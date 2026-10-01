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రేపు మిథున రాశిలో చంద్ర సంచారం.. 4 రాశులకు అదృష్టం, 2 రాశులకు సమస్యలు!

అక్టోబర్ 2న చంద్రుడు బుధుడి అధిపత్యంలోని మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మనస్సు, బుద్ధి, సంభాషణ సామర్థ్యాల మధ్య అనుసంధానం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య పరంగా ఈ కథనం వివరిస్తోంది.  

Published on: Oct 1, 2026, 14:02:20 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడి సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మనస్సు మరియు భావోద్వేగాలను శాసించే చంద్రుడు ప్రతి కొన్ని రోజులకు ఒకసారి రాశి మారుతుంటాడు. అక్టోబర్ 2న చంద్రుడు బుధ అధిపత్యం గల మిథున రాశిలోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాడు. బుధుడిని బుద్ధి, వ్యాపారం, వాక్చాతుర్యం మరియు సంభాషణకు కారకుడిగా భావిస్తారు. చంద్రుడు బుధుడి ప్రభావం ఉన్న రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మేధస్సు, మనస్సుల అద్భుతమైన కలయిక జరుగుతుంది.

రేపు మిథున రాశిలో చంద్ర సంచారం.. 4 రాశులకు అదృష్టం, 2 రాశులకు సమస్యలు! (AI)
రేపు మిథున రాశిలో చంద్ర సంచారం.. 4 రాశులకు అదృష్టం, 2 రాశులకు సమస్యలు! (AI)

ఈ ప్రత్యేక సమయంలో ప్రజల్లో నిర్ణయాలు తీసుకునే వేగం, స్పష్టత పెరుగుతాయి. మాటల్లో మాధుర్యం ఉట్టిపడటంతో పాటు భావాలను ఇతరుల ముందు సులభంగా వ్యక్తపరచగలుగుతారు. ఆర్థిక పరంగా మంచి లాభాలు, వ్యాపార రంగంలో తిరుగులేని విజయాలు సాధించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బుధుడికి మిత్ర రాశులుగా ఉన్న వారికి ఈ గోచారం విశేషమైన శుభఫలాలను ఇస్తుండగా, శత్రు రాశుల వారు మాత్రం కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

ఈ రాశులకు అద్భుత ఫలితాలు

మిథున రాశి: వ్యాపారంలో అసాధారణ వృద్ధి, సంభాషణల్లో రాణింపు

మిథున రాశి వారికే నేరుగా చంద్ర సంచారం జరుగుతుండటంతో వీరికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అపూర్వ విజయాలు దక్కుతాయి. మీ మాటతీరులో స్పష్టత వచ్చి, ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. మనసులోని భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడంలో సఫలమవుతారు.

సృజనాత్మకత, బౌద్ధిక సామర్థ్యాలు కొత్త శిఖరాలను తాకుతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కమ్యూనికేషన్ రంగంతో ముడిపడిన పనుల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. మనశ్శాంతి లభించడంతో పాటు ఇంట్లో శుభవార్తలు వింటారు.

కన్యా రాశి: అనుకూల ఫలితాలు, పెరగనున్న పదవి-ప్రతిష్టలు

కన్యా రాశి వారికి ఈ చంద్ర గోచారం వృత్తి జీవితంలో కోరుకున్న ఫలితాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఎలాంటి క్లిష్టమైన సమసయైన సరే సరిగ్గా నిర్ణయాలు తీసుకునే బలం చేకూరుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మెరుగైన పురోగతి కనిపిస్తుంది. అదృష్టం తోడుండటంతో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.

సమాజంలో హోదా, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య పెరిగే శుభ సూచకాలున్నాయి లేదా కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తుల ద్వారా లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి ఇది సరైన సమయం. మిత్రుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

వృషభ రాశి: అకస్మాత్తుగా ధనలాభం, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు

వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలం ఆర్థికంగా బంగారు బాటలు వేస్తుంది. ఊహించని రీతిలో ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడటంతో పాటు పాత మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బు చేతికి అందుతుంది. మీ మాటల్లోని తియ్యదనం కుటుంబంలో సంతోషాన్ని నింపుతుంది.

ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. దూర ప్రయాణాలు విశేషమైన లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. వృత్తి మరియు ఉద్యోగ రంగాల్లో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు కావడంతో జీవిత భాగస్వామితో మధురమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు.

మకర రాశి: వ్యాపార విస్తరణ, మానసిక ప్రశాంతత

మకర రాశి వారికి ఈ గోచారం ద్వారా నూతన కెరీర్ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. వ్యాపార ఒప్పందాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. మానసిక స్పష్టత ఏర్పడి, సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడంపై దృష్టి పెడతారు. ప్రయాణాలు ఆర్థికంగా కలసివస్తాయి. మంచి వార్తలు విని మనస్సు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. వ్యాపారస్తులకు తమ సంస్థను పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్లే అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.

ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి

మేష రాశి: భావోద్వేగాల వలలో చిక్కుకుని ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర ఖర్చులు పెరగడం వల్ల కొంత మానసిక ఆందోళన కలగవచ్చు.

ధనుస్సు రాశి: ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో తోటివారితో చిన్నపాటి అపార్థాలు రాకుండా చూసుకోండి. వ్యర్థమైన ఖర్చులు మరియు మానసిక అశాంతిని దూరం చేసుకునేందుకు ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/రేపు మిథున రాశిలో చంద్ర సంచారం.. 4 రాశులకు అదృష్టం, 2 రాశులకు సమస్యలు!
Home/Rasi Phalalu/రేపు మిథున రాశిలో చంద్ర సంచారం.. 4 రాశులకు అదృష్టం, 2 రాశులకు సమస్యలు!
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