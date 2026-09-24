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సెప్టెంబర్ 24 రాశిఫలాలు: గురువారం 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ధనం, ఆరోగ్యం, కుటుంబంపై ప్రభావం!

విశ్వసనీయ గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా సెప్టెంబర్ 24, గురువారం నాటి రాశి ఫలాలు మీ ముందుకు వచ్చాయి. శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో ఈ రోజు ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 24, 2026, 04:00:50 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, గురువారం రోజున జగత్ రక్షకుడు శ్రీ మహావిಷ್ಣవుని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున గ్రహాల కదలికలు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలను ఇస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 24 నాటి ద్వాదశ రాశుల పూర్తి ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సెప్టెంబర్ 24 రాశిఫలాలు: గురువారం 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ధనం, ఆరోగ్యం, కుటుంబంపై ప్రభావం! (AI)
సెప్టెంబర్ 24 రాశిఫలాలు: గురువారం 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ధనం, ఆరోగ్యం, కుటుంబంపై ప్రభావం! (AI)

మేష రాశి

రోజు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం ఆకాశాన్ని తాకుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఊహించని ప్రమోషన్లు లేదా ఉన్నత అవకాశాలు తారసపడతాయి. ప్రభుత్వ లేదా అధికారిక వర్గాల నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. అయితే ఎంతటి ఉత్సాహం ఉన్నప్పటికీ కోపాన్ని, తొందరపాటు నిర్ణయాలను దరిచేరనీయకండి. ప్రశాంతతతో వ్యవహరిస్తే అనుకున్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆదాయం మెరుగ్గా ఉంటుంది.

వృషభ రాశి

వృత్తి జీవితంలో ఎదుగుదలకు సరికొత్త బాటలు ఏర్పడతాయి. కెరీర్‌లో తిరుగులేని పురోగతి కనిపిస్తుంది. అయితే మీ ఆరోగ్యం పట్ల కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది. సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు విని మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. ఆఫీస్‌లో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు తగిన ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.

మిథున రాశి

ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు ఆర్జించే రోజు ఇది. అయితే దానికి తగినట్లుగానే పనిభారం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆఫీసులో మీ భుజాలపై అదనపు బాధ్యతలు పడతాయి. ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలలో పాల్గొనే వారికి విజయం వరిస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ రోజు తగిన అవకాశాలు తారసపడతాయి. ఇంటి పెద్దల, ముఖ్యంగా తల్లి ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచండి.

కర్కాటక రాశి

ఈ రోజు మీ మనసులోని భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలిగే కొత్త మార్గాలు ఏర్పడినప్పటికీ, కుటుంబ బాధ్యతల రీత్యా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి రావచ్చు. కుటుంబంలో కొన్ని చిన్నపాటి విభేదాలు లేదా సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ప్రశాంతమైన మనసుతో ఆధ్యాత్మిక చింతన వైపు అడుగులు వేస్తే మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది.

సింహ రాశి

అవసరానికి మించి విలాస వస్తువులపై ఖర్చు పెట్టే అలవాటును నియంత్రించుకోండి. ఉద్యోగంలో అనుకోని ధనలాభాలు కలిగే యోగం ఉంది. అయితే మనసులో ఏదో తెలియని ఆందోళన, అభద్రతాభావం మిమ్మల్ని వేధించవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో అన్యోన్యత పెరుగుతుంది. ఎంతటి బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ కాస్త ఓపిక వహించడం చాలా అవసరం.

కన్యా రాశి

తల్లి తరఫు నుంచి ఆర్థికంగా ఊహించని సహాయం అందుతుంది. అయితే తోబుట్టువుల ఆరోగ్యం లేదా వారి వ్యక్తిగత విషయాల వల్ల కొద్దిగా ఆందోళన చెందుతారు. కార్యక్షేత్రంలో చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా, జీవిత భాగస్వామి అందించే సంపూర్ణ మద్దతుతో వాటిని సులువుగా ఎదుర్కొంటారు. ప్రతి పనిలోనూ ఆచితూచి అడుగువేయండి.

తులా రాశి

ఆరోగ్యపరమైన ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన పరుగుపందాలతో దినమంతా ఉరుకులు పరుగులుగా మారుతుంది. మనసు అశాంతిగా, చికాకుగా అనిపిస్తుంది. వ్యాపారంలో వృద్ధి కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ప్రత్యర్థుల నుంచి కొన్ని అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం కాస్త ధ్యానం లేదా ప్రశాంత వాతావరణంలో గడపడం మంచిది.

వృశ్చిక రాశి

మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. జీవితంలో వచ్చే చిన్నచిన్న ఆటుపోట్లు సహజమే కాబట్టి వాటికి కృంగిపోవద్దు. పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో మీ ఆఫీస్ టాస్క్‌లను సమయానికి పూర్తి చేయండి. అయితే అనుకోకుండా ఖర్చులు పెరగడం వల్ల కొద్దిగా ఆర్థిక ఒత్తిడి ఎదురుకావచ్చు, బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.

ధనుస్సు రాశి

సంగీతం, లలిత కళలు లేదా ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఈ రోజు మంచి రోజు. కాస్త ఒత్తిడి నుంచి బయటపడేందుకు ప్రకృతి ఒడిలో లేదా ప్రశాంతమైన ప్రదేశంలో గడుపుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పుణ్యక్షేత్రాలు లేదా దేవాలయాలను సందర్శిస్తారు. మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఈ రోజు సమయం బాగా అనుకూలిస్తుంది.

మకర రాశి

జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం మిమ్మల్ని కాస్త ఆందోళనకు గురిచేయవచ్చు. వారిని సంతోషపెట్టడానికి, ఇద్దరూ కలిసి ఒక చిన్న రోమాంటిక్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేయడం వల్ల మనసులోని భయాలు తొలగిపోతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా నూతన ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలమైన ముహూర్తంగా భావించవచ్చు.

కుంభ రాశి

వ్యాపార రంగంలో దూసుకుపోతారు. నూతన లాభాలు ఆర్జించే మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు రోజు మొత్తం చాలా బిజీగా గడుస్తుంది. విపరీతమైన శ్రమ ఉన్నప్పటికీ దానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించండి. అనవసరమైన కోపతాపాలు, వాదనలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి.

మీన రాశి

మనసంతా ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా ఉంటుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. మీ సంభాషణలో సంయమనం పాటించడం చాలా మంచిది. స్థిరాస్తులు లేదా భూముల కొనుగోలుకు ఈ రోజు పెట్టుబడి పెట్టడం లాభసాటిగా మారుతుంది. సంతాన సౌఖ్యం కలగడంతో పాటు సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు మరింత ఇనుమడిస్తాయి. కుటుంబ జీవితం ఎంతో మధురంగా సాగిపోతుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 24 రాశిఫలాలు: గురువారం 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ధనం, ఆరోగ్యం, కుటుంబంపై ప్రభావం!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 24 రాశిఫలాలు: గురువారం 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ధనం, ఆరోగ్యం, కుటుంబంపై ప్రభావం!
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