అక్టోబర్లో సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. నెల రోజులు ఈ 5 రాశుల అదృష్టం సూర్యునిలా ప్రకాశిస్తుంది!
సూర్యుడు అక్టోబర్ 17న తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో అప్పటికే తులారాశిలో ఉన్న బుధ, శుక్ర గ్రహాలతో సూర్యుడు సంయోగం ఏర్పరుస్తాడు. అందువల్ల సూర్యుని ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలను, వృత్తిలో పురోగతిని, ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూలమైన పరిణామాలను తీసుకురాగలదు.
సూర్యుడు 2026 అక్టోబర్ 17వ తేదీ శనివారం సాయంత్రం 7:57 గంటలకు కన్యారాశిని విడిచిపెట్టి తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు నవంబర్ 16వ తేదీ సోమవారం సాయంత్రం 7:48 గంటల వరకు తులారాశిలోనే ఉండి.. ఆ తర్వాత వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు, శుక్రుడు కూడా తులారాశిలో ఉన్నందున, సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడి కలయికతో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిషశాస్త్రంలో భావిస్తారు. సూర్య-శుక్రుల కలయిక శుక్రాదిత్య యోగాన్ని, సూర్య-బుధుల కలయిక బుధాదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. శుక్రుడు నవంబర్ 6 వరకు తులారాశిలో కొనసాగుతాడు. ఈ కాలంలో గ్రహాల కలయికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూలమైన అభివృద్ధిని తీసుకురాగలదు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం వృత్తి, ఆర్థిక రంగాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. పనిలో మీ బాధ్యత పెరగవచ్చు, ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని అవకాశాలు కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం ఉంది. ఉన్నత విద్య, సుదూర ప్రయాణాలు, విదేశీ పరిచయాలకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలలో కూడా అనుకూలమైన పరిణామాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ పెద్దల నుండి మద్దతు పొందవచ్చు, మీ పనితీరు మంచి గుర్తింపు పొందవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త మార్కెట్లు, వినియోగదారులు లేదా వ్యాపార భాగస్వాములు పరిచయం కావచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో, గతంలో చేసిన ప్రయత్నాల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది.
మేష రాశి
సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం మేషరాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపారం, సంబంధాలలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఈ కాలంలో పని రంగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. మీ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకునే అవకాశం లభించడంతోపాటు మీరు మీ పై అధికారుల దృష్టిని కూడా ఆకర్షించగలరు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కస్టమర్లు, వ్యాపార పరిచయాలు లభించవచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు చేసుకునే అవకాశం లభించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. వివాహ, ప్రేమ సంబంధాలలో పరస్పర అవగాహన పెరగవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం వారి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను, బాధ్యతలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. పని ఒత్తిడి పెరగవచ్చు, కానీ దానికి అనుగుణంగా మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ విధులను మరింత బాధ్యతతో నిర్వర్తించడం వలన కార్యాలయంలో మీ స్థానం మరింత బలోపేతం కావచ్చు. మీకు ఉన్నతాధికారుల నుండి మద్దతు, మార్గదర్శకత్వం లభించే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తిలో మీరు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మార్పులు నెమ్మదిగా కార్యరూపం దాల్చవచ్చు. ఈ కాలం వ్యాపారవేత్తలకు ప్రత్యేకమైనది, ఎందుకంటే చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు లేదా పనులు మళ్లీ మెుదలవుతాయి. కొత్త వ్యాపార పరిచయాల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం కూడా మీకు లభించవచ్చు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం అనేది ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, పనితీరును పెంచే కాలంగా ఉంటుంది. మీ మూడో ఇంట్లో సూర్యుని సంచారం కొత్త ప్రయత్నాలను చేపట్టడానికి ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. చాలా కాలంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న కొన్ని పనులు నెమ్మదిగా విజయం వైపు సాగవచ్చు. దీనికి అదనపు కృషి అవసరం అయినప్పటికీ, మీ ప్రయత్నాలు వృథా కావు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు వారి కష్టానికి తగిన గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. జీతం పెంపు లేదా కొత్త బాధ్యతల వంటి పరిణామాలు ఉండవచ్చు. వృత్తిపరమైన రంగంలో మీ గౌరవం కూడా పెరగవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త అవకాశాలు, లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ లేదా కాంట్రాక్టుకు దారితీయవచ్చు.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి సూర్యుడు మీ మొదటి ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం మీ వ్యక్తిత్వం, హోదా, వృత్తిపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి మీకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉన్నతాధికారులతో గతంలో ఉన్న విభేదాలు నెమ్మదిగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. వృత్తి మార్పు కోరుకునే వారికి కొత్త బాధ్యత లేదా కొత్త అవకాశం ఎదురుకావచ్చు. గతంలో చేసిన కష్టానికి ఇప్పుడు ఫలితం దక్కుతుందనే సూచనలు ఉన్నాయి. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త వ్యాపార పరిచయాలు, భాగస్వామ్య అవకాశాలు లభించవచ్చు. వీటి ద్వారా ఆదాయం పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More