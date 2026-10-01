మరికొన్ని రోజుల్లో సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పుతో వీరికి అనుకూలంగా రోజులు, మనీ లక్కు!
అక్టోబర్ నెలలో సూర్యుడు రాహువు అధిపతి అయిన నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల జాతకంలో బలంగా ఉన్న రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. దీనివల్ల ఏ రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
సూర్యుడు నెలకు ఒకసారి తన రాశిని మారుస్తాడు. ప్రస్తుతం కన్యారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అక్టోబర్ 18న సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 24న స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. నవంబర్ 6 వరకు సూర్యుడు ఈ నక్షత్రంలోనే సంచరిస్తాడు. ఈ స్వాతి నక్షత్రానికి అధిపతి రాహువు. సూర్య నక్షత్ర సంచారం 12 రాశులపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులకు అనుకూల ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. సూర్య నక్షత్ర సంచారం ఏ రాశులకు అదృష్టాన్ని తెస్తుందో తెలుసుకోండి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి, సూర్య సంచారం వలన పనిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పనిలో గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. పనిచేసే వారికి పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. కలిసి వ్యాపారం చేసే వారికి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం, మాట్లాడే శైలి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. అందువల్ల మీరు మీ చుట్టూ ఉన్నవారిని ఆకర్షిస్తారు. మీరు పనిలో చేసే పనిని మీ పై అధికారులు ప్రశంసిస్తారు. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తిరిగి చెల్లిస్తారు. సూర్యుని అనుగ్రహంతో ఉన్నత అధికారం, జీతం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి
సూర్య సంచారం మకర రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. మీ పనిలోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపార పర్యటనలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. విదేశీ ప్రయాణ అవకాశాలు లభిస్తాయి. విదేశాలకు సంబంధించిన వ్యాపారం చేసే వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు చేసే పనిలో మీకు శాంతి లభిస్తుంది. కష్టపడి పనిచేయడం మీ జీవితంలో శాంతిని చేకూరుస్తుంది. విదేశాలలో వ్యాపారం చేయాలనుకునే వారికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. పనిలో కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహకారం లభిస్తుంది.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి సూర్య సంచారం ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడే సమయం ఇది. చాలా కాలంగా మీ చేతిలో ఉన్న డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి ఒక ముఖ్యమైన పదవి లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కార్యాలయంలో వారి పై అధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా పూర్తికాని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
సూర్య సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది . విద్యార్థులకు ఇది చాలా అద్భుతమైన సమయం. మీరు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. అనేక మార్గాల నుండి ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. ఇప్పటికే చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మీరు మంచి రాబడిని పొందవచ్చు. మీ పిల్లల నుండి మీకు శుభవార్త అందుతుంది. ప్రేమ జీవితం మధురంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
సూర్య సంచారం వృషభ రాశి వారికి అనేక అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీరు చేసే పనికి కార్యాలయంలో ప్రశంసలు లభిస్తాయి. అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తయ్యే సమయం ఇది. ఉద్యోగార్థులకు మంచి జీతంతో కూడిన ఉద్యోగం లభిస్తుంది. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తుల నుండి మీరు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కుటుంబ వ్యాపారం చేసేవారు గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని ఆనందాన్ని ఇంట్లో పొందుతారు. పనిలో సహకారం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక స్థితిలో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More