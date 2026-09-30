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ఆర్థికంగా నేడు ఎలా ఉంది? 12 రాశుల ధన రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి

సెప్టెంబర్ 30, 2026న గ్రహాల స్థితిగతుల ప్రభావంతో రాశుల వారీగా ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో స్వల్ప మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. కొందరికి వ్యాపారం, లావాదేవీలు, ఆదాయం, పెండింగ్ చెల్లింపుల్లో పురోగతి కనిపించవచ్చు.  

Published on: Sep 30, 2026, 09:30:19 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఆర్థిక రంగంలో ప్రతిరోజూ కొన్ని హెచ్చుతగ్గులు సహజం. నేడు (సెప్టెంబర్ 30, 2026) గ్రహాల స్థితిగతులరీత్యా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా అనుకూల వాతావరణం ఉంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఆర్థికంగా నేడు ఎలా ఉంది? 12 రాశుల ధన రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి (AI)
ఆర్థికంగా నేడు ఎలా ఉంది? 12 రాశుల ధన రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి (AI)

మేష రాశి

ఈరోజు మీ ఆర్థిక వాతావరణం నిలకడగా ఉంటుంది. ఉదయపు సమయంలో కంటికి సంబంధించిన పత్రాలు, పన్నులు లేదా అద్దె చెల్లింపులు పూర్తి చేయడం మంచిది. వ్యాపారంలో చర్చలు ఫలవంతం అయినప్పటికీ, నిబంధనలను మరోసారి సరిచూసుకునే ముందడుగు వేయాలి. మధ్యాహ్నం తర్వాత నగదు నిల్వలు మరియు క్రమబద్ధమైన చెల్లింపులపై దృష్టి పెట్టడం లాభిస్తుంది. నేడే మీ బిల్లులు, బకాయిలు మరియు అందుబాటులో ఉన్న నిధులను ఒకసారి బేరీజు వేసుకోండి.

వృషభ రాశి

దిన ప్రారంభంలో ఖర్చులు మరియు చెల్లింపుల విషయంలో కఠినమైన నియమాలను పాటించాలి. పెద్ద మొత్తంలో చెల్లింపులు, ఆస్తి పత్రాలు లేదా కొత్త ఒప్పందాల విషయంలో తొందరపాటు తగదు. పెండింగ్ బిల్లులు మరియు బడ్జెట్‌పై నియంత్రణ అవసరం. మధ్యాహ్నం తర్వాత వ్యాపార చర్చలు, కస్టమర్లతో సత్సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. అత్యవసరమైనవి, వాయిదా వేయదగిన ఖర్చులను వేర్వేరుగా రాసుకుని చెల్లింపులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

మిథున రాశి

పొదుపు, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్, మార్కెట్ ఆస్తుల సమీక్షకు ఉదయం వేళ అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే తొందరపాటు నిర్ణయాలు లేదా కఠినమైన మాటలకు దూరంగా ఉండాలి. షేర్లు లేదా కమోడిటీ ట్రేడింగ్‌లో నిబంధనలు కచ్చితంగా పాటించండి. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆస్తి పత్రాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. నిర్దిష్టమైన నగదు నిల్వను పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాతే మిగతా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోండి.

కర్కాటక రాశి

ఆర్థిక ప్రవాహం చురుగ్గా సాగుతుంది. వ్యాపారం, కస్టమర్లు, బిల్లులు మరియు ఒప్పందాలకు సంబంధించిన పనులలో వేగం పుంజుకుంటుంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆదాయం మరియు పొదుపు బలపడినప్పటికీ, ప్రతి ప్రతిపాదనను గుడ్డిగా నమ్మకండి. ఆస్తి పత్రాలను భద్రంగా ఉంచుకోండి. మీకు రావాల్సినవి, చెల్లించాల్సినవి మరియు బ్యాంకు నిల్వలతో కూడిన ఉమ్మడి జాబితాను సిద్ధం చేసుకోండి.

సింహ రాశి

ఈరోజు ఉదయం కొంత ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. ప్రయాణ ఖర్చులు, ఆస్తి పత్రాలు లేదా కొత్త ఆర్థిక బాధ్యతలలో తొందరపాటు వద్దు. వ్యాపార చర్చలు కొనసాగినప్పటికీ, షరతులు స్పష్టంగా ఉంటేనే ముందుకు వెళ్లండి. మధ్యాహ్నం తర్వాత పనితీరు మెరుగై పెండింగ్ బిల్లులు పరిష్కారమవుతాయి. పెద్ద ఖర్చు చేసే ముందు మీ నెలవారీ బడ్జెట్‌ను మరోసారి పరిశీలించండి.

కన్య రాశి

ధన సంబంధిత విషయాలలో అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ రోజంతా అప్రమత్తత అవసరం. పొదుపు, బంగారం, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు లేదా మార్కెట్ ఆస్తులను బేరీజు వేసుకునేటప్పుడు రిస్క్ పరిమితులను గుర్తుంచుకోండి. షేర్ల ట్రేడింగ్‌లో చోటివ్వకండి. ప్రతి ఆర్థిక నిర్ణయానికి ముందు లిఖితపూర్వక వివరాలు మరియు గడువును సరిచూసుకోండి.

తులా రాశి

వ్యాపారం మరియు లావాదేవీలకు ఉదయం పూట సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. భాగస్వామ్య ధనం, ఒప్పందాలు, బిల్లులు లేదా చట్టపరమైన పత్రాల విషయంలో పురోగతి ఉంటుంది, కానీ అంతిమ ఆమోదానికి ముందు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం ముఖ్యం. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆస్తుల విషయంలో అదనపు జాగ్రత్త అవసరం. ఒప్పందాన్ని నేడే రాతపూర్వకంగా నమోదు చేసుకోండి.

వృశ్చిక రాశి

వ్యాపార ఆర్థిక విషయాలకు ఈరోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పెండింగ్ బిల్లులు, చెల్లింపుల క్రమశిక్షణ వంటి సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మధ్యాహ్నం తర్వాత భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు ముందుకు సాగుతాయి, అయితే మీ పూర్తి వ్యూహాన్ని అందరి ముందుంచకండి. మీ బాధ్యతలు మరియు రాబోయే చెల్లింపుల స్పష్టమైన జాబితాను తయారు చేసుకోండి.

ధనుస్సు రాశి

ఉదయం పూట షేర్ ట్రేడింగ్ లేదా ఊహాజనిత పెట్టుబడులపై ఉత్సాహం ఉండవచ్చు, కానీ అసంపూర్ణ సమాచారంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. వ్యాపారంలో పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ప్రత్యామ్నాయాలను సరిపోల్చండి. మధ్యాహ్నం తర్వాత పనిలో క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది. ఏదైనా ఆర్థిక నిబద్ధతకు ముందు షరతులు మరియు గడువును ఒక పేపర్‌పై రాసుకోండి.

మకర రాశి

ఇల్లు, ఆస్తి మరియు దానికి సంబంధించిన ఆర్థిక బాధ్యతలపై ఉదయం దృష్టి పెట్టాల్సి వస్తుంది. కొనుగోలు-విక్రయ పత్రాలు, హోమ్ లోన్ లేదా గృహోపకరణాల కొనుగోలులో ఖర్చుల సమతుల్యతను గమనించడం ముఖ్యం. ముందుగా అవసరమైన మరియు ప్రత్యామ్నాయ ఖర్చులను వేర్వేరుగా విభజించండి.

కుంభ రాశి

వ్యాపారం, అమ్మకాలు, కస్టమర్లతో సంప్రదింపులకు ఈరోజు మంచి సమయం. ఆస్తులకు సంబంధించిన చర్చలు ప్రాథమిక దశకు చేరుకోవచ్చు, కానీ తుది నిర్ణయం తరువాత తీసుకోవడం మంచిది. మధ్యాహ్నం తర్వాత గృహ సంబంధిత ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రతి ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన ఖర్చు మరియు షరతులను ప్రత్యేకంగా నోట్ చేసుకోండి.

మీన రాశి

నగదు నిర్వహణ, బ్యాంకు పొదుపు విషయంలో సంయమనం పాటించడం అత్యవసరం. పని ఒత్తిడి కారణంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది. షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లు లేదా ట్రేడింగ్‌లో ముందుగా వాస్తవాలను తెలుసుకుని ముందడుగు వేయండి. నేటి ఆదాయం, ఖర్చులు మరియు చేతిలో ఉన్న నగదుకు సంబంధించిన ఒక చిన్న నివేదికను సిద్ధం చేసుకోండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఆర్థికంగా నేడు ఎలా ఉంది? 12 రాశుల ధన రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి
Home/Rasi Phalalu/ఆర్థికంగా నేడు ఎలా ఉంది? 12 రాశుల ధన రాశి ఫలాలు తెలుసుకోండి
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