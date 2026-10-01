5 రాశులకు కుజ, గురు ఆశీస్సులు.. ఊహించని వైపు నుంచి ఆర్థిక లాభాలు!
కుజ, గురు గ్రహాలు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాయి. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం.. కఠోర శ్రమ, నిరంతర ప్రయత్నాల ఫలితంగా ఈ కాలంలో దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజ, గురు గ్రహాలను ముఖ్యమైన గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఈ రెండు గ్రహాలు బలమైన స్థితిలో ఉంటే.. ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, జ్ఞానం, అదృష్టం, శ్రేయస్సుకు సంబంధించిన శుభ ఫలితాలను పొందగలడు. కుజుడు బలం, ధైర్యం, సాహసానికి ప్రతీక కాగా గురుడు జ్ఞానం, అదృష్టం, శ్రేయస్సుకు కారణంగా పరిగణిస్తారు. కుజ, గురు గ్రహాల సంయోగం అక్టోబర్ 31 వరకు కొనసాగుతుంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, అక్టోబర్ నెలలో ఈ సంయోగం ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో వృత్తిపరమైన పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు, దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు.
వృషభ రాశి
కుజ-గురు సంయోగం వృషభ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. ఈ కాలంలో మీ ప్రయత్నాలు ఆశించిన విజయాన్ని సాధించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అనేక పనులు మీకు అనుకూలంగా సాగుతాయి. మీకు స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల నుండి మంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో కూడా సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. మీ భాగస్వామితో పరస్పర అవగాహన పెరిగి.. బంధం మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తిపరమైన ప్రయత్నాలు విజయాన్ని అందిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి
కుజ-బృహస్పతి సంయోగం కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి ప్రత్యేక ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ వృత్తిలో మీ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన పనులు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త క్లయింట్లు, పరిచయాలు, ప్రాజెక్టుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఆర్థిక పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. మీకు కుటుంబం నుండి కూడా మద్దతు లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు వారి సలహా సహాయకరంగా ఉండవచ్చు.
తులా రాశి
ఈ కాలం తులారాశి వారికి వృత్తి, సంబంధాల పరంగా ముఖ్యమైనది కావచ్చు. సమాజంలో, సంబంధాలలో గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ మార్పుకు అవకాశం ఉండవచ్చు. దీనివల్ల కొత్త బాధ్యతలు లేదా కొత్త వృత్తి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాలలో లేదా గత ఆర్థిక నిర్ణయాలలో లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. మతపరమైన కార్యక్రమాలలో పాల్గొనే అవకాశం కూడా ఉండవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. గత పెట్టుబడుల నుండి ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. అవివాహితులకు కూడా తగిన భాగస్వామిని కలుసుకునే అవకాశం లభించవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి కుజ-బృహస్పతి సంయోగం కొత్త అవకాశాలకు మార్గం సుగమం చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా విదేశాలలో ఉద్యోగ, వ్యాపార లేదా వృత్తిపరమైన అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. విదేశీ కంపెనీలు లేదా సంస్థలతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకునే అవకాశం కూడా ఉండవచ్చు. విద్యార్థులు తమ కష్టానికి తగిన ఫలితాలను పొంది, విద్యా రంగంలో రాణించే అవకాశం ఉంది. సౌకర్యం, జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే ప్రయత్నాలలో కూడా విజయం లభించవచ్చు. ఈ కాలంలో, ఇంట్లో, వృత్తిలో శుభవార్తలు ఆశించవచ్చు.
మకర రాశి
ఈ కాలంలో మకర రాశి వారు తమ వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల మార్పులను చూడవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత లేదా మంచి అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఊపందుకుని పూర్తి కావచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు పాత పరిచయాల ద్వారా కొత్త అవకాశాలు లేదా లాభదాయకమైన ఒప్పందాలను పొందే అవకాశం ఉంది. గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు. ఆదాయ స్థిరత్వం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. అటువంటి సందర్భంలో, అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకుని ముందుకు సాగడం ప్రయోజనకరం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More