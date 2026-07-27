సూర్యుడు, బుధుడి కలయిక వల్ల ఆగస్టులో సమస్యల నుంచి బయటపడే 3 రాశులు
గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు, గ్రహాలకు యువరాజు అయిన బుధుడు ఆగస్టులో సుమారు 17 రోజుల పాటు సింహరాశిలో సంచరిస్తారు. ఈ సూర్య బుధ సంయోగం కారణంగా ఏ మూడు రాశుల వారికి వారి జీవితంలో ఆనందం కలుగుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడు, బుధుడిని చాలా శుభ గ్రహాలు అని పిలుస్తారు. అవి సరైన సమయంలో సంయోగంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఈ గ్రహ సంయోగం శుభ, అశుభ ప్రభావం 12 రాశిచక్రాలకు చెందిన ప్రజల జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. ఈ సూర్య-బుధ సంయోగం సానుకూల ప్రభావం ముఖ్యంగా మూడు రాశిచక్రాలకు చెందిన ప్రజల జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. ఈ సంయోగం ముఖ్యంగా తెలివితేటలు, సంభాషణ నైపుణ్యాలు, వృత్తి పరంగా విజయాన్ని అందిస్తుంది.
సూర్యుడు 2026 ఆగస్టు 17న ఉదయం 8:03 గంటలకు సింహరాశిలో తన సంచారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. 2026 ఆగస్టు 22న బుధుడు సాయంత్రం 7:58 గంటలకు సింహరాశిలో తన సంచారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. సింహరాశిలో సూర్య-బుధ సంయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ శుభ సంయోగం 2026 సెప్టెంబర్ 17 వరకు కొనసాగుతుంది. సెప్టెంబర్ 17న ఉదయం సుమారు 7:58 గంటలకు సూర్యుడు సింహరాశిని విడిచిపెట్టి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సూర్య-బుధ సంయోగం శుభ ప్రభావాన్ని ఏ మూడు రాశుల వారు తమ జీవితాలపై చూడగలరో పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
సూర్యుడు, బుధుడు కలయిక మేష రాశి వారి జీవితాలపై చాలా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ రాశికి చెందిన వారు ఈ కాలంలో తమ జీవితాలలో పెద్ద మార్పులను అనుభవిస్తారు. అదేవిధంగా గ్రహాల శుభ కలయిక సమయంలో, మేష రాశి వారికి తమ కుటుంబ సభ్యులందరితో మంచి సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ఇది మనశ్శాంతిని కలిగిస్తుంది. సూర్యుడు, బుధుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మేష రాశి వారికి ఒక అద్భుతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది, ఇది ఆకస్మిక సంపదకు దారితీస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి సూర్య, బుధ గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉంటుంది. జీవితంలో వారికి చాలా మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా మీ వృత్తిలో గొప్ప విజయాలు సాధించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. దీనితో పాటు సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి అసంపూర్తి పనులన్నీ ఈ సమయంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. సింహ రాశిలో జన్మించిన వారు ధన రంగంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొంది సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు.
తులా రాశి
సూర్య, బుధ గ్రహాల అద్భుతమైన కలయిక కారణంగా తులారాశి వారి జీవితంలో ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టపు పూర్తి మద్దతును పొంది, అపారమైన సానుకూల ఫలితాలను పొందుతారు. అలాగే, ఈ సమయం మీకు చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో తులారాశి వారు భూమికి సంబంధించిన ఏదైనా సమస్యను ఎదుర్కొంటుంటే మీ సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీకు మరింత మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. సూర్య, బుధ గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో తులారాశి వారు పని మీద ప్రయాణం చేయవలసి రావచ్చు. తులారాశి వారు అపారమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో కొత్త భాగస్వామ్యాన్ని పొందడంలో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More