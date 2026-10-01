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అక్టోబర్ 1 గురువారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశులకు ధనలాభం, శుభవార్తలు!

అక్టోబర్ 1, 2026 గురువారం రోజున గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. గురువారం శ్రీ మహావిష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల సంపద, ధన-ధాన్య వృద్ధి కలుగుతుందని హిందూ సంప్రదాయ విశ్వాసం.

Published on: Oct 1, 2026, 04:01:15 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి రోజు గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా రాశిఫలాలు మారుతుంటాయి. నేడు అక్టోబర్ 1, 2026 (గురువారం). హిందూ సంప్రదాయంలో గురువారాన్ని జగత్కారణుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు పూజకు అంకితం చేశారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల సకల సంపదలు, ధన-ధాన్య వృద్ధి చేకూరుతాయని నమ్ముతారు. గ్రహాల గమనం దృష్ట్యా నేటి రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలను తెచ్చిపెడితే, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అక్టోబర్ 1 గురువారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశులకు ధనలాభం, శుభవార్తలు! (AI)
అక్టోబర్ 1 గురువారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశులకు ధనలాభం, శుభవార్తలు! (AI)

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు రొమాంటిక్ లైఫ్‌లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ముఖ్యంగా సింగిల్స్‌గా ఉన్నవారి జీవితంలోకి కొత్త వ్యక్తి ప్రవేశించే బలమైన అవకాశాలున్నాయి. కెరీర్ పరంగా మీ బాధ్యతలను నిర్వర్తించేటప్పుడు సరైన సమతుల్యత పాటించడం ముఖ్యం. మీ వ్యక్తిత్వమే మీ అతిపెద్ద ఆభరణం. ఆరోగ్యరీత్యా శరీతానికి సరిపడా నీరు తాగుతూ హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటం చాలా అవసరం.

వృషభ రాశి

ఈరోజు మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది. లేదంటే అనవసరమైన గొడవలకు దారితీస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరికైనా ఆర్థిక సహాయం చేయాల్సి రావచ్చు, ఇది మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక పరిస్థితిపై కొంత ప్రభావం చూపుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నేటి దినం మీకు ఎంతో ఉత్సాహంగా, రొమాంటిక్‌గా సాగిపోతుంది.

మిథున రాశి

ఉద్యోగ లేదా వ్యాపార నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా అనిపిస్తే కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది. నేడు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు లేదా వాదనలు జరిగే సూచనలున్నాయి, కాబట్టి సంయమనం పాటించండి.

కర్కాటక రాశి

మీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయం ఇది. ఇతరుల గురించి ఆలోచించే బదులు నేడు 'సెల్ఫ్ లవ్' (స్వీయ సంరక్షణ) మీద దృష్టి పెట్టండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం చేయడం అద్భుతమైన ఫలితాలనిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఒడిదుడుకులు ఉండే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆచితూచి ఖర్చు చేయండి.

సింహ రాశి

నేటి దినం సింహ రాశి వారికి చాలా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. సాయంత్రం సమయంలో మీ ప్రియమైన వ్యక్తితో లేదా లవర్‌తో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆరోగ్యం పట్ల ఎలాంటి అలసత్వం ప్రదర్శించవద్దు. షాపింగ్ చేసేటప్పుడు లేదా ఖర్చు చేసేటప్పుడు కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించడం ముఖ్యం.

కన్యా రాశి

ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు ఎంతో ఉత్సాహంగా, ప్రొడక్టివ్‌గా ఫీలవుతారు. అయితే మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. బయట దొరికే జంక్ ఫుడ్‌కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి. వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రేమ, సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి.

తులా రాశి

ఆర్థికంగా ఈరోజు మీకు ఎంతో పటిష్టమైన రోజు. ఊహించని రీతిలో ధనలాభం కలుగుతుంది. అయితే అదే స్థాయిలో ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. అనవసరమైన విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి ఒత్తిడి తెచ్చుకోవద్దు. ఆఫీస్ టెన్షన్‌ను ఇంటికి తీసుకురాకండి.

వృశ్చిక రాశి

ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు లేదా వాహనం నడిపేటప్పుడు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆఫీసులో మీ కష్టాన్ని, నిజాయితీని పైఅధికారులు గుర్తిస్తారు. ఆర్థికంగా మీకు లాభాలు వచ్చే సూచనలున్నాయి. మీపై కొన్ని కొత్త బాధ్యతల భారం పడే అవకాశం ఉంది.

ధనుస్సు రాశి

ఈరోజు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో మీ భాగస్వామికి తగినంత సమయం కేటాయించడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటిస్తూ జంక్ ఫుడ్‌కు నో చెప్పండి. రోజు చివరిలో ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.

మకర రాశి

ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది, అయినప్పటికీ బయటి ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఆర్థిక పరంగా ఈరోజు మీకు అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మీ చేతికి చిక్కడం వల్ల అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలుగుతుంది.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు ఎంతో లాభదాయకమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మీ బాస్‌ల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. కొన్ని కీలకమైన బాధ్యతలు మీ భుజస్కంధాలపై పడతాయి. ఎప్పుడూ పాజిటివ్ ఆలోచనలతో ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.

మీన రాశి

మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఎవరికైనా తొందరపాటుతో ఖర్చు చేసే బదులు ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు సాగడం మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవడం అత్యంత అవసరం. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని రీతిలో మంచి రిటర్న్స్ అందుకుంటారు. నేటి రోజు మీకు ఎంతో అద్భుతంగా గడుస్తుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 1 గురువారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశులకు ధనలాభం, శుభవార్తలు!
Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 1 గురువారం రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశులకు ధనలాభం, శుభవార్తలు!
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