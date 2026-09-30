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October Horoscope: అక్టోబర్ 2026 రాశి ఫలాలు.. ఆర్థికం నుంచి కుటుంబం వరకు 12 రాశుల ఫలితాలు!

జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం అక్టోబర్ 2026లో బుధుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడు, కుజుడు, శని, గురు గ్రహాల సంచారాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహస్థితుల ప్రభావంతో 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి వంటి అంశాల్లో భిన్నమైన ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. 

Published on: Sep 30, 2026, 12:30:41 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అక్టోబర్ నెల అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ నెలలో బుధుడు, శుక్రుడు, సూర్యుడు, కుజుడు, శని మరియు దేవగురు బృహత్ గ్రహాల సంచారంలో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయి.

October Horoscope: అక్టోబర్ 2026 రాశి ఫలాలు.. ఆర్థికం నుంచి కుటుంబం వరకు 12 రాశుల ఫలితాలు!
October Horoscope: అక్టోబర్ 2026 రాశి ఫలాలు.. ఆర్థికం నుంచి కుటుంబం వరకు 12 రాశుల ఫలితాలు!

నెల ప్రారంభంలో అక్టోబర్ 1న బుధుడు స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనుండగా, అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు తులా రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. అలాగే అక్టోబర్ 31న గురుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ గ్రహాల గమనం వల్ల మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు అన్ని రాశుల వారి ఆర్థిక, ఉద్యోగ, కుటుంబ మరియు వ్యాపార జీవితాలపై గణనీయమైన ప్రభావం పడనుంది.

మేష రాశి

ఈ రాశి వారికి అక్టోబర్ నెలలో మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వ్యాపార రంగంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, మీ పనుల్లోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. కార్యాలయంలో మీ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఫలితాలు వస్తాయి. అదృష్టం తోడు నిలిచి ప్రయాణాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. విద్యార్థులకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. అయితే కుటుంబపరమైన చిన్నపాటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆర్థికంగా సాధారణ స్థితి ఉంటుంది, ఖర్చులు పెరగడం వల్ల కొంత మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు.

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారు ఈ నెలలో ధనపరమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే అవకాశముంది. అకారణ ఖర్చులు పెరగడం మరియు ఆదాయం మందగించడం వల్ల అప్పులు చేసే పరిస్థితి రావచ్చు. అయితే ఉద్యోగ రంగంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. శత్రువులు లేదా ప్రత్యర్థుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది. ప్రేమికులకు ఈ కాలం మధురంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో కలిసి దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.

మిథున రాశి

ఉద్యోగంలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు, అయితే ఏ పనైనా ఎంతో సంయమనంతో, ఓపికతో చేయడం మంచిది. కుటుంబ విషయాలకై కొంత ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. ఉద్యోగస్తులు తమ పని నాణ్యతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం వల్ల మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పాత విషయాలను తలచుకుంటూ బంధాల్లో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఈ నెలలో ఎటువంటి భారీ ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి అక్టోబర్ నెలలో అన్ని వైపుల నుంచి శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. కెరీర్‌లో అద్భుతమైన పురోగతితో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితి కుదుటపడుతుంది. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, నెల చివరి నాటికి ఊహించని ధనలాభాలు పొంది ఆనందిస్తారు. వ్యాపారాలు పుంజుకుని కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది.

సింహ రాశి

నెల ప్రారంభంలో ఈ రాశి వారు అనుకున్న పనులు పూర్తి కావడానికి తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఒడిదుడుకులు తప్పవు. విద్యా రంగం వారికి ఈ నెల అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీ వ్యక్తిత్వంలో నూతన కాంతి కనిపిస్తుంది. నెల చివరికి వచ్చేసరికి ఉపాధి, ఉద్యోగ రంగాల్లో మంచి వృద్ధిని చూస్తారు. ఆర్థిక స్థితి బలపడి కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు పూర్తిగా లభిస్తుంది.

కన్యా రాశి

మీరు పెట్టే కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది, అయితే ఖర్చుల మీద గట్టి నిఘా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ విషయాలలో తొందరపడి కాకుండా ప్రశాంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఏ పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయమైనా ఆచితూచి వ్యవహరించి చేయాలి. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతత వర్ధిల్లుతుంది.

తులా రాశి

ఉద్యోగంలో ఊహించని ఉన్నత స్థాయి విజయాలు లేదా గొప్ప మైలురాళ్లను సాధిస్తారు. నూతన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారాలు లాభాల బాట పడతాయి. గతంలో కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న విభేదాలు చర్చల ద్వారా పరిష్కారమవుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యక్తిగత నిర్ణయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది.

వృశ్చిక రాశి

ఈ నెలలో వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్ధికంగా తిరుగుండదు. మీ ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గి పొదుపుపై దృష్టి సారిస్తారు. అయితే కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం కాదు. ఉద్యోగస్తులకు నూతన బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతి లభించే సూచనలున్నాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరగడంతో పాటు పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. కుటుంబంలో అందరి మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుతుంది.

ధనుస్సు రాశి

కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన మార్పులు చూస్తారు. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు విశేషమైన లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు మెరుగవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది, అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. నెల చివరి నాటికి మీ లక్ష్యాలను మరోసారి సమీక్షించుకుని ముందుకు సాగండి. అదృష్టం మీకు తోడుగా ఉంటుంది.

మకర రాశి

ఈ నెలలో ప్రతి అడుగు ఎంతో ఆలోచించి, ప్రణాళికాబద్ధంగా వేయాలి. ఉద్యోగం మరియు ధన లావాదేవీల విషయంలో తీవ్రమైన అప్రమత్తత అవసరం. కుటుంబ బాధ్యతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు ప్రతి మెరిసేదాన్ని బంగారం అనుకుని మోసపోవద్దు, నష్టాలు రాకుండా జాగ్రత్తపడండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. తొందరపాటుతో పెట్టుబడులు పెట్టకండి.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి అక్టోబర్ నెల అత్యంత అదృష్టకరమైనదిగా నిరూపితమవుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, ఇంక్రిమెంట్లు లభించే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచైనా సులువుగా బయటపడతారు. వ్యాపారంలో అకస్మాత్తుగా భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ పెట్టకపోతే చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. ఆర్థికంగా ఎంతో బలంగా ఉంటారు.

మీన రాశి

ఈ నెలలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఎదురుకావచ్చు. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం గురించి కొంత ఆందోళన చెందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పైఅధికారుల ఆగ్రహానికి గురికాకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపార విస్తరణకు కొన్ని మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యలను సహనంతో పరిష్కరించుకోండి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం. అవివాహితులకు జీవితంలోకి ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి ప్రవేశించే సూచనలున్నాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/October Horoscope: అక్టోబర్ 2026 రాశి ఫలాలు.. ఆర్థికం నుంచి కుటుంబం వరకు 12 రాశుల ఫలితాలు!
Home/Rasi Phalalu/October Horoscope: అక్టోబర్ 2026 రాశి ఫలాలు.. ఆర్థికం నుంచి కుటుంబం వరకు 12 రాశుల ఫలితాలు!
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