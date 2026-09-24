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ఈరోజు నుంచి కుజుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు!

జ్యోతిష్య ప్రకారం, 2026 సెప్టెంబర్ 24న ఉదయం 5:50 గంటలకు కుజుడు శని అధిపత్యంలోని పుష్యమి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ ప్రభావం అక్టోబర్ 17, 2026 మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.  

Published on: Sep 24, 2026, 11:00:15 IST
By Peddinti Sravya, नई दिल्ली
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గ్రహాల రాశి అయిన అంగారకుడు (కుజుడు) త్వరలో తన గమనాన్ని మార్చుకోనున్నారు. శని నక్షత్రంలోకి కుజుడు ప్రవేశించబోతున్న ఈ తరుణంలో దాదాపు 4 ప్రధాన రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.

ఈరోజు నుంచి కుజుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు! (AI)
ఈరోజు నుంచి కుజుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు! (AI)

శని నక్షత్రంలో కుజ సంచారం

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజుడిని 'గ్రహాల సేనాపతి'గా అభివర్ణిస్తారు. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న కుజుడు, త్వరలోనే శని దేవుని నక్షత్రమైన పుష్యమి నక్షత్రంలోకి అడుగు పెట్టనున్నారు. పంచాంగ గణన ప్రకారం, గురువారం, సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ ఉదయం 05:50 గంటలకు ఈ నక్షత్ర మార్పు జరగనుంది. ఈ గోచార ప్రభావం అక్టోబర్ 17, 2026 మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగుతుంది.

ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ గారి విశ్లేషణ ప్రకారం, శని నక్షత్రంలో కుజుడి సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అనూహ్యమైన ధన లాభం, కెరీర్ పరంగా పురోగతి లభించనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో నలుగురు రాశుల జాతకులకు ఇటు వ్యాపారంలో, అటు వ్యక్తిగత జీవితంలో సువర్ణ అవకాశాలు రానున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీ రాశి కూడా ఉందేమో చూసుకోండి.

ఈ గోచారంతో విశేష లాభాలు పొందే ఆ 4 రాశులు:

ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి వారికి శని నక్షత్రంలో కుజుడి ప్రవేశం ఎంతో సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక పరంగా కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపార రంగంలో తాము రూపొందించిన వ్యూహాలు అద్భుతమైన ఫలితాలనిస్తాయి.

మేష రాశి: ఇక ఈ రాశి విషయానికి వస్తే.. మేష రాశి అధిపతి కుజుడే కావడం విశేషం. ఈ గోచారం వల్ల బిజినెస్ చేసే వారికి ఊహించని భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం.

సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం వరిస్తుంది. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఇలా ఈ రాశి వారు కూడా లాభాలు పొందుతారు.

మకర రాశి: శని ఆధిపత్యం ఉన్న మకర రాశి వారికి కుజుడి ఈ నక్షత్ర సంచారం ఎంతో కలసి వస్తుంది. గత కొంతకాలంగా జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న మనస్పర్థలు, సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోయి కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు నుంచి కుజుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు!
Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు నుంచి కుజుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు!
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