబర్ 5, 6 తేదీల్లో పరీక్షలు

సమగ్ర శిక్ష తెలంగాణ రాష్ట్ర, జిల్లా ప్రాజెక్ట్ కార్యాలయాల్లోని కోఆర్డినేటర్ పోస్టులకు, అలాగే డీఈఓ కార్యాలయాల్లోని జిల్లా సైన్స్ కోఆర్డినేటర్ పోస్టులకు అక్టోబర్ 5, 6 తేదీలలో ఆన్‌లైన్ పరీక్షలను నిర్వహించనుంది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి తమ హాల్ టికెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Published on: Sep 29, 2026, 16:29:02 IST
By Anand Sai
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తెలంగాణ సమగ్ర శిక్షా విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న పలు కీలక పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. సమగ్ర శిక్షా రాష్ట్ర, జిల్లా ప్రాజెక్టు కార్యాలయాలతో పాటు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారుల పరిధిలోని కో-ఆర్డినేటర్ పోస్టుల నియామకం కోసం ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను అధికారులు అధికారికంగా ఖరారు చేశారు. ఈ పరీక్షలను అక్టోబర్ 5, 6 తేదీలలో నిర్వహించనున్నట్లు సమగ్ర శిక్షా ప్రకటించింది. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్లను సమగ్ర శిక్షా తెలంగాణ అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చని సూచించింది.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

ఆన్‌లైన్ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు వివిధ విభాగాల వారీగా రెండు రోజుల పాటు వేర్వేరు షిఫ్టులలో జరగనున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ కార్యాలయంలోని కోఆర్డినేటర్ పోస్టులకు పోటీ చేసే అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 5వ తేదీన ఉదయం 9 గంటల నుండి 11.30 గంటల వరకు పరీక్ష రాస్తారు. జిల్లా ప్రాజెక్ట్ కార్యాలయాల్లోని కోఆర్డినేటర్ల పరీక్ష ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి 4.30 గంటల వరకు జరుగుతుంది. జిల్లా సైన్స్ కోఆర్డినేటర్లు అక్టోబర్ 6వ తేదీన ఉదయం 9 గంటల నుండి 11.30 గంటల వరకు తమ ఆన్‌లైన్ పరీక్ష రాస్తారు.

పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్లను సులభమైన పద్ధతుల ద్వారా పొందే వెసులుబాటు ఉంది. పాఠశాల విద్య లేదా సమగ్ర శిక్షా తెలంగాణ అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://www.samagrashiksha.telangana.gov.in/SamagraShiksha/ లోకి వెళ్లి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థి తన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ / అప్లికేషన్ ఐడీ, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి. వివరాలు సమర్పించిన వెంటనే హాల్ టికెట్ స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షమవుతుంది. దానిని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింటవుట్ తీసుకోవాలి.

అభ్యర్థులు తమకు కేటాయించిన పరీక్షా కేంద్రానికి కనీసం 45 నిమిషాల ముందే చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. హాల్ టికెట్‌తో పాటు ఆధార్ కార్డు, ఓటర్ ఐడీ లేదా పాన్ కార్డు వంటి ఏదైనా ఒక అసలు ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డును తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, మొబైల్ ఫోన్లు, క్యాలిక్యులేటర్లకు పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతి ఉండదు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Telangana/సమగ్ర శిక్ష తెలంగాణ కోఆర్డినేటర్ పోస్టులకు అక్టోబర్ 5, 6 తేదీల్లో పరీక్షలు
Home/Telangana/సమగ్ర శిక్ష తెలంగాణ కోఆర్డినేటర్ పోస్టులకు అక్టోబర్ 5, 6 తేదీల్లో పరీక్షలు
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