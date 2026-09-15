తులారాశిలో చంద్ర-శుక్ర యుతి.. 10 రాశులకు ఆర్థిక లాభాలు, కుటుంబ సంతోషం!
తులారాశిలో చంద్రుడు–శుక్రుడి కలయికతో మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడిందని జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ఈ శుభయోగం సెప్టెంబర్ 16 ఉదయం వరకు కొనసాగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. దీని ప్రభావంతో ప్రేమ, దాంపత్య సుఖం, ఆర్థికాభివృద్ధి, కుటుంబ సంతోషం, సుఖసౌకర్యాలు వంటి అంశాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని అంచనా.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదంగా భావించే చంద్ర-శుక్రుల కలయిక తులారాశిలో ఏర్పడింది. దీని వల్ల ఏర్పడిన 'మాలవ్య రాజయోగం' ప్రభావంతో సెప్టెంబర్ 16 వరకు పది రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, కుటుంబంలో సంతోషం కలగనున్నాయి.
జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, మనస్సుకికారకుడైన చంద్రుడు తాజాగా తులారాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటికే ఈ రాశిలో శుక్రుడు సంచరిస్తుండటంతో, ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వల్ల శక్తివంతమైన 'మాలవ్య రాజయోగం' ఆవిర్భవించింది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 16 ఉదయం వరకు ఈ అరుదైన శుభయోగం కొనసాగనుంది.
గ్రహాల రాకుమారుడైన చంద్రుడు, సుఖభోగాలను ప్రసాదించే శుక్రుడు కలవడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ కలయిక మానవుల జీవితాల్లో ప్రేమ, దాంపత్య సుఖం, ఆర్ధికాభివృద్ధి, విలాసవంతమైన జీవితం మరియు ఆరోగ్య పరమైన సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుందని ఆయన తెలిపారు. కొన్ని రాశుల వారికి ఇది అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుండగా, మరికొన్ని రాశులు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది.
చంద్ర-శుక్ర యుతి ప్రభావం.. ఈ రాశులకు లాభాలు
మేష రాశి: వివాహ జీవితంలో నెలకొన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు తొలగి సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి: మీ రాశ్యాధిపతి శక్తివంతంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు గ్రహస్థితుల ప్రభావం వల్ల మిశ్రమ ఫలితాలు ఎదురుకావచ్చు. అనుకోని చిన్నపాటి సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు.
మిథున రాశి: ప్రేమ సంబంధాలు బలపడతాయి. సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు వింటారు. ముఖ్యంగా సినిమా రంగానికి చెందిన కళాకారులు, కవులు, రచయితలకు ఇది స్వర్ణయుగమని చెప్పవచ్చు.
కర్కాటక రాశి: స్థిరాస్తుల కొనుగోలుకు ఇది సరైన సమయం. కొత్త ఇల్లు, భూమి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి: మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, పరాక్రమం రెట్టింపు అవుతాయి. ఇతరులతో వ్యవహరించేటప్పుడు మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వ్యతిరేకలింగం వారి ద్వారా లాభాలు అందుకుంటారు.
కన్య రాశి: ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. బ్యాంకు బాలెన్స్ పెరిగే సూచనలున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన ధనం చేతికి అందుతుంది.
తులారాశి: మీ సొంత రాశిలోనే ఈ కలయిక జరుగుతుండటంతో మీలో కొత్త ఉత్సాహం ఉరకలులేస్తుంది. సమాజంలో మీ పేరు ప్రఖ్యాతలు పెరుగుతాయి. అందరిలోనూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తారు.
వృశ్చిక రాశి: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఖర్చులన్నీ కూడా శుభకార్యాలు, మంచి అవసరాల నిమిత్తమే జరుగుతాయి కాబట్టి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.
ధనుస్సు రాశి: ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా మారుతుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు, కొత్త లాభాలను ఆర్జించేందుకు అద్భుతమైన సమయం ఇది.
మకర రాశి: వృత్తి మరియు వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి తిరుగులేని పురోగతి కనిపిస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు.
కుంభ రాశి: అదృష్టం పూర్తిగా మీ వెంటే ఉంటుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా దూరపు ప్రయాణాలు సులభంగా నెరవేరుతాయి.
మీన రాశి: ఈ సమయం మీకు అంత అనుకూలంగా లేదు. ఆరోగ్యం పట్ల, దాంపత్య జీవితం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More