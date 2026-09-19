2027లో సూర్య గోచారం: ఈ 5 రాశులకు ఫిబ్రవరి 13 నుంచి కష్టకాలం!
వైదిక జ్యోతిష్య ప్రకారం 2027 ఫిబ్రవరి 13న సూర్యుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించి మార్చి 15 వరకు అక్కడ సంచరిస్తాడని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది. ఈ సూర్య గోచారం సమయంలో కర్కాటక, సింహ, తుల, వృశ్చిక, మీన రాశుల వారు కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనంలో వచ్చే మార్పులు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. వచ్చే ఏడాది అంటే 2027 ఫిబ్రవరిలో సూర్య భగవానుడు తన రాశిని మారుస్తూ కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. ఈ సూర్య గోచారం మొత్తం 31 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. ఫిబ్రవరి 13 నుంచి మార్చి 15 వరకు ఉండే ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తే, మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేయాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారు ఈ ఒక నెల రోజులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉన్నందున ముందస్తు జాగ్రత్తలు పాటించడం చాలా ముఖ్యం. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా గ్రహాల రాశి మార్పులపై ఎంతో విశ్వాసం ఉంచుతారు కాబట్టి, ఈ ప్రత్యేక కాలంలో ఏయే రాశులు ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
కర్కాటక రాశి:
సూర్యుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించగానే కర్కాటక రాశి వారికి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. "ఈ సమయంలో తండ్రితో లేదా పితృవర్గంతో మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది," అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ రంగ పనులకు సంబంధించి ఊహించని అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి. ఆఫీసులో పైఅధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు అత్యంత సంయమనం పాటించాలి. ఎటువంటి అనవసర వాదనలకు దిగకుండా ఉండటమే మంచిది.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం ఆందోళనను పెంచుతుంది. ఈ కాలంలో ప్రభుత్వ పరమైన విషయాల్లో లేదా చట్టపరమైన పత్రాల విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా పెద్ద మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఉద్యోగ మార్పు లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్ల విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా అన్ని కోణాలను బేరీజు వేసుకోవాలి. పూర్తి సమాచారం సేకరించిన తర్వాతే ముందడుగు వేయడం శ్రేయస్కరం.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారు ఈ నెల రోజులు తమ కోపాన్ని పూర్తిగా అణచిపెట్టుకోవాలి. ఏ క్షణంలోనూ ఆవేశంతో లేదా భావోద్వేగాలతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. వ్యక్తిగత జీవితంలో మరియు ఉద్యోగ రంగంలో కొన్ని కఠినమైన సవాళ్లు ఎదురవుతాయి, వాటిని పరిష్కరించడం అంత సులభం కాదు. అయితే ప్రశాంతంగా ఆలోచించడం ద్వారా మాత్రమే ప్రతికూల పరిస్థితులను అదుపులోకి తెచ్చుకోగలుగుతారు.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారి జీవితంలో ఈ సూర్య గోచారం అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడిని తెస్తుంది. చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద గొడవలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు పదజాలంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. కుటుంబ సభ్యులు చెప్పే మంచి మాటలను విస్మరించవద్దు. సహనంతో వ్యవహరిస్తే పెద్ద వివాదాల నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు.
మీన రాశి:
సూర్యుడి గమనం మారడం వల్ల మీన రాశి వారికి ఫిబ్రవరి 13 నుంచి 31 రోజుల పాటు వృత్తి జీవితంలో ఇబ్బందులు తప్పవు. పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా ఒడుదుడుకులు ఎదురవుతాయి. ఏ పనిలోనైనా లేదా ఏ విషయంలోనైనా హడావుడిగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నష్టపోతారు. కొద్ది రోజులు ఓపిక పట్టడం ద్వారా పరిస్థితులు మళ్లీ మీ ఆధీనంలోకి వస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More