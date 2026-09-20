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తులారాశిలో బుధుడి సంచారం - సెప్టెంబర్ 26 నుంచి ఈ రాశుల వారికి పెరగనున్న ఆదాయం, కెరీర్‌లో ఊహించని మలుపులు!

సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. బుధుడి ఈ నక్షత్ర రాశి మార్పు వల్ల మేషం, తులా, మకరం, కుంభ రాశుల వారికి వ్యాపారంలో లాభాలు, ఉద్యోగంలో సరికొత్త అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

Published on: Sep 20, 2026, 12:48:37 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల రాజకుమారుడిగా, తెలివితేటలు, వ్యాపారం, వాక్చాతుర్యానికి కారకుడిగా భావించే బుధ గ్రహం తన రాశిని మార్చుకోబోతోంది. సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. తులారాశికి అధిపతి శుక్రుడు కావడంతో, మిత్ర గ్రహమైన శుక్రుడి రాశిలోకి బుధుడి ప్రవేశం అనేక రకాలుగా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.

తులారాశిలో బుధుడి సంచారం
తులారాశిలో బుధుడి సంచారం

ఈ గ్రహ మార్పు వల్ల ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఈ కాలం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయో వివరంగా పరిశీలిద్దాం…

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి బుధుడి సంచారం ఉద్యోగ పరంగా గొప్ప శుభవార్తలను తీసుకొస్తుంది. కార్యాలయంలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి మద్దతు లభించడమే కాకుండా వారితో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మీ మాట తీరుతో ఆకట్టుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులు నూతన పరిచయాల ద్వారా మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు. పాత పనులు కొలిక్కి వస్తాయి. అయితే ఆర్థిక లావాదేవీలు లేదా పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం శ్రేయస్కరం.

తులా రాశి

బుధుడు తులారాశిలోనే ప్రవేశిస్తుండటంతో ఈ రాశి వారికి ఈ సంచారం అత్యంత ప్రత్యేకంగా మారనుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ పనితీరుపై ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త నెట్‌వర్క్, నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఏదైనా కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అయితే మీ అనవసర ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉంచడం చాలా ముఖ్యం.

మకర రాశి

మకర రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఈ గ్రహ మార్పు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో నూతన ప్రణాళికలు, ప్రాజెక్టులతో ముందుకు వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ వాటిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అనేక మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి సారిస్తారు. ఏదైనా రకమైన పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహాలు, పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవడం అవసరం.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి బుధ గోచారం కొత్త అవకాశాల తలుపులు తెరుస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త ప్రాజెక్టులలో భాగస్వాములయ్యే అవకాశం వస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించడంలో విజయం సాధిస్తారు. పనికి సంబంధించిన ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసేవారు తమ నిర్ణయాలను ఆలోచనాత్మకంగా తీసుకోవాలి.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/తులారాశిలో బుధుడి సంచారం - సెప్టెంబర్ 26 నుంచి ఈ రాశుల వారికి పెరగనున్న ఆదాయం, కెరీర్‌లో ఊహించని మలుపులు!
Home/Rasi Phalalu/తులారాశిలో బుధుడి సంచారం - సెప్టెంబర్ 26 నుంచి ఈ రాశుల వారికి పెరగనున్న ఆదాయం, కెరీర్‌లో ఊహించని మలుపులు!
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