అక్టోబర్ మొదటి వారం రాశి ఫలాలు.. ఉద్యోగం, ధనం, వ్యాపారంలో ఏ రాశికి ఎలా?
అక్టోబర్ నెల తొలి వారంలో సూర్యుడు కన్యారాశిలో, కుజుడు కర్కాటకంలో, బుధుడు–శుక్రుడు తులారాశిలో, గురుడు కర్కాటకంలో, శని మీనంలో, రాహు–కేతువులు కుంభ–సింహ రాశుల్లో సంచరిస్తున్నట్లు ఈ కథనం వివరిస్తోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారం, వాటి గమనం మానవ జీవితాలపై అత్యంత బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అక్టోబర్ నెల తొలి వారం గ్రహాల పరంగా ఎంతో విశేషమైనదిగా నిలుస్తోంది. గ్రహాల రాజు అయిన సూర్య భగవానుడు కన్యా రాశిలో, హస్త నక్షత్రంలో సంచరిస్తుండగా, పరాక్రమకారకుడు కుజుడు కర్కాటక రాశిలో కొలువుదీరాడు.
మరోవైపు, వాక్కారకుడు బుధుడు, ఐశ్వర్య ప్రదాత శుక్రుడు తులారాశిలో సంచరిస్తుండగా, శుక్రుడు అక్టోబర్ 3 నుంచి వక్రీకరణ (వెనుకకు ప్రయాణం) చెందనున్నాడు. ఇక దేవగురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండటం, శని భగవానుడు మీన రాశిలో, రాహు-కేతువులు కుంభ-సింహ రాశుల్లో సంచరించడం విశేషం. ఈ గ్రహాల కలయిక మరియు గమనం మేషం నుంచి మీనం వరకు ఉన్న పన్నెండు రాశుల జాతకులపై ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తుందో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి: పనిలో ఒత్తిడి - ఆర్థిక సమతుల్యత ముఖ్యం
మేష రాశి వారికి ఈ వారం వృత్తిపరంగా కొంత ఒత్తిడి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి కాబట్టి, అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అయితే మానసిక ఆందోళనలను అధిగమించడానికి కాస్త ప్రశాంతత అవసరం.
వృషభ రాశి: ఉద్యోగంలో పురోగతి - శుభవార్తలు
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం వృత్తి జీవితంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆఫీసులో పదోన్నతులు, కొత్త బాధ్యతలు లభించే సూచనలున్నాయి. ఆర్థికంగా బలపడటంతో పాటు నూతన పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూల సమయం. గృహంలో పవిత్ర కార్యాలు లేదా వేడుకలు జరిగే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు బలపడతాయి.
మిథున రాశి: కెరీర్లో మిశ్రమ ఫలితాలు - సంయమనం అవసరం
మిథున రాశి వారికి వృత్తిపరంగా కొన్ని హెచ్చుతగ్గులు ఎదురుకావచ్చు. తోటివారితో ఎలాంటి వాదనలకు దిగకపోవడమే మంచిది. ఈ సమయంలో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం శ్రేయస్కరం కాదు. కుటుంబంలో చిన్నపాటి అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. ఆరోగ్య విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఇబ్బందిని నివారించవచ్చు.
కర్కాటక రాశి: వృత్తిలో విజయాలు - ఆకస్మిక ధనలాభం
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టం వెన్నంటి ఉంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. మీరు చేపట్టే పనుల్లో సఫలత లభించడంతో పాటు ఊహించని ధనలాభం కలుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
సింహ రాశి: వ్యాపారంలో విస్తరణ - ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు
సింహ రాశి వారికి వ్యాపార రంగంలో తిరుగులేని పురోగతి కనిపిస్తుంది. మీ పనితీరును చూసి ఉన్నతాధికారులు మురిసిపోతారు. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
కన్యా రాశి: అప్రమత్తత అవసరం - శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్త
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం కొద్దిపాటి అప్రమత్తత అవసరం. మీ ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేని వారు కొన్ని ఇబ్బందులు సృష్టించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు. కుటుంబంలో ఒకరి ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగించవచ్చు. మాట తీరుతో ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు. ఖర్చులను బడ్జెట్ ప్రకారం ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
తులా రాశి: కొత్త ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం - సుఖసంతోషాలు
తులా రాశి వారికి ఈ వారం కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి అత్యంత అనుకూలమైనది. వృత్తి మరియు వ్యాపార రంగాల్లో సానుకూల మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు వైవాహిక జీవితం ఎంతో మధురంగా మారుతుంది. శారీరక ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి: ప్రయాణాలు లాభసాటి - మిత్రుల సహకారం
వృశ్చిక రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మంచి ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. స్నేహితుల అండదండలు లభిస్తాయి. అయితే ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి అపార్థాలు రాకుండా స్పష్టతతో ఉండటం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి: అదృష్ట యోగం - ఆర్థిక స్థిరత్వం
ధనుస్సు రాశి వారికి దైవబలం, అదృష్టం తోడుంటాయి. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ సులువుగా పూర్తవుతాయి. అకస్మాత్తుగా ధనప్రాప్తి కలగడంతో బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. మీ పనికి తగిన గుర్తింపు లభించి, పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.
మకర రాశి: పని ఒత్తిడి - తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు
ఈ రాశి వారికి ఈ వారం పనిభారం కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఆందోళన చెందకుండా ప్రశాంతంగా వ్యవహరించాలి. ఏ విషయంలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. జీవిత భాగస్వామితో సామరస్యంగా ఉంటూ ముందుకు వెళ్లడం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
కుంభ రాశి: భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త - ఆస్తి లాభాలు
కుంభ రాశి వారు ఆర్థిక విషయాల్లో, ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కార్యాలయంలో సహోద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తుల ద్వారా లాభాలు అందుకునే యోగం ఉంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా సమయం గడుపుతారు.
మీన రాశి: ఆర్థిక పురోగతి - అపార మద్దతు
ఈ రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక స్థితి మెరుగవుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ప్రమోషన్లు లేదా నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. బంధుమిత్రుల పూర్తి సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More