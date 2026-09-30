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శని నక్షత్ర సంచారం - అక్టోబర్ 9 నుంచి ఈ 5 రాశులకు ఊహించని అదృష్టం, లక్ష్మీదేవి కృప!

అక్టోబర్ 9 నుంచి శని దేవుడు ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సొంత నక్షత్రంలో 83 రోజుల పాటు శని సంచారం వల్ల మిథునం, తుల సహా 5 రాశుల జాతకులకు విశేష ఆర్థిక లాభాలు, అదృష్టం వరిస్తాయి.

Published on: Sep 30, 2026, 08:18:13 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం నవగ్రహాల్లో న్యాయాధిపతిగా, కర్మఫల దాతగా భావించే శని దేవుని కదలికలకు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. మనుషులు చేసే పనులు, కష్టపడే తత్వాన్ని బట్టి ఫలితాలను ఇచ్చే శని దేవుడు త్వరలోనే తన నక్షత్ర గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం రేవతి నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న శని భగవానుడు, త్వరలోనే తన సొంత నక్షత్రమైన ఉత్తరాభాద్రపద (ఉత్తరాభాద్ర) నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు.

శని నక్షత్ర సంచారం (Pinterest)
శని నక్షత్ర సంచారం (Pinterest)

హిందూ పంచాంగం ప్రకారం…. రాబోయే అక్టోబర్ 9వ తేదీ రాత్రి 07:28 గంటలకు శని దేవుడు రేవతి నక్షత్రం నుంచి ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడతారు. ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రానికి అధిపతి స్వయంగా శని దేవే కావడం ఇక్కడ విశేషం. ఈ సంవత్సరం ముగిసే వరకు, అంటే దాదాపు 83 రోజుల పాటు శని భగవానుడు తన సొంత నక్షత్రంలోనే కొనసాగుతాడు.

ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ 83 రోజుల కాలంలో శని నక్షత్ర సంచారం మొత్తం 12 రాశులపైనా ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ప్రత్యేకంగా 5 రాశుల జాతకులకు మాత్రం బంగారం లాంటి భవిష్యత్తును, అపారమైన సంపదను అందించబోతోంది.

మిథున రాశి:

శని దేవుని నక్షత్ర మార్పు మిథున రాశి వారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో మీరు చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ అద్భుత విజయం సాధిస్తారు. అనుకోని మార్గాల ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతమవుతాయి.

తులారాశి:

తులారాశి వారికి శని సంచారం అత్యంత అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. వీరు కొద్దిగా కష్టపడినా ఊహించని స్థాయిలో మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించి, ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

మకర రాశి:

శని నక్షత్ర పరివర్తనం మకర రాశి వారికి శుభయోగాలను మోసుకొస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అనుకూల సమయం లభిస్తుంది. అయితే మీ ఆరోగ్యం పట్ల కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించడం మంచిది.

కన్యారాశి:

కన్యారాశి జాతకులకు శని దేవుని కృప వల్ల అద్భుతమైన సమయం ప్రారంభమవుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. వివిధ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు పడ్డ కష్టానికి తగిన ఫలితాలు అందుకొని విజయం సాధిస్తారు.

వృషభ రాశి:

వృషభ రాశి వారికి శని నక్షత్ర సంచారం సానుకూల మార్పులను తీసుకొస్తుంది. గత కొంతకాలంగా వెంటాడుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అప్పుల సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/శని నక్షత్ర సంచారం - అక్టోబర్ 9 నుంచి ఈ 5 రాశులకు ఊహించని అదృష్టం, లక్ష్మీదేవి కృప!
Home/Rasi Phalalu/శని నక్షత్ర సంచారం - అక్టోబర్ 9 నుంచి ఈ 5 రాశులకు ఊహించని అదృష్టం, లక్ష్మీదేవి కృప!
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