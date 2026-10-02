రాహు నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు 0 అక్టోబర్ 24 వరకు ఈ 4 రాశులకు శుభ ఫలితాలు..! అదృష్టం కూడా..
రాహువుకు చెందిన స్వాతి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి సంచారం మొదలైంది. రాబోయే 23 రోజుల పాటు వృషభం, కర్కాటకం, తులా, కుంభ రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మెరుగైన అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఐశ్వర్యం, అందం, భోగభాగ్యాలకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం నక్షత్ర పరివర్తనం చెందింది. సెప్టెంబర్ 11న శుక్రుడు రాహు గ్రహానికి చెందిన స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. రాబోయే 23 రోజుల పాటు…. అంటే అక్టోబర్ 24 వరకు శుక్రుడు ఈ నక్షత్రంలోనే కొనసాగనున్నాడు. జ్యోతిష్య పరిభాషలో స్వాతి నక్షత్రానికి అధిపతి నిగూఢ, నీడ గ్రహమైన రాహువు. అందానికీ, సంపదకూ ప్రాతినిధ్యం వహించే శుక్రుడు.. తీవ్రమైన శక్తి కలిగిన రాహువు నక్షత్రంలో సంచరించడం వైదిక జ్యోతిష్యంలో ఎంతో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ రెండు గ్రహాల శక్తి సమ్మేళనం వల్ల కొన్ని రాశుల జాతకంలో అనూహ్య మార్పులు, సానుకూల ఫలితాలు రానున్నాయి.
ప్రసిద్ధ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. స్వాతి నక్షత్రంలో శుక్రుడి ఈ సంచార ప్రభావం ప్రధానంగా వృషభం, కర్కాటకం, తులా మరియు కుంభ రాశుల వారికి అత్యంత శ్రేయస్సకరంగా మారనుంది. ఈ కాలంలో ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల సకల అనుకూలతలు కలుగుతాయి. మీరు పడే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. భాగస్వామ్య (పార్టనర్షిప్) వ్యాపారాలు చేసేవారికి లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. ప్రతీ విషయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కాలం భూమి, ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారానికి చక్కటి సమయం. సంపాదన పెంచుకునేందుకు కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. గతంలో తగ్గిన ఆత్మవిశ్వాసం మళ్లీ పుంజుకుంటుంది. స్థిరాస్తులకు సంబంధించి వినే శుభవార్త మీ మనస్సుకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. కుటుంబంలో మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో నిలకడ, స్థిరత్వం లభిస్తాయి.
తులారాశి:
తులారాశికి అధిపతి స్వయంగా శుక్రుడే కావడంతో, ఈ సంచారం వీరికి అమితమైన ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెడుతుంది. పెండింగ్లో పడిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాల్లో మీ నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలనిస్తాయి. రాబోయే 23 రోజులు మీ జీవితంలో నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతాయి.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా ధనలాభం పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటంతో నిలిచిపోయిన పనులన్నీ చకాచకా పూర్తవుతాయి. ప్రభుత్వ రంగం నుంచి లేదా సర్కారు పనుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనాలు అందుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఉన్నవారికి ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. పిల్లల పురోగతి, ప్రేమ జీవితం సంతృప్తికరంగా సాగుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More