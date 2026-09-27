అక్టోబర్లో శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో మంచి రోజులు చూసే 7 రాశులు, ఆర్థిక లాభాలు!
అక్టోబర్ 17 నుండి సూర్య, శుక్ర గ్రహాలు ఒకే రాశిలో సంయోగంలో ఉంటాయి. దీనివల్ల శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక గ్రహ సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూలమైన అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది.
అక్టోబర్ 17 నుండి సూర్య, శుక్ర గ్రహాలు ఒకే రాశిలో సంయోగంలోకి రానున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర విశ్వాసాల ప్రకారం ఇది శుక్రాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక గ్రహ సంయోగం ఫలితంగా మేష, కర్కాటక, కన్యా, తుల రాశుల వారికి ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూలమైన పరిణామాలు కనిపించవచ్చు. ఆదాయం పెరగడం, కొత్త అవకాశాలు లభించడం, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటం వంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని గౌరవం, ప్రతిష్ట, అధికారం, హోదాకు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. మరోవైపు శుక్రుడిని సంపద, శ్రేయస్సు, సౌకర్యం, సుఖాలతో సంబంధం ఉన్న గ్రహంగా చెబుతారు. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం పైన పేర్కొన్న నాలుగు రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక రంగాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.
కన్యా రాశి
సూర్య-శుక్రుల కలయిక కన్యారాశి వారికి ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలతో పాటు, వృత్తిలో కూడా అభివృద్ధి ఉండవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు ముఖ్యమైన కాంట్రాక్టులు లభించే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు అందే అవకాశం కూడా ఉంది.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి, సూర్య-శుక్రుల సంయోగం మీ కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలకు మార్గం సుగమం చేయవచ్చు. మీరు పనిలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు పొందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. ఈ మార్పులు భవిష్యత్తులో వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు సహాయపడవచ్చు.
మిథున రాశి
ఈ కాలంలో మిథున రాశి వారికి వృత్తిపరమైన పురోగతి అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ సంప్రదింపులు, సంభాషణ నైపుణ్యాలు కార్యాలయంలో గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యత కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి అనుకూలమైన పరిణామాలు కనిపించవచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త పరిచయాలు, ఒప్పందాలు సహాయకరంగా ఉండవచ్చని భావించవచ్చు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. గతంలో చేపట్టిన ప్రయత్నాలు కూడా మంచి ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు, కొత్త వినియోగదారులు, వ్యాపార సంబంధాలు ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలను సరిగ్గా రూపొందించుకుంటే భవిష్యత్తులో బాగా పొదుపు చేయడం సాధ్యమవుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి జీవితంలో అనేక అనుకూలమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. సౌకర్యాలు, భౌతిక సదుపాయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే కుటుంబ జీవితంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ ప్రయత్నాలకు మంచి ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలకు వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు లభించవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేసుకునే అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు వృత్తిలో కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశం ఉంది. మీ పనిలో గుర్తింపు లభించవచ్చు. మీ పెద్దల నుండి మీకు మద్దతు లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి లేదా వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు.
మేష రాశి
ఈ కాలం మేష రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక పరంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. సూర్య, శుక్ర గ్రహాల కలయిక వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పురోగతితో పాటు, ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడవచ్చు. భాగస్వామ్యంతో వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించి, లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More