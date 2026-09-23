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సెప్టెంబర్ చివరి వారం.. ఈ 6 రాశుల వారికి సమస్యలు తొలగి ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబంలో శుభఫలితాలు!

సెప్టెంబర్ నెలాఖరులో మిగిలిన రోజులు కర్కాటక, సింహ, కన్యా, వృశ్చిక, ధనుస్సు, మీన రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉంటాయని ఈ జ్యోతిష్య కథనం పేర్కొంటోంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ విషయాల్లో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తగ్గి ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉందని చెబుతోంది. 

Published on: Sep 23, 2026, 14:00:19 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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కాలం మారుతున్న కొద్దీ గ్రహాల సంచారంలో వచ్చే మార్పులు మన దైనందిన జీవితంపై స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. సెప్టెంబర్ నెలాఖరుకు చేరుకున్న తరుణంలో, ఈ మిగిలిన కొద్ది రోజులు కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలంగా మారనున్నాయి. ఈ ఆరు రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు కుటుంబ విషయాలలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోయి గొప్ప ఉపశమనం లభిస్తుంది.

సెప్టెంబర్ చివరి వారం.. ఈ 6 రాశుల వారికి సమస్యలు తొలగి ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబంలో శుభఫలితాలు!
సెప్టెంబర్ చివరి వారం.. ఈ 6 రాశుల వారికి సమస్యలు తొలగి ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబంలో శుభఫలితాలు!

నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభించడంతో పాటు, ఉద్యోగ రంగంలో కీలకమైన పురోగతిని చూస్తారు. ఈ అదృష్ట రాశుల జాబితాలో ఏయే రాశులు ఉన్నాయి, వాటిపై ఈ ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

కర్కాటక రాశి:

సెప్టెంబర్ ఆఖరి వారం కర్కాటక రాశి వారికి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. మీలోని ఆత్మవిశ్వాస స్థాయి అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఒక కొత్త ఉత్సాహం, ఆనందం కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార రంగాలతో ముడిపడి ఉన్న విషయాల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. గత కొంతకాలంగా మీరు పడుతున్న కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కడంతో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

సింహ రాశి:

సింహ రాశి వారికి సెప్టెంబర్ ఆఖరి రోజులు ఎంతో ఊరటను కలిగిస్తాయి. ఇన్నాళ్లుగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న అనారోగ్య సమస్యల నుంచి శాశ్వత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా మీ పరిస్థితి గతంలో కంటే ఎంతో పటిష్టంగా మారుతుంది. వృత్తి జీవితంలో మీ హోదా బలపడుతుంది. మీరు మాట్లాడే మాటలకు ఇతరుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు కావడం వల్ల ఏ పని తలపెట్టినా అందులో విజయం మీసొంతం అవుతుంది.

కన్యా రాశి:

కన్యా రాశి వారికి ఈ చివరి రోజులు అనేక ప్రత్యేకతలను సంతరించుకోనున్నాయి. ఎంతో కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రభుత్వ పనులు లేదా వివాదాలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరు మెరుగవడమే కాకుండా, కొత్త ప్రదేశాల నుంచి ఆశించదగిన ఆఫర్లు తగిలే సూచనలు ఉన్నాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగాలతో సంబంధం ఉన్నవారికి ఈ కాలం విశేషమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.

వృశ్చిక రాశి:

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ నెలాఖరు సరికొత్త మార్గాలను సుగమం చేస్తుంది. కెరీర్ పరంగా అనేక మంచి సంకేతాలు అందుతాయి. ఇంటి సభ్యుల నుంచి, ముఖ్యంగా మీ తండ్రి గారి నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌లో సీనియర్ అధికారుల సహకారం మరువలేనిది. వీరు కల్పించే అండదండలతో మీ పనులన్నీ సరైన దిశలో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా సాగిపోతాయి.

ధనుస్సు రాశి:

ధనుస్సు రాశి వారికి సెప్టెంబర్ ఆఖరి వారం ఎన్నో సమస్యల నుంచి బయటపడేస్తుంది. కోర్టు కేసులు లేదా న్యాయపరమైన చిక్కులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి తీర్పులు అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు గడిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే సమయం ఆసన్నమైంది. సామాజిక, రాజకీయ రంగాలలో క్రియాశీలకంగా ఉండేవ వారికి అనుకూలమైన పదవులు లేదా గుర్తింపు దక్కవచ్చు.

మీన రాశి:

మీన రాశి వారికి ఈ చివరి రోజులు ఎంతో ప్రశాంతంగా గడుస్తాయి. మీ ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేని శత్రువులు లేదా ప్రత్యర్థులు సైతం మీ ముందు తలవంచక తప్పదు. జీవితంలో ఇన్నాళ్లు వెంటాడిన పలు సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతాయి. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులు వేగవంతం అవుతాయి. అయితే, వివాహ జీవితంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది; వాటిని పరస్పర చర్చల ద్వారా సులువుగా పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఓవరాల్‌గా కెరీర్ పరంగా ఈ కాలం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ చివరి వారం.. ఈ 6 రాశుల వారికి సమస్యలు తొలగి ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబంలో శుభఫలితాలు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ చివరి వారం.. ఈ 6 రాశుల వారికి సమస్యలు తొలగి ఉద్యోగం, ధనం, కుటుంబంలో శుభఫలితాలు!
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