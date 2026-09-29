Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Weekly Numerology: ఈ 9 మూలాంకాలకు కొత్త అవకాశాల వారం.. పాత పరిచయాలతో అదృష్టం!

సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అంకె జ్యోతిష్య ప్రకారం మాట్లాడటం, కొత్త పరిచయాలు, పాత సంబంధాల పునరుద్ధరణ, కొత్త అవకాశాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. మౌనంగా ఉండటం కంటే మనసులోని భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచడం ఈ వారంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

Published on: Sep 29, 2026, 09:30:21 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

అంకె జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 28 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు వచ్చే ఈ కొత్త వారం మౌనంగా ఉండిపోవాల్సిన సమయం కాదని, మనసులోని భావాలను ధైర్యంగా బయటపెట్టాల్సిన సమయమని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. గత వారంతో పోలిస్తే ప్రశాంత వాతావరణం మారుతూ, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండటం, కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరగడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ సమయంలో పాత పరిచయాలు కూడా మళ్లీ చిగురించి సరికొత్త అవకాశాలకు ద్వారాలు తెరుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, అతి ఉత్సాహం వల్ల లక్ష్యాల నుంచి దృష్టి మళ్లకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

Weekly Numerology: ఈ 9 మూలాంకాలకు కొత్త అవకాశాల వారం.. పాత పరిచయాలతో అదృష్టం! (AI)
Weekly Numerology: ఈ 9 మూలాంకాలకు కొత్త అవకాశాల వారం.. పాత పరిచయాలతో అదృష్టం! (AI)

మూలాకం 1:

మూలాకం 1 తో జన్మించిన వారికి ఈ వారం తమ ప్రతిభను చాటుకోవడానికి, అనుకున్న పనులను ముందుండి నడిపించడానికి చక్కటి అవకాశం లభిస్తుంది. ఎవరితోనైనా కొత్త ఆలోచనలు పంచుకోవాలనుకుంటే ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లవచ్చు. ఆఫీసులో జరిగే సమావేశాల్లో మీ స్పష్టమైన అభిప్రాయాలే మీకు గుర్తింపు తెచ్చిపెడతాయి. అయితే ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. విశ్రాంతి, నిద్ర విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీ పడకూడదు. కుటుంబ జీవితంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహంగా సాగుతుంది.

మూలాకం 2:

ఈ వారం వారు తమ మనసులోని భావాలను, ఆలోచనలను కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పడం చాలా అవసరం. సాధారణంగా వీరు పరిస్థితులను ముందుగా పరిశీలించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. కానీ, ఈ వారం ఎక్కువ సేపు మౌనంగా ఉంటే మంచి అవకాశాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇతరుల సమస్యల గురించిన అనవసరమైన ఆందోళనలను మీపై రుద్దుకోవద్దు. అపార్థాలు తొలగిపోవాలంటే మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడం ఒక్కటే మార్గం.

మూలాకం 3:

సృజనాత్మక రంగంలో ఉన్నవారికి, విద్యారంగానికి సంబంధించిన వారికి, అలాగే ఇతరులతో నిరంతరం సంభాషించే వృత్తుల్లో ఉన్నవారికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీలోని టాలెంట్ బయటపడే సరైన సమయం ఇది. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు లేదా సామాజిక వేడుకల్లో ఎక్కువగా పాల్గొనడం వల్ల కాస్త అలసట రావచ్చు, కనుక తగినంత మానసిక విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో ఆనందంగా గడిపే క్షణాలు మీలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి.

మూలాకం 4:

ఈ వారం ఈ వర్గంలోని వారు తమ ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్న పనులతో పాటు ఇతరులతో సంభాషించే విధానంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలి. ప్రతిదీ నిబంధనల ప్రకారం జరగాలని కోరుకునే వీరికి, అనుకోకుండా ఎదురయ్యే చిన్నపాటి మార్పులు కాస్త ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. ఇలాంటి సమయాల్లో సంయమనం కోల్పోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటం చాలా అవసరం. భాగస్వాములతో కేవలం పనుల ద్వారానే కాకుండా, మాటల ద్వారా కూడా మీ ప్రేమను వ్యక్తపరచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మూలాకం 5:

ఈ వారం వీరికి క్షణం తీరిక లేకుండా గడుస్తుంది. నిరంతరం జరిగే మీటింగ్‌లు, చిన్నపాటి ప్రయాణాలు, కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు దినచర్యలో భాగమైపోతాయి. సాధారణ సంభాషణల ద్వారా కూడా మంచి వృత్తిపరమైన అవకాశాలు తలుపు తట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ ఒత్తిడి మధ్యలో మానసిక ప్రశాంతత కోసం కొంత సమయం కేటాయించడం చాలా ముఖ్యం. ప్రేమ జీవితంలో సరదా క్షణాలు ఉంటాయి. కేవలం బోరింగ్ అనిపించిందనే కారణంతో పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు.

మూలాకం 6:

సమూహాలతో కలిసి పనిచేసే సామర్థ్యం ఈ వారం వీరికి ఎంతో ఉపకరిస్తుంది. తోటి ఉద్యోగులు లేదా టీమ్‌తో కలిసి చేసే పనులు అనుకున్నదాని కంటే వేగంగా పూర్తవుతాయి. తోటివారికి సాయం చేసే క్రమంలో మీ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. మీకంటూ కొంత సమయం కేటాయించుకోండి. ఎవరితోనైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, ఎక్కువ ఆలోచించి సమయం వృథా చేయకుండా నేరుగా, ప్రేమపూర్వకంగా మాట్లాడుకోవడం వల్ల సమస్య పరిష్కారమవుతుంది.

మూలాకం 7:

సాధారణంగా ఎక్కువగా ఒంటరిగా ఉండటానికి, లోతుగా ఆలోచించడానికి ఇష్టపడే ఈ వ్యక్తులు, ఈ వారం ఆ గుల్ల నుంచి బయటకు రావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. మీ అభిప్రాయాలను పూర్తిగా మనసులోనే దాచుకోకుండా, నమ్మకమైన ఒకరితో పంచుకోవడం వల్ల మంచి సలహాలు అందుతాయి. సామాజిక కార్యక్రమాలు పెరగడం వల్ల మానసికంగా అలసట వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, కాస్త ఏకాంతాన్ని కూడా ఆస్వాదించండి.

మూలాకం 8:

సరైన సమయంలో మాట్లాడే మాటలు ఈ వారం వీరికి ఎన్నో క్లిష్టమైన పనులను సులభతరం చేస్తాయి. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, చర్చలు, పాత పరిచయాల ద్వారా అద్భుతమైన అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. అయితే పని ఒత్తిడి వల్ల శరీరంలో కలిగే అలసటను విస్మరించవద్దు. సంబంధాలలో మీదే పైచేయిగా ఉండాలని ప్రయత్నించడం కంటే, అవతలి వారి మనసు అర్థం చేసుకుని మృదువుగా మాట్లాడటం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి.

మూలాకం 9:

అధిక ఉత్సాహం, అందరినీ కలుపుకొనిపోయే నాయకత్వ లక్షణాలు ఈ వారం వీరికి మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉమ్మడిగా చేసే పనుల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు చూస్తారు. చుట్టూ జరిగే హడావుడి మధ్య మీ మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. గతం తాలూకు చేదు జ్ఞాపకాలు లేదా చిన్నపాటి విషయాలను పదే పదే తలచుకుని బాధపడకుండా, వర్తమానంలో ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

మొత్తంగా చూస్తే, ఈ వారం నూతన ప్రారంభాలు మరియు పరస్పర సంబంధాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉన్న కాలమని అంకె జ్యోతిష్య నిపుణులు తేల్చి చెబుతున్నారు. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడమే మీ విజయానికి బాటలు వేస్తుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

recommendedIcon
Home/Rasi Phalalu/Weekly Numerology: ఈ 9 మూలాంకాలకు కొత్త అవకాశాల వారం.. పాత పరిచయాలతో అదృష్టం!
Home/Rasi Phalalu/Weekly Numerology: ఈ 9 మూలాంకాలకు కొత్త అవకాశాల వారం.. పాత పరిచయాలతో అదృష్టం!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes