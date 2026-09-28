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APPSC Recruitment : ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఇంటర్ అర్హతతోనే! దరఖాస్తులు ఎప్పట్నుంచంటే..?

APPSC Forest Beat Officer Notification : ఫారెస్ట్‌ బీట్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టుల భర్తీకి ఏపీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా మొత్తం 23 ఫారెస్ట్‌ బీట్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది.

Published on: Sep 28, 2026, 17:32:34 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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APPSC Forest Beat Officer Notification 2026: నిరుద్యోగ యువతకు ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ శుభవార్త అందించింది. ఏపీ ఫారెస్ట్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ పరిధిలోని ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ (FBO) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా మొత్తం 23 ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నట్లు కమిషన్ వెల్లడించింది.

ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల
ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల

అక్టోబర్ 16 నుంచి అప్లికేషన్లు…

ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. 25,220 నుంచి రూ. 80,910 వరకు వేతన స్కేలు లభిస్తుంది. ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ అక్టోబర్ 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. నవంబర్ 05, 2026 (రాత్రి 11:59 గంటల వరకు) వరకు అవకాశం ఉంటుంది.

అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ లేదా దానికి సమానమైన విద్యార్హత కలిగి ఉండాలి. దీనితో పాటు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్ నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణీత శారీరక ప్రమాణాలు కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి.

ఈ ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ నిర్వహించకుండా…. కేవలం ఒకే దశలో ఆన్‌లైన్ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBRT) ద్వారానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. రాత పరీక్షలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా 1:2 నిష్పత్తిలో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసి, వారికి వాకింగ్ టెస్ట్ మరియు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహిస్తారు.

పరీక్షా విధానం…

  • క్వాలిఫైయింగ్ టెస్ట్ (డిస్క్రిప్టివ్) : ఇంగ్లీష్, తెలుగు లేదా ఉర్దూ భాషలో అడవులు, పర్యావరణం అంశంపై వ్యాసరూప ప్రశ్న (50 మార్కులు - 45 నిమిషాలు).
  • పేపర్-1: జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ (100 మార్కులు - 100 నిమిషాలు - 100 ప్రశ్నలు).
  • పేపర్-2: జనరల్ సైన్స్ మరియు జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ - పదవ తరగతి స్థాయి (100 మార్కులు - 100 నిమిషాలు - 100 ప్రశ్నలు).

రాత పరీక్షలో ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు నెగెటివ్ మార్కుల కోత ఉంటుంది. దీనితో పాటు కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్ట్ (CPT) కూడా నిర్వహిస్తారు. ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://psc.ap.gov.in ద్వారా మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చివరి నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా ముందే దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారులు సూచించారు. వయోపరిమితి, బ్రేక్-అప్ ఖాళీల వివరాలతో కూడిన పూర్తి నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్ 16న లేదా అంతకంటే ముందే వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది.

ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/APPSC Recruitment : ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఇంటర్ అర్హతతోనే! దరఖాస్తులు ఎప్పట్నుంచంటే..?
Home/Andhra Pradesh/APPSC Recruitment : ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఇంటర్ అర్హతతోనే! దరఖాస్తులు ఎప్పట్నుంచంటే..?
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